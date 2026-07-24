600 км и 15 минут на заправку: как водородный грузовик MAN бросает вызов конкурентам

24 июля 2026, 13:56
MAN hTGX с водородным ДВС начал работу в Нидерландах: первый серийный опыт
MAN hTGX с водородным ДВС начал работу в Нидерландах: первый серийный опыт
В Нидерландах стартовала эксплуатация первого серийного грузовика MAN hTGX с водородным двигателем внутреннего сгорания. Такой подход позволяет перевозчикам снизить выбросы, не жертвуя мощностью и дальностью хода. Почему именно сейчас этот шаг вызывает интерес у специалистов и какие перспективы открывает для отрасли - разбираемся в материале. Мало кто знает, что электрификация не всегда решает все задачи.
В транспортной отрасли Европы наметился новый тренд: на дороги выходит MAN hTGX с двигателем внутреннего сгорания, работающим на водороде. Первая такая машина уже поступила в распоряжение компании Van der Vlist, специализирующейся на перевозке тяжелых и негабаритных грузов. По данным abw.by, это первый серийный грузовик подобного типа, официально эксплуатируемый на европейских маршрутах.
Руководство Van der Vlist отмечает, что для их задач полная электрификация пока не подходит. Причины просты: перевозки на большие расстояния, внушительный вес грузов и недостаточно развитая сеть зарядных станций. В этих условиях водород становится реальной альтернативой, позволяя существенно снизить выбросы без потери производительности и надежности.
MAN hTGX отличается от привычных электромобилей тем, что использует не топливные элементы, а классический двигатель внутреннего сгорания, только в качестве топлива применяется газообразный водород. Такой подход позволяет сохранить проверенную временем конструкцию мотора, но при этом добиться низкого уровня выбросов. Запас хода у новинки составляет около 600 километров, а заправка занимает всего 10-15 минут - это особенно важно для компаний, где простой техники критичен.
В ближайшие месяцы автопарк Van der Vlist пополнится еще двумя такими тягачами. Первый экземпляр уже получил фирменную окраску и готовится к выходу на линию. Подобные решения могут стать примером для других перевозчиков, которые ищут баланс между экологичностью и эффективностью.
Введение MAN hTGX с водородным ДВС может указывать на начало новой эры в сегменте тяжелых грузовиков. Такой шаг создает впечатление, что рынок коммерческого транспорта готов к более гибким и экологичным технологиям, не жертвуя при этом привычной производительностью. Важно, что подобные проекты появляются именно сейчас, когда требования к выбросам становятся все жестче, а инфраструктура для альтернативных видов топлива только начинает развиваться.
Похожие материалы МАН
-
24.07.2026, 14:48
В Госдуме рассмотрят закон для развития мини-НПЗ в регионах России
В Госдуме появился новый законопроект. Он касается небольших нефтеперерабатывающих заводов или так называемых мини-НПЗ. В документе предлагаются важные изменения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2026, 14:31
Названы автомобили, способные пройти сотни тысяч километров без поломок
Некоторые авто служат десятилетиями без серьезных ремонтов. Инженерные решения прошлого удивляют. Узнайте, какие модели считаются самыми выносливыми. Ответы на популярные вопросы внутри.Читать далее
-
24.07.2026, 14:13
Jeland J6 вывел бренд в топ-10 автопроизводителей России по продажам
Российские автомобильные бренды по-разному стартовали на рынке. Но один из них всех удивил результатами. Инфраструктура и стратегия стали ключом к успеху. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2026, 13:25
Sputnik 300 Terra Plus: новые опции, максимальная комплектация и особенности для путешествий
Sputnik 300 Terra Plus - современный прицеп-караван с усиленной рамой, независимой подвеской и расширенной комплектацией. Модель выделяется продуманной эргономикой и инженерными решениями, что особенно актуально для российских дорог и климата.Читать далее
-
24.07.2026, 13:20
KAMA TYRES начала выпуск новой индустриальной шины KAMA CLT для тяжелой техники
На рынке появилась новая индустриальная шина KAMA CLT, предназначенная для работы в самых сложных условиях. Модель уже доступна в типоразмере 17.5R25 и ориентирована на тяжелую строительную и карьерную технику. Специалисты отмечают, что новинка может повлиять на выбор шин для фронтальных погрузчиков и самосвалов. Какие решения реализованы в конструкции и что это значит для владельцев техники - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.07.2026, 13:04
Hongqi H5 и HS5: автомобили с пробегом 270 000 и 150 000 км прошли экспертную проверку
Не прошли мимо: Hongqi H5 и HS5 с огромным пробегом подверглись детальной экспертизе после работы в такси и у частника. Что грозит таким авто, какие проблемы выявили специалисты и почему это важно для рынка подержанных машин - объяснил эксперт. Мало кто знает, как на самом деле ведут себя эти модели после сотен тысяч километров.Читать далее
-
24.07.2026, 12:28
Самый надежный двигатель Lada: что важно знать о ресурсе и особенностях моторов
В условиях российского рынка вопрос надежности двигателя становится ключевым при выборе автомобиля. Эксперты выделяют несколько моторов Lada, которые заслужили репутацию долгожителей. Разбираемся, какие технические решения обеспечивают их ресурс и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
