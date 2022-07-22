Маленькие брат с сестрой угнали от скуки автомобиль родителей и проехали 200 километров

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Во время школьных каникул дети зачастую остаются предоставлены сами себе. Заскучавшие брат с сестрой задумали взять машину родителей и отправиться навстречу приключениям. Инцидент произошел утром в понедельник в городке Хучжоу, восточный Китай. Дождавшись, когда родители уйдут на работу, девочка взяла ключи от отцовского кроссовера, а брат сел за руль.

Буквально через пару часов отец вернулся домой, обнаружил пропажу автомобиля и позвонил в полицию. Вскоре выяснилось, что и детей тоже нет дома. К этому времени они успели проехать уже более сотни километров по шоссе, ведущему в соседнюю провинцию. Полиции удалось засечь кроссовер, несущийся по магистрали со скоростью 120 км/ч.

Проехав в общей сложности порядка 200 километров, дети сами свернули с шоссе, доехали до ближайшей парковки и остановились. Там-то их и задержала полиция. Судя по видео с дорожных камер, просто чудо, что дети не угодили в аварию. Мальчик регулярно играл в автогонки, но настоящую машину он вел очень неуверенно.

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