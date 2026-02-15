MAN TGL 8x8: мобильная резиденция с собственной баней и энергосистемой для полной автономии

15 февраля 2026, 07:16
MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером
MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером
Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.
На российском рынке появился уникальный автодом на базе шасси MAN TGL с колесной формулой 8х8, оснащенный не только просторным жилым модулем на четыре спальных места, но и собственной сауной с отдельным гаражом для техники. Эта машина представляет собой не просто дом на колесах, а полноценную мобильную резиденцию, готовую обеспечить высочайший уровень комфорта даже в самых удаленных и труднодоступных регионах. Шасси было серьезно доработано для бездорожья: здесь установлены мощные лебедки, усиленные аккумуляторы, дополнительный свет и все необходимое для полной автономии, включая премиальную шумоизоляцию кабины и удобные пневматические кресла.
Внутреннее пространство выполнено в стиле дорогих апартаментов с мягкой обивкой стен, кварцвиниловыми полами и мебелью из влагостойкой березы, покрытой натуральным шпоном. В столовой зоне расположены стол, три пневматических кресла и угловой диван, а для сна предусмотрены двухъярусная кровать и отдельная спальня с большой двуспальной кроватью на подъемном механизме. Все детали продуманы для уюта: ортопедические матрасы, вместительные системы хранения, плотные шторы и большие зеркала.
Кухонный блок поражает функциональностью: столешница из искусственного камня, газовая варочная панель, два холодильника, кофемашина и даже стиральная машина, не считая полного набора посуды с креплениями для перевозки. Санузел также не уступает по уровню — здесь есть душевая с мозаичным полом, биотуалет, стильная раковина и складная сушилка для белья. Отдельного внимания заслуживает встроенная сауна, отделанная кедром и липой, с электрокаменкой Harvia и эффективной вентиляцией.
Для хранения снаряжения предусмотрен гаражный отсек с выдвижной платформой, инструментальными ящиками и экспедиционным багажником на крыше. Вся система освещения построена на светодиодах с возможностью индивидуальной настройки яркости. Автономность существования обеспечивается мощным энергоблоком на литий-железо-фосфатных аккумуляторах, которые подзаряжаются от солнечных панелей, дизель-генератора и автоматической системы зарядки.
Запасы воды хранятся в 500-литровом баке, есть отдельная емкость для серой воды, автоматический водонагреватель и резервный подогрев. Поддержание комфортного микроклимата возложено на два дизельных отопителя, кондиционеры и приточно-вытяжную вентиляцию. Мультимедийная часть включает два LED-телевизора, саундбар, роутер с двумя SIM-картами и систему кругового обзора с регистраторами и парковочными радарами.
Безопасность продумана до мелочей: сигнализация, видеонаблюдение, автономные огнетушители и даже устройство газового пожаротушения на камбузе. Этот автодом позволяет путешествовать или работать неделями вдали от цивилизации, совершенно не испытывая бытовых неудобств. В условиях растущего спроса на автономные решения для загородной жизни этот MAN TGL 8x8 с премиальным модулем задает новую планку для рынка, наглядно демонстрируя, как современные технологии способны изменить представление о мобильном комфорте.
Похожие материалы МАН
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:58
4WD и AWD: как выбрать подходящую систему полного привода для разных дорог
Полный привод помогает справиться со сложной дорогой. Но не все системы одинаковы. Различия между 4WD и AWD могут удивить. Выбор зависит от ваших задач и стиля вождения.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:13
Минусы Ford Bronco Sport: мнение эксперта и неожиданные детали интерьера
Автомобильный эксперт Александр Виноградов поделился свежим взглядом на Ford Bronco Sport, выделив его спорные решения в салоне и эргономике. Также затронуты нюансы эксплуатации, которые могут повлиять на выбор кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
15.02.2026, 06:07
Редкий автобус GMC с историей: попытка переделки в дом на колесах обернулась провалом
Классические школьные автобусы GMC способны проехать до миллиона километров, но их списывают задолго до этого. Почему такие машины редко становятся успешными автодомами и что мешает реализовать их потенциал - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
14.02.2026, 19:24
Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет
ADRIA Matrix Supreme 670 SL - свежий взгляд на комфортные путешествия: дизельный мотор, автоматическая коробка, продуманная планировка и современные опции. Модель уже доступна в России, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автодомам.Читать далее
-
14.02.2026, 19:11
Почему трактор Т-70 из СССР называли «скворечником» и «луноходом»
Советский трактор Т-70 до сих пор вызывает споры из-за своих необычных прозвищ и внешности. Почему его называли «скворечником» и «луноходом», и что скрывается за этими именами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 18:57
Канадский eVTOL Cavorite X7 выходит на производство с уникальными трансформируемыми крыльями
Канадский Cavorite X7 - не просто очередной концепт, а реальный eVTOL с семиместной компоновкой и необычными крыльями, скрывающими 12 мощных вентиляторов. Проект уже переходит к этапу производства, что может повлиять на будущее городской авиации.Читать далее
Похожие материалы МАН
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:58
4WD и AWD: как выбрать подходящую систему полного привода для разных дорог
Полный привод помогает справиться со сложной дорогой. Но не все системы одинаковы. Различия между 4WD и AWD могут удивить. Выбор зависит от ваших задач и стиля вождения.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:13
Минусы Ford Bronco Sport: мнение эксперта и неожиданные детали интерьера
Автомобильный эксперт Александр Виноградов поделился свежим взглядом на Ford Bronco Sport, выделив его спорные решения в салоне и эргономике. Также затронуты нюансы эксплуатации, которые могут повлиять на выбор кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
15.02.2026, 06:07
Редкий автобус GMC с историей: попытка переделки в дом на колесах обернулась провалом
Классические школьные автобусы GMC способны проехать до миллиона километров, но их списывают задолго до этого. Почему такие машины редко становятся успешными автодомами и что мешает реализовать их потенциал - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
14.02.2026, 19:24
Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет
ADRIA Matrix Supreme 670 SL - свежий взгляд на комфортные путешествия: дизельный мотор, автоматическая коробка, продуманная планировка и современные опции. Модель уже доступна в России, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автодомам.Читать далее
-
14.02.2026, 19:11
Почему трактор Т-70 из СССР называли «скворечником» и «луноходом»
Советский трактор Т-70 до сих пор вызывает споры из-за своих необычных прозвищ и внешности. Почему его называли «скворечником» и «луноходом», и что скрывается за этими именами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 18:57
Канадский eVTOL Cavorite X7 выходит на производство с уникальными трансформируемыми крыльями
Канадский Cavorite X7 - не просто очередной концепт, а реальный eVTOL с семиместной компоновкой и необычными крыльями, скрывающими 12 мощных вентиляторов. Проект уже переходит к этапу производства, что может повлиять на будущее городской авиации.Читать далее