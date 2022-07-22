Маленькие брат с сестрой угнали от скуки автомобиль родителей и проехали 200 километров
Буквально через пару часов отец вернулся домой, обнаружил пропажу автомобиля и позвонил в полицию. Вскоре выяснилось, что и детей тоже нет дома. К этому времени они успели проехать уже более сотни километров по шоссе, ведущему в соседнюю провинцию. Полиции удалось засечь кроссовер, несущийся по магистрали со скоростью 120 км/ч.
Проехав в общей сложности порядка 200 километров, дети сами свернули с шоссе, доехали до ближайшей парковки и остановились. Там-то их и задержала полиция. Судя по видео с дорожных камер, просто чудо, что дети не угодили в аварию. Мальчик регулярно играл в автогонки, но настоящую машину он вел очень неуверенно.
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21.07.2022, 17:02
Китайский «Аурус» привезет в Россию два седана и два кроссовера
Китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi выбрал модели, которые будет продавать на российском рынке. Отечественным клиентам предложат четыре автомобиля, причем один из них не продается еще даже в самой Поднебесной.Читать далее
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Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
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«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
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