600 км и 15 минут на заправку: как водородный грузовик MAN бросает вызов конкурентам

MAN hTGX с водородным ДВС начал работу в Нидерландах: первый серийный опыт

В Нидерландах стартовала эксплуатация первого серийного грузовика MAN hTGX с водородным двигателем внутреннего сгорания. Такой подход позволяет перевозчикам снизить выбросы, не жертвуя мощностью и дальностью хода. Почему именно сейчас этот шаг вызывает интерес у специалистов и какие перспективы открывает для отрасли - разбираемся в материале. Мало кто знает, что электрификация не всегда решает все задачи.

В Нидерландах стартовала эксплуатация первого серийного грузовика MAN hTGX с водородным двигателем внутреннего сгорания. Такой подход позволяет перевозчикам снизить выбросы, не жертвуя мощностью и дальностью хода. Почему именно сейчас этот шаг вызывает интерес у специалистов и какие перспективы открывает для отрасли - разбираемся в материале. Мало кто знает, что электрификация не всегда решает все задачи.

В транспортной отрасли Европы наметился новый тренд: на дороги выходит MAN hTGX с двигателем внутреннего сгорания, работающим на водороде. Первая такая машина уже поступила в распоряжение компании Van der Vlist, специализирующейся на перевозке тяжелых и негабаритных грузов. По данным abw.by, это первый серийный грузовик подобного типа, официально эксплуатируемый на европейских маршрутах.

Руководство Van der Vlist отмечает, что для их задач полная электрификация пока не подходит. Причины просты: перевозки на большие расстояния, внушительный вес грузов и недостаточно развитая сеть зарядных станций. В этих условиях водород становится реальной альтернативой, позволяя существенно снизить выбросы без потери производительности и надежности.

Фото: MAN Trucks NL

MAN hTGX отличается от привычных электромобилей тем, что использует не топливные элементы, а классический двигатель внутреннего сгорания, только в качестве топлива применяется газообразный водород. Такой подход позволяет сохранить проверенную временем конструкцию мотора, но при этом добиться низкого уровня выбросов. Запас хода у новинки составляет около 600 километров, а заправка занимает всего 10-15 минут - это особенно важно для компаний, где простой техники критичен.

В ближайшие месяцы автопарк Van der Vlist пополнится еще двумя такими тягачами. Первый экземпляр уже получил фирменную окраску и готовится к выходу на линию. Подобные решения могут стать примером для других перевозчиков, которые ищут баланс между экологичностью и эффективностью.

Фото: MAN Trucks NL

Введение MAN hTGX с водородным ДВС может указывать на начало новой эры в сегменте тяжелых грузовиков. Такой шаг создает впечатление, что рынок коммерческого транспорта готов к более гибким и экологичным технологиям, не жертвуя при этом привычной производительностью. Важно, что подобные проекты появляются именно сейчас, когда требования к выбросам становятся все жестче, а инфраструктура для альтернативных видов топлива только начинает развиваться.