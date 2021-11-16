Мало не покажется: в каких странах происходят наиболее дорогие аварии с участием россиян
Фото: И. Братуха
СК «АльфаСтрахование» изучила данные об убытках по полисам Green Card («Зеленая карта») в пандемийные 2020-2021 годы от юридических и физлиц и выяснила, где дороже всего российским водителям обходятся повреждения, полученные в авариях. Вот эти страны в порядке «финансового убывания»: Германия, Финляндия, Италия, Франция, Сербия, Польша, Украина, Румыния, Нидерланды и Испания. Размер ущерба от ДТП в этих европейских государствах составил от 3,2 до 4,3 тыс. евро.
Если быть более конкретным, то по размеру среднего убытка картина в первой «пятерке» выглядит следующим образом: ФРГ - до 4,3 тыс. евро, страну Суоми - 4,2 тыс. евро, Италия – 3,2 тыс. евро, Франция - 2,9 тыс. евро, Сербия - 2,8 тыс. евро.
Страховщики напоминают: изменение курсов валют привело к тому, что автозапчасти и сервисные работы заметно подорожали. В этой связи каждому водителю из России, собравшемуся за рубеж, желательно заранее приобрести Green Card. Без нее ущерб от ДТП за границей полностью ложится на плечи ее виновника.
Если им признают водителя иностранного государства, то страховой полис поможет получить компенсацию на ремонт и восстановление автомобиля. В случае, если же аварию спровоцирует россиянин, то все расходы возьмет на себя страховая компания, то есть это поможет избежать крупных финансовых расходов.
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