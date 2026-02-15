MAN TGL 8x8: мобильная резиденция с собственной баней и энергосистемой для полной автономии

MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером

Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.

На российском рынке появился уникальный автодом на базе шасси MAN TGL с колесной формулой 8х8, оснащенный не только просторным жилым модулем на четыре спальных места, но и собственной сауной с отдельным гаражом для техники. Эта машина представляет собой не просто дом на колесах, а полноценную мобильную резиденцию, готовую обеспечить высочайший уровень комфорта даже в самых удаленных и труднодоступных регионах. Шасси было серьезно доработано для бездорожья: здесь установлены мощные лебедки, усиленные аккумуляторы, дополнительный свет и все необходимое для полной автономии, включая премиальную шумоизоляцию кабины и удобные пневматические кресла.

Фото: kung.ru

Внутреннее пространство выполнено в стиле дорогих апартаментов с мягкой обивкой стен, кварцвиниловыми полами и мебелью из влагостойкой березы, покрытой натуральным шпоном. В столовой зоне расположены стол, три пневматических кресла и угловой диван, а для сна предусмотрены двухъярусная кровать и отдельная спальня с большой двуспальной кроватью на подъемном механизме. Все детали продуманы для уюта: ортопедические матрасы, вместительные системы хранения, плотные шторы и большие зеркала.

Кухонный блок поражает функциональностью: столешница из искусственного камня, газовая варочная панель, два холодильника, кофемашина и даже стиральная машина, не считая полного набора посуды с креплениями для перевозки. Санузел также не уступает по уровню — здесь есть душевая с мозаичным полом, биотуалет, стильная раковина и складная сушилка для белья. Отдельного внимания заслуживает встроенная сауна, отделанная кедром и липой, с электрокаменкой Harvia и эффективной вентиляцией.

Фото: kung.ru

Для хранения снаряжения предусмотрен гаражный отсек с выдвижной платформой, инструментальными ящиками и экспедиционным багажником на крыше. Вся система освещения построена на светодиодах с возможностью индивидуальной настройки яркости. Автономность существования обеспечивается мощным энергоблоком на литий-железо-фосфатных аккумуляторах, которые подзаряжаются от солнечных панелей, дизель-генератора и автоматической системы зарядки.

Запасы воды хранятся в 500-литровом баке, есть отдельная емкость для серой воды, автоматический водонагреватель и резервный подогрев. Поддержание комфортного микроклимата возложено на два дизельных отопителя, кондиционеры и приточно-вытяжную вентиляцию. Мультимедийная часть включает два LED-телевизора, саундбар, роутер с двумя SIM-картами и систему кругового обзора с регистраторами и парковочными радарами.

Безопасность продумана до мелочей: сигнализация, видеонаблюдение, автономные огнетушители и даже устройство газового пожаротушения на камбузе. Этот автодом позволяет путешествовать или работать неделями вдали от цивилизации, совершенно не испытывая бытовых неудобств. В условиях растущего спроса на автономные решения для загородной жизни этот MAN TGL 8x8 с премиальным модулем задает новую планку для рынка, наглядно демонстрируя, как современные технологии способны изменить представление о мобильном комфорте.