MAN KAT1 1980 года превратили в четырехместный дом на колесах

Редкий MAN KAT1 1980 года получил жилой модуль на четверых, солнечные панели и бытовую технику. В описании лота указаны восстановленное шасси и 12,8-литровый дизель Deutz, но точных данных о запасе энергии и объеме баков нет.

Редкий MAN KAT1 1980 года получил жилой модуль на четверых, солнечные панели и бытовую технику. В описании лота указаны восстановленное шасси и 12,8-литровый дизель Deutz, но точных данных о запасе энергии и объеме баков нет.

На аукционе Car and Classic выставили бывший военный грузовик MAN KAT1 4×4, переоборудованный в четырехместный автодом. Машина находится в Аквитании во Франции. Владелец приобрел ее в 2022 году, организовал переделку и утверждает, что для путешествий по бездорожью грузовик не использовался. До продажи техника хранилась в гараже.

что представляет собой MAN KAT1

MAN KAT1 создавали как военную платформу с высокими внедорожными возможностями. Разработка началась еще в 1962 году: западногерманские военные собирались заменить устаревавший парк техники. Перечень требований оказался настолько обширным, что заказчик предложил производителям объединить усилия. Семейство получило жесткую рамную конструкцию с коробчатыми лонжеронами и сварными трубчатыми поперечинами, рассчитанную на скручивание при движении по пересеченной местности.

Фото: Car And Classic

За время производства с 1977 по 1983 год построили 10 424 грузовика MAN KAT1: 3 601 машину 4×4, 2 904 экземпляра 6×6 и 3 919 — 8×8. Это было семейство военных грузовиков для бундесвера Западной Германии. Выставленный экземпляр относится к первой группе. Его военную историю подтверждают документы продавца, включая бортовой журнал с записями о перевозке личного состава. Базовую машину зарегистрировали как историческое транспортное средство.

Техника и оснащение

За кабиной расположен атмосферный дизель Deutz F8L 413F: V8 объемом 12,8 литра с воздушным охлаждением. Он развивает 252 л.с. и около 785 Н·м крутящего момента. В паре с мотором работает шестиступенчатая механическая коробка ZF. Привод постоянный полный, предусмотрены двухдиапазонная раздаточная коробка, блокировки дифференциалов и колесные редукторы. Максимальная скорость ранних машин составляла около 90 км/ч. Внедорожные характеристики KAT1 4×4 включают угол въезда 45°, угол съезда 40° и дорожный просвет примерно 415 мм под картерами мостов. Подвеска выполнена на винтовых пружинах.

Перед установкой жилой ячейки грузовик прошел восстановление: раму подвергли пескоструйной обработке, шасси заново окрасили. Надстройку изготовили индивидуально. Внутри предусмотрено автономное пространство для четырех человек, хотя на фотографиях только одно спальное место выглядит подготовленным. Вход устроен через металлическую лестницу и магнитную москитную сетку. В передней части расположены две закрытые койки и санузел, кухню разместили у стороны кемпингового оборудования. Напротив находится обеденная группа: стол и сиденья трансформируются в дополнительную кровать.

Кухонная столешница объединяет двухконфорочную индукционную панель, небольшую духовку и компактную посудомоечную машину. Здесь же установлены миниатюрная стиральная машина и холодильник на 12 В. По заявлению продавца, бытовые приборы работают от солнечной системы. На крыше установлены солнечные панели, электроснабжением управляет блок Victron Energy. Установлены кондиционер Truma Sapphire Compact и обогреватель. Санузел оборудован туалетом, раковиной на тумбе и душем за стеклянной перегородкой. Среди прочих деталей — телевизор с большим экраном, фильтрация воды и запирающиеся металлические ящики снаружи.

Что важно знать покупателю

Продавец отметил недостатки внешнего состояния: на лакокрасочном покрытии есть несовершенства. Замечания относятся и к трехместной кабине, прежде всего к двойному сиденью. Одометр показывает 18 484 км; владелец утверждает, что после покупки пробег не увеличился.

При этом в описании лота нет данных о потреблении топлива, запасе хода или стоимости обслуживания. Потенциальному покупателю важны и параметры автономной системы: емкость батарей и объем баков. Для долгой автономной стоянки эти параметры принципиальны, но в описании лота их нет.