Мамкин гонщик из Красноярска арестован на два месяца в Петербурге
Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО
В 2019 году он на автомобиле матери попал в ДТП. В этот момент он уже был лишен прав до 2025 года. Пострадавший выставил им почти полмиллиона ущерба, пишет «Фонтанка». В суд гонщик пришёл с матерью. Можно предположить, что все штрафы также за него оплачивала она. На странице в соцсетях в качестве места работы у нее указана местная топливно-энергетическая компания.
После очередного ареста Сергея на выходе встретили сотрудники военкомата. Он отправился служить, а затем переехал в Петербург. В ночь на 12 октября устроил экстремальные гонки на Дворцовой набережной: разогнался на Skoda до 160 км/ч, перелетел через Лебяжью канавку и, высекая днищем искры, приземлился на встречке.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых петербургским Центром «Э» совместно с уголовным розыском, 78 отделом полиции по Центральному району и ОСБ ДПС № 2 ГИБДД, гонщика удалось задержать 14 октября в квартире на улице Дыбенко. Его «Шкоду» нашли в гараже на Малой Балканской улице. Поскольку никакого раскаяния молодой человек не продемонстрировал и исходя из печального опыта красноярских полицейских, суд принял решение арестовать его на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 2, УК РФ («Хулиганство»), предусматривающей наказание до 7 лет лишения свободы.
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