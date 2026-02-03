Это стоит увидеть: Как из 12-метрового автобуса сделали полноценное жилье на колесах с кухней, душем и Wi-Fi

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 13:38

MAN представил уникальный автодом на базе Neoplan Tourliner: внутри - полноценная квартира-студия с кухней, душем и автономной энергосистемой. Почему этот проект может изменить представление о путешествиях на колесах - в нашем материале.

Когда речь заходит о современных автодомах, большинство представляет себе компактные фургоны или прицепы. Но подразделение MAN - Bus Modification Center - решило выйти за привычные рамки и создало совершенно нечто иное: автодом на базе 12-метрового автобуса Neoplan Tourliner. Этот проект не просто удивляет масштабами, но и мобильностью.

Внешне автобус ничем не отличается от обычных междугородних машин: те же строгие линии, привычные пропорции, никаких намеков на роскошь внутри. Однако стоит открыть дверь - и попадаешь в пространство, более похожее на современную квартиру-студию. Здесь нет привычных рядов кресел, вместо них зоны условно отделенные друг от друга. Такой подход позволит максимально использовать внутренний объем и создать ощущение простора, несмотря на вытянутую форму.

Фото: MAN

Для обеспечения безопасности специалисты MAN усилили каркас кузова, а за движение отвечает 460-сильный двигатель, работающий в паре с 12-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает не только уверенное движение по трассе, но и надежность на долгих маршрутах.

Автономность и технологии

Одной из главных особенностей этого автодома стала продуманная энергосистема. В ее состав входят три инвертора по 5 кВт каждый, четыре литий-ионных аккумулятора большой емкости и внешний генератор. Все элементы объединения в единую систему управления, которые позволяют поддерживать автономную работу без подключения к источнику питания в течение двух недель.

Для удобства и безопасности предусмотрены внешние камеры с обзором на 360 градусов, спутниковая система и Wi-Fi. Водоснабжение организовано через 920-литровый бак для чистой воды и 520-литровый резервуар для стоков. 

Фото: MAN

Комфорт на уровне городской квартиры

Особое внимание уделяется комфорту. Санузел с полноценной душевой кабиной и современным оборудованием не уступают городским квартирам. Кухня оборудована четырехконфорочной индукционной плитой, современной духовкой, фаянсовой столешницей и просторной рабочей поверхностью. Место для хранения продумано до мелочей, чтобы даже в дороге не возникало ощущения тесноты или нехватки удобств.

Зона отдыха включает в себя большой стол и четыре удобных кресла, а также встроенный телевизор для развлечений. Спальных мест два, каждое размером 210 на 85 см - вполне достаточно для комфортного сна. Освещение салона тщательно продумано, пол покрыт паркетом, что придает уют и обеспечивает высокий уровень отделки. 

Путешествие без ограничений

Несмотря на значительные размеры и массу почти 14 тонн, этот автодом не предназначен для бездорожья. Его стихия - асфальтированные дороги и дальние маршруты. Но именно в таких условиях он раскрывает свои сильные стороны: автономность, комфорт и технологичность. По информации MAN, подобные проекты становятся все более востребованными среди тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать привычным уровнем комфорта.

Этот автодом - не просто транспортное средство, а достойное жилье на колесах, способное изменить представление о путешествиях.

Упомянутые марки: MAN