24.07.2026, 10:47
Гибриды против электромобилей: что влияет на выбор россиян в 2026 году
Мало кто задумывается, что гибридные автомобили в России стали не просто альтернативой, а вынужденным выбором для многих. Эксперт объяснил, какие экономические и технологические причины стоят за этим трендом, и почему ситуация может измениться уже в ближайшие годы. Какие риски и перспективы ждут рынок - разбираемся, что важно знать сейчас.Читать далее
-
24.07.2026, 09:51
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Scania представила уникальное электрическое шасси с двухрядной кабиной, ориентированное на нужды пожарных, гражданской обороны и аэропортов. Модель отличается необычным расположением батарей и возможностью индивидуальной доработки. Какие задачи решает новинка и что это значит для рынка спецтехники - разбираемся в материале. Мало кто знает, но такие решения могут изменить подход к экологии и безопасности уже в ближайшие годы.Читать далее
-
24.07.2026, 09:39
Российские инженеры создали уникальные решения для электромобилей UMO
В России инженеры EVM внедряют инновации в электромобили, чтобы сделать их удобными даже зимой. Мало кто знает, что теперь автономный обогрев и навигация без GPS становятся реальностью. Какие еще решения появились и что это значит для рынка - объясняем подробно.Читать далее
Похожие материалы МАН
-
24.07.2026, 14:48
В Госдуме рассмотрят закон для развития мини-НПЗ в регионах России
В Госдуме появился новый законопроект. Он касается небольших нефтеперерабатывающих заводов или так называемых мини-НПЗ. В документе предлагаются важные изменения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2026, 14:31
Названы автомобили, способные пройти сотни тысяч километров без поломок
Некоторые авто служат десятилетиями без серьезных ремонтов. Инженерные решения прошлого удивляют. Узнайте, какие модели считаются самыми выносливыми. Ответы на популярные вопросы внутри.Читать далее
-
24.07.2026, 14:13
Jeland J6 вывел бренд в топ-10 автопроизводителей России по продажам
Российские автомобильные бренды по-разному стартовали на рынке. Но один из них всех удивил результатами. Инфраструктура и стратегия стали ключом к успеху. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2026, 13:25
Sputnik 300 Terra Plus: новые опции, максимальная комплектация и особенности для путешествий
Sputnik 300 Terra Plus - современный прицеп-караван с усиленной рамой, независимой подвеской и расширенной комплектацией. Модель выделяется продуманной эргономикой и инженерными решениями, что особенно актуально для российских дорог и климата.Читать далее
-
24.07.2026, 13:20
KAMA TYRES начала выпуск новой индустриальной шины KAMA CLT для тяжелой техники
На рынке появилась новая индустриальная шина KAMA CLT, предназначенная для работы в самых сложных условиях. Модель уже доступна в типоразмере 17.5R25 и ориентирована на тяжелую строительную и карьерную технику. Специалисты отмечают, что новинка может повлиять на выбор шин для фронтальных погрузчиков и самосвалов. Какие решения реализованы в конструкции и что это значит для владельцев техники - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.07.2026, 13:04
Hongqi H5 и HS5: автомобили с пробегом 270 000 и 150 000 км прошли экспертную проверку
Не прошли мимо: Hongqi H5 и HS5 с огромным пробегом подверглись детальной экспертизе после работы в такси и у частника. Что грозит таким авто, какие проблемы выявили специалисты и почему это важно для рынка подержанных машин - объяснил эксперт. Мало кто знает, как на самом деле ведут себя эти модели после сотен тысяч километров.Читать далее
-
24.07.2026, 12:28
Самый надежный двигатель Lada: что важно знать о ресурсе и особенностях моторов
В условиях российского рынка вопрос надежности двигателя становится ключевым при выборе автомобиля. Эксперты выделяют несколько моторов Lada, которые заслужили репутацию долгожителей. Разбираемся, какие технические решения обеспечивают их ресурс и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
24.07.2026, 10:47
Гибриды против электромобилей: что влияет на выбор россиян в 2026 году
Мало кто задумывается, что гибридные автомобили в России стали не просто альтернативой, а вынужденным выбором для многих. Эксперт объяснил, какие экономические и технологические причины стоят за этим трендом, и почему ситуация может измениться уже в ближайшие годы. Какие риски и перспективы ждут рынок - разбираемся, что важно знать сейчас.Читать далее
-
24.07.2026, 09:51
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Scania представила уникальное электрическое шасси с двухрядной кабиной, ориентированное на нужды пожарных, гражданской обороны и аэропортов. Модель отличается необычным расположением батарей и возможностью индивидуальной доработки. Какие задачи решает новинка и что это значит для рынка спецтехники - разбираемся в материале. Мало кто знает, но такие решения могут изменить подход к экологии и безопасности уже в ближайшие годы.Читать далее
-
24.07.2026, 09:39
Российские инженеры создали уникальные решения для электромобилей UMO
В России инженеры EVM внедряют инновации в электромобили, чтобы сделать их удобными даже зимой. Мало кто знает, что теперь автономный обогрев и навигация без GPS становятся реальностью. Какие еще решения появились и что это значит для рынка - объясняем подробно.Читать далее