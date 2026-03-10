Роскошь и автономность на колесах – что скрывает дом мечты на базе MAN?

10 марта 2026, 17:21
MAN TGM 4x4: новый стандарт автономных автодомов для российских путешественников
MAN TGM 4x4: новый стандарт автономных автодомов для российских путешественников
В 2026 году на российском рынке появился автодом на базе MAN TGM 4x4, который сочетает в себе премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Модель рассчитана на длительные путешествия вдали от цивилизации и способна удивить даже опытных автотуристов. Особое внимание уделено деталям интерьера и технической оснащенности.
Российский рынок автодомов в 2026 году получил по-настоящему уникальное пополнение. На базе полноприводного шасси MAN TGM 4x4 создан первый в стране премиальный дом на колесах, способный изменить представление о путешествиях вне асфальта. Эта новинка мгновенно привлекла внимание не только автолюбителей, но и всех, кто ценит свободу и комфорт вдали от цивилизации.
В основе автодома лежит современное полноприводное шасси MAN TGM 18.250 4x4 BB CH. Оно оснащено 320-сильным дизельным двигателем и автоматической коробкой передач MAN TipMatic. Такая комбинация обеспечивает уверенное передвижение по самым сложным маршрутам и дарит высокий уровень комфорта в длительных поездках. Кабина оборудована полноценным спальным местом, 120-литровым топливным баком и мощной 8-тонной лебедкой — всё это дарит машине способность к настоящим приключениям.
Корпус фургона выполнен из сэндвич-панелей с усиленной теплоизоляцией: толщина стен достигает 80 мм, а пола — 120 мм. Внутренняя отделка сделана из влагостойкой березовой фанеры, внешняя — из армированного пластика. Вход в жилое пространство организован через боковую дверь с трапом. По периметру расположены вместительные багажные отсеки, ящики для инструментов и секция для генератора. Конструкция продумана до мелочей: здесь есть гидравлический кронштейн, экспедиционный багажник, лестницы, фальш-панели и технические лючки для быстрого доступа к основным системам.
Внутри автодома царит атмосфера премиального жилья. В гостиной установлен П-образный диван с ремнями безопасности, который легко трансформируется в дополнительное спальное место. Стол из искусственного камня, шкафчики с доводчиками, отдельный гардероб и даже место под стиральную машину — всё создает ощущение настоящего дома. Кухня укомплектована холодильником и морозильной камерой Liebherr, микроволновой печью, двухконфорочной газовой плитой с вытяжкой и полным набором посуды, надежно закрепленной для движения.
Спальня заслуживает отдельного внимания: здесь установлена двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, оборудованы вместительные шкафы и полки для хранения вещей. Санузел с душевой выполнен с особым шиком: биотуалет, мини-раковина, душевой поддон, зеркало с сенсорной панелью, мозаичная отделка стен и пола, продуманная вентиляция и LED-подсветка. В оформлении интерьера использованы экокожа и замша, а на полу уложен влагостойкий ламинат.
Автономность — ключевая особенность этого дома на колесах. За климат отвечают отопитель Webasto и кондиционер Dometic. Электроснабжение обеспечивают бензиновый генератор FUBAG, четыре аккумулятора по 150 А·ч и шесть солнечных панелей. Внутри проложена полноценная проводка с розетками на 220 В и USB-портами, установлено светодиодное освещение и контурная подсветка. Система водоснабжения включает бак на 300 литров, емкость для серой воды с подогревом, насосную станцию, водонагреватель на 50 литров и стиральную машину Samsung.
За развлечения и безопасность отвечает мультимедийная система: 32-дюймовый монитор Samsung, цифровой телевизор, антенна и комплект камер видеонаблюдения, позволяющих следить за обстановкой как снаружи, так и внутри. Для связи предусмотрены отсеки под спутниковый телефон, роутер и рации.
Этот автодом — не просто транспортное средство, а полноценный дом для тех, кто ценит свободу, комфорт и независимость. Он позволяет отправляться в путешествия любой сложности, не жертвуя привычным уровнем комфорта и оставаясь полностью автономным даже вдали от цивилизации.
