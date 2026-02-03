Это стоит увидеть: Как из 12-метрового автобуса сделали полноценное жилье на колесах с кухней, душем и Wi-Fi

3 февраля 2026, 13:38
MAN превратил туристический автобус в роскошный автодом с автономной системой
MAN представил уникальный автодом на базе Neoplan Tourliner: внутри - полноценная квартира-студия с кухней, душем и автономной энергосистемой. Почему этот проект может изменить представление о путешествиях на колесах - в нашем материале.
Когда речь заходит о современных автодомах, большинство представляет себе компактные фургоны или прицепы. Но подразделение MAN - Bus Modification Center - решило выйти за привычные рамки и создало совершенно нечто иное: автодом на базе 12-метрового автобуса Neoplan Tourliner. Этот проект не просто удивляет масштабами, но и мобильностью.
Внешне автобус ничем не отличается от обычных междугородних машин: те же строгие линии, привычные пропорции, никаких намеков на роскошь внутри. Однако стоит открыть дверь - и попадаешь в пространство, более похожее на современную квартиру-студию. Здесь нет привычных рядов кресел, вместо них зоны условно отделенные друг от друга. Такой подход позволит максимально использовать внутренний объем и создать ощущение простора, несмотря на вытянутую форму.
Для обеспечения безопасности специалисты MAN усилили каркас кузова, а за движение отвечает 460-сильный двигатель, работающий в паре с 12-ступенчатой механической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает не только уверенное движение по трассе, но и надежность на долгих маршрутах.
Автономность и технологии
Одной из главных особенностей этого автодома стала продуманная энергосистема. В ее состав входят три инвертора по 5 кВт каждый, четыре литий-ионных аккумулятора большой емкости и внешний генератор. Все элементы объединения в единую систему управления, которые позволяют поддерживать автономную работу без подключения к источнику питания в течение двух недель.
Для удобства и безопасности предусмотрены внешние камеры с обзором на 360 градусов, спутниковая система и Wi-Fi. Водоснабжение организовано через 920-литровый бак для чистой воды и 520-литровый резервуар для стоков.
Комфорт на уровне городской квартиры
Особое внимание уделяется комфорту. Санузел с полноценной душевой кабиной и современным оборудованием не уступают городским квартирам. Кухня оборудована четырехконфорочной индукционной плитой, современной духовкой, фаянсовой столешницей и просторной рабочей поверхностью. Место для хранения продумано до мелочей, чтобы даже в дороге не возникало ощущения тесноты или нехватки удобств.
Зона отдыха включает в себя большой стол и четыре удобных кресла, а также встроенный телевизор для развлечений. Спальных мест два, каждое размером 210 на 85 см - вполне достаточно для комфортного сна. Освещение салона тщательно продумано, пол покрыт паркетом, что придает уют и обеспечивает высокий уровень отделки.
Путешествие без ограничений
Несмотря на значительные размеры и массу почти 14 тонн, этот автодом не предназначен для бездорожья. Его стихия - асфальтированные дороги и дальние маршруты. Но именно в таких условиях он раскрывает свои сильные стороны: автономность, комфорт и технологичность. По информации MAN, подобные проекты становятся все более востребованными среди тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать привычным уровнем комфорта.
Этот автодом - не просто транспортное средство, а достойное жилье на колесах, способное изменить представление о путешествиях.
Похожие материалы МАН
-
03.02.2026, 14:31
SleepBus меняет представление о междугородних поездках: автобусы с плацкартом как в поезде
SleepBus предлагает необычный способ путешествия между городами - в комфортабельном автобусе с полноценными спальными местами. Почему этот сервис стал хитом и что ждет пассажиров в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 13:09
KIA установила исторический рекорд по мировым продажам в 2025 году
Вышло исследование: KIA завершила 2025 год с рекордными показателями по продажам и выручке, несмотря на снижение прибыли. Какие факторы повлияли на результат, что изменится в 2026 году и почему автогигант делает ставку на электромобили - мало кто знает детали. Разбираемся, что стоит за цифрами и какие перемены ждут рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 12:57
Караван Bailey Unicorn Vigo: комфорт и автономность для путешествий
Bailey Unicorn Vigo 2018 года - это не просто прицеп, а полноценный дом на колесах с двумя зонами отдыха, современной кухней и раздельным санузлом. В чем его главные преимущества - рассказываем в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 11:43
Французский дом на колесах удивил скрытыми возможностями и автономностью
Французский мини-дом музыканта выделяется не только внешней простотой, но и уникальными инженерными решениями. Внутри скрыты неожиданные функции, напрямую связанные с профессией владельца. Такой подход к автономии и комфорту встречается крайне редко.Читать далее
-
03.02.2026, 08:25
Рейтинг самых впечатляющих домов на колесах: размеры, роскошь и уникальные решения
В подборке - автодома, которые удивляют не только размерами, но и уровнем оснащения. От двухэтажных автобусов до эксклюзивных трейлеров для знаменитостей: как меняются стандарты роскоши на колесах и почему эти машины становятся объектом зависти.Читать далее
-
03.02.2026, 06:31
В Москве на продажу выставлен полноприводный автодом JMC Fushun RV-4X4 2025 с дизелем и АКПП
В Москве выставлен на продажу JMC Fushun RV-4X4 2025 года - современный автодом с дизельным мотором, автоматической коробкой и полным приводом. Модель выделяется продуманной эргономикой, автономностью и широким набором опций для путешествий.Читать далее
-
02.02.2026, 19:51
Модульный кемпер Alublack: новая эра для Toyota Hilux и Land Cruiser
Alublack Camper - это не просто очередной аксессуар для пикапа, а целая система, меняющая подход к автопутешествиям. Модульная конструкция позволяет адаптировать Toyota Hilux и Land Cruiser под любые задачи, от работы до длительных экспедиций. Почему этот подход становится трендом - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 18:30
Unicat Brilliant B63X: роскошный внедорожный дом на базе Ram 5500
Unicat вывел на рынок экспедиционный автодом Brilliant B63X на шасси Ram 5500. Модель сочетает премиальный комфорт, инженерные решения для автономных путешествий и внушительный запас хода. Впечатляющий набор опций и цена делают новинку заметным событием для любителей приключений.Читать далее
-
02.02.2026, 17:49
Экспедиционный автодом Liberra: внедорожный автобус Torsus Praetorian в новом формате
Немецкие компании All4Bus и Dämmler создали экспедиционный автодом Liberra на базе внедорожного автобуса Torsus Praetorian. Модель сохранила выдающиеся внедорожные качества и получила продуманный интерьер для длительных путешествий.Читать далее
-
02.02.2026, 09:27
Единственный в мире УАЗ 6Х6 выставлен на продажу в Москве
В Москве появился в продаже необычный внедорожник, собранный вручную из агрегатов разных легендарных автомобилей. Цена почти 10 миллионов рублей, а технические решения удивляют даже опытных автолюбителей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж — разбираемся в деталях.Читать далее
