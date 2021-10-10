Мальчишки кидали в машину кирпичами, а их родителей наказали на 97 000 рублей
Ребятишки решили проверить себя на меткость – они вдруг начали кидать кирпичи в припаркованный автомобиль. Поскольку с расстояния попадать не сильно-то получалось, дружки подошли чуть ли не вплотную к машине, и тут уж, как говорится, понеслось…
Долго ли, счастливо ли парнишки кидались в машину, автор этой истории в одном из курских пабликов не уточняет. Рассказывается лишь то, что, вволю наигравшись, мальчиши-плохиши убежали по своим делам. А вскоре, как нетрудно догадаться, пришел хозяин автомобиля и обомлел.
Рядом с «пострадавшей» машиной мужчина обнаружил куски кирпичей. Если бы не видеорегистратор в салоне автомобиля, хозяин бы так и не узнал причины своего несчастья и имена злоумышленников.
Данными с гаджета автовладелец не преминул поделиться с сотрудниками полиции. Вскоре ребятишек вычислили и нагрянули к их родителям. Тех, в свою очередь, «обрадовали» суммой компенсации - 97 тыс. рублей. Можно предположить, что одним лишь банальным «поставлю в угол» дело для пацанов не обошлось…
Куряне охотно прокомментировали пост. «Лучше бы родители отвели своих детей в секции, - пишет Анжела Жданова. - В любом ребенке есть скрытый талант, всегда есть возможность найти ему применение, было бы желание. А у нас, как всегда, в воспитании: все на авось, на что вывезет».
Оксана Емельянова: «С нынешним воспитанием детей я вообще удивлена, что им что-то нормальное может в голову приходить». Денис Денисов: «Отправить 97 т.р. отрабатывать, например, дворникам помогать».
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