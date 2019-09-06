6 сентября 2019, 17:01
MAN стал официальным партнером сборной России по футболу
- 1222
- 0
Фото: MAN
Российский футбольный союз (РФС) доверил компании MAN перевозить титулованных спортсменов страны. Премиальный автобус MAN Neoplan Cityliner со специальным дизайном был передан сборной по футболу в подмосковном Новогорске.
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Ранее мы писали
На столичном стадионе «Лужники» прошла церемония передачи Российскому футбольному союзу 10 автомобилей Volkswagen ...Читать далее
На автобус сборной нанесли специальный дизайн, разработанный в рамках коммуникационной кампании национальных сборных «Наши парни». В автобусе длиной 12 240 мм установлены 44 комфортабельных пассажирских кресла вместо стандартных 49 - расстояние между рядами было увеличено. Дополнительный комфорт пассажирам обеспечивают панорамная крыша, система кондиционирования и медиацентр с двумя широкоформатными мониторами в салоне. К услугам спортсменов мини-кухня с кофеваркой и холодильником и туалетная комната
В движение автобус Neoplan Cityliner приводит новый двигатель MAN мощностью 460 лошадиных сил с 2 300 Нм пикового крутящего момента. Агрегат работает в паре с 12-ступенчатой коробкой TipMatic. Автобус оснащен адаптивной пневмоподвеской с датчиком скорости. В список оснащения вошло множество вспомогательных систем: ABS, ESP, ASR, EBS, а также система контроля рядности и система автоматического экстренного торможения.
Генеральный директор «МАН Трак энд Бас Рус» Питер Андерссон (Peter Andersson), выразил уверенность, что новый автобус станет счастливым талисманом для российской сборной!
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Айдар, проверь форсунки, , может и они создать вибрацию.проверено и исправлено.
хотелось почитать отзывы по MAN 12.224
как откинуть кабину
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве