Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 сентября 2019, 17:01

MAN стал официальным партнером сборной России по футболу

  • 1222
  • 0
Фото: MAN
Российский футбольный союз (РФС) доверил компании MAN перевозить титулованных спортсменов страны. Премиальный автобус MAN Neoplan Cityliner со специальным дизайном был передан сборной по футболу в подмосковном Новогорске.
MAN стал официальным партнером сборной России по футболу

Фото: MAN

MAN стал официальным партнером сборной России по футболу

Фото: MAN

MAN стал официальным партнером сборной России по футболу

Фото: MAN

MAN стал официальным партнером сборной России по футболу

Фото: MAN

MAN стал официальным партнером сборной России по футболу

Фото: MAN

MAN стал официальным партнером сборной России по футболу
MAN стал официальным партнером сборной России по футболу
MAN стал официальным партнером сборной России по футболу
MAN стал официальным партнером сборной России по футболу
MAN стал официальным партнером сборной России по футболу
Ранее мы писали
На столичном стадионе «Лужники» прошла церемония передачи Российскому футбольному союзу 10 автомобилей Volkswagen ...
Читать далее
В преддверии выездного отборочного матча Чемпионата Европы по футболу 2020 в Глазго с Шотландией на подмосковной базе национальной сборной в Новогорске состоялась торжественная передача ключей от автобуса. Напомним, Россия сыграет с Шотландией сегодня вечером.

На автобус сборной нанесли специальный дизайн, разработанный в рамках коммуникационной кампании национальных сборных «Наши парни». В автобусе длиной 12 240 мм установлены 44 комфортабельных пассажирских кресла вместо стандартных 49 - расстояние между рядами было увеличено. Дополнительный комфорт пассажирам обеспечивают панорамная крыша, система кондиционирования и медиацентр с двумя широкоформатными мониторами в салоне. К услугам спортсменов мини-кухня с кофеваркой и холодильником и туалетная комната

В движение автобус Neoplan Cityliner приводит новый двигатель MAN мощностью 460 лошадиных сил с 2 300 Нм пикового крутящего момента. Агрегат работает в паре с 12-ступенчатой коробкой TipMatic. Автобус оснащен адаптивной пневмоподвеской с датчиком скорости. В список оснащения вошло множество вспомогательных систем: ABS, ESP, ASR, EBS, а также система контроля рядности и система автоматического экстренного торможения.
 
Генеральный директор «МАН Трак энд Бас Рус» Питер Андерссон (Peter Andersson), выразил уверенность, что новый автобус станет счастливым талисманом для российской сборной! 


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум MAN TGA
Цитата:| Кому: Айдар, проверь форсунки, , может и они создать вибрацию.проверено и исправлено.
Геннадий.
Форум MAN 12.224
хотелось почитать отзывы по MAN 12.224
роман
Форум MAN LE
как откинуть кабину
sergei
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы МАН
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
Сентябрь для автомобилистов: на что обратить внимание
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
MAN стал официальным партнером сборной России по футболу
{{material_127100}}В преддверии выездного отборочного матча Чемпионата Европы по футболу 2020 в Глазго с Шотландией на подмосковной базе национальной сборной в Новогорске состоялась торжественная передача ключей от автобуса. Напомним, Россия сыграет с Шотландией сегодня вечером.На автобус сборной нанесли специальный дизайн, разработанный в рамках коммуникационной кампании национальных сборных «Наши парни». В автобусе длиной 12 240 мм установлены 44 комфортабельных пассажирских кресла вместо стандартных 49 - расстояние между рядами было увеличено. Дополнительный комфорт пассажирам обеспечивают панорамная крыша, система кондиционирования и медиацентр с двумя широкоформатными мониторами в салоне. К услугам спортсменов мини-кухня с кофеваркой и холодильником и туалетная комнатаВ движение автобус Neoplan Cityliner приводит новый двигатель MAN мощностью 460 лошадиных сил с 2 300 Нм пикового крутящего момента. Агрегат работает в паре с 12-ступенчатой коробкой TipMatic. Автобус оснащен адаптивной пневмоподвеской с датчиком скорости. В список оснащения вошло множество вспомогательных систем: ABS, ESP, ASR, EBS, а также система контроля рядности и система автоматического экстренного торможения. Генеральный директор «МАН Трак энд Бас Рус» Питер Андерссон (Peter Andersson), выразил уверенность, что новый автобус станет счастливым талисманом для российской сборной! 
2019-09-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Набережные Челны Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.