Похожие материалы МАН
-
10.03.2026, 17:35
Audi RS 3 Competition Limited: юбилейная версия с акцентом на культовый мотор
Audi отмечает 50-летие своих пятицилиндровых двигателей выпуском лимитированной RS 3 Competition Limited. Модель получила элементы дизайна от RS 5 и может стать последней в текущем поколении. Почему этот автомобиль уже называют символом перемен - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 17:12
Renault R-Space: концепт, который не появится на дорогах, но меняет подход к автомобилям
Renault вновь удивляет автолюбителей, представляя R-Space Lab - концепт, который не дойдет до серийного производства, но способен изменить взгляд на привычный автомобильный интерьер. Почему этот проект важен для будущего бренда и какие идеи он закладывает в новые модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 16:46
Москвич рассматривает выпуск седана в новой М-линейке: решение ожидается до конца года
Генеральный директор «Москвич» Елена Фролова раскрыла, что компания может пополнить М-линейку новым седаном. Окончательное решение примут до конца года. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о планах - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 16:20
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 14:24
Jaecoo J6: новый кроссовер с необычным салоном и акцентом на практичность
На российском рынке появился Jaecoo J6 - кроссовер, который удивляет не только внешностью, но и подходом к оснащению. Мало кто знает, что в отделке салона использованы материалы, устойчивые к когтям домашних животных. Какие еще неожиданные решения приготовили китайцы и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 14:05
Geely Preface с новым мотором 150 л.с. выходит в России: комплектации и цены
Geely Preface теперь доступен в России с новым 2,0-литровым двигателем на 150 л.с. и двумя комплектациями. Модель стала интереснее для тех, кто ищет седан бизнес-класса по разумной цене. Почему это важно для рынка и какие опции теперь доступны - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Preface теперь ближе к конкурентам по стоимости.Читать далее
-
10.03.2026, 13:59
Lada Largus CNG: новые комплектации и старт продаж по сниженным ценам
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:18
Chrysler Pacifica 2027: новые комплектации, LED-оптика и снижение цен в США
Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы МАН
-
10.03.2026, 17:35
Audi RS 3 Competition Limited: юбилейная версия с акцентом на культовый мотор
Audi отмечает 50-летие своих пятицилиндровых двигателей выпуском лимитированной RS 3 Competition Limited. Модель получила элементы дизайна от RS 5 и может стать последней в текущем поколении. Почему этот автомобиль уже называют символом перемен - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 17:12
Renault R-Space: концепт, который не появится на дорогах, но меняет подход к автомобилям
Renault вновь удивляет автолюбителей, представляя R-Space Lab - концепт, который не дойдет до серийного производства, но способен изменить взгляд на привычный автомобильный интерьер. Почему этот проект важен для будущего бренда и какие идеи он закладывает в новые модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 16:46
Москвич рассматривает выпуск седана в новой М-линейке: решение ожидается до конца года
Генеральный директор «Москвич» Елена Фролова раскрыла, что компания может пополнить М-линейку новым седаном. Окончательное решение примут до конца года. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о планах - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 16:20
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 14:24
Jaecoo J6: новый кроссовер с необычным салоном и акцентом на практичность
На российском рынке появился Jaecoo J6 - кроссовер, который удивляет не только внешностью, но и подходом к оснащению. Мало кто знает, что в отделке салона использованы материалы, устойчивые к когтям домашних животных. Какие еще неожиданные решения приготовили китайцы и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 14:05
Geely Preface с новым мотором 150 л.с. выходит в России: комплектации и цены
Geely Preface теперь доступен в России с новым 2,0-литровым двигателем на 150 л.с. и двумя комплектациями. Модель стала интереснее для тех, кто ищет седан бизнес-класса по разумной цене. Почему это важно для рынка и какие опции теперь доступны - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Preface теперь ближе к конкурентам по стоимости.Читать далее
-
10.03.2026, 13:59
Lada Largus CNG: новые комплектации и старт продаж по сниженным ценам
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:18
Chrysler Pacifica 2027: новые комплектации, LED-оптика и снижение цен в США
Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.Читать далее