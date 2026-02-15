MAN TGL 8x8: мобильная резиденция с собственной баней и энергосистемой для полной автономии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 февраля 2026, 07:16

MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером

MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером

MAN TGL 8x8: мобильная резиденция с собственной баней и энергосистемой для полной автономии

MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером

Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.

Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.

На российском рынке появился уникальный автодом на базе шасси MAN TGL с колесной формулой 8х8, оснащенный не только просторным жилым модулем на четыре спальных места, но и собственной сауной с отдельным гаражом для техники. Эта машина представляет собой не просто дом на колесах, а полноценную мобильную резиденцию, готовую обеспечить высочайший уровень комфорта даже в самых удаленных и труднодоступных регионах. Шасси было серьезно доработано для бездорожья: здесь установлены мощные лебедки, усиленные аккумуляторы, дополнительный свет и все необходимое для полной автономии, включая премиальную шумоизоляцию кабины и удобные пневматические кресла.

Фото: kung.ru

Внутреннее пространство выполнено в стиле дорогих апартаментов с мягкой обивкой стен, кварцвиниловыми полами и мебелью из влагостойкой березы, покрытой натуральным шпоном. В столовой зоне расположены стол, три пневматических кресла и угловой диван, а для сна предусмотрены двухъярусная кровать и отдельная спальня с большой двуспальной кроватью на подъемном механизме. Все детали продуманы для уюта: ортопедические матрасы, вместительные системы хранения, плотные шторы и большие зеркала.

Кухонный блок поражает функциональностью: столешница из искусственного камня, газовая варочная панель, два холодильника, кофемашина и даже стиральная машина, не считая полного набора посуды с креплениями для перевозки. Санузел также не уступает по уровню — здесь есть душевая с мозаичным полом, биотуалет, стильная раковина и складная сушилка для белья. Отдельного внимания заслуживает встроенная сауна, отделанная кедром и липой, с электрокаменкой Harvia и эффективной вентиляцией.

Фото: kung.ru

Для хранения снаряжения предусмотрен гаражный отсек с выдвижной платформой, инструментальными ящиками и экспедиционным багажником на крыше. Вся система освещения построена на светодиодах с возможностью индивидуальной настройки яркости. Автономность существования обеспечивается мощным энергоблоком на литий-железо-фосфатных аккумуляторах, которые подзаряжаются от солнечных панелей, дизель-генератора и автоматической системы зарядки.

Запасы воды хранятся в 500-литровом баке, есть отдельная емкость для серой воды, автоматический водонагреватель и резервный подогрев. Поддержание комфортного микроклимата возложено на два дизельных отопителя, кондиционеры и приточно-вытяжную вентиляцию. Мультимедийная часть включает два LED-телевизора, саундбар, роутер с двумя SIM-картами и систему кругового обзора с регистраторами и парковочными радарами.

Безопасность продумана до мелочей: сигнализация, видеонаблюдение, автономные огнетушители и даже устройство газового пожаротушения на камбузе. Этот автодом позволяет путешествовать или работать неделями вдали от цивилизации, совершенно не испытывая бытовых неудобств. В условиях растущего спроса на автономные решения для загородной жизни этот MAN TGL 8x8 с премиальным модулем задает новую планку для рынка, наглядно демонстрируя, как современные технологии способны изменить представление о мобильном комфорте.

Упомянутые марки: MAN
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы МАН

Похожие материалы МАН

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Казань Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться