Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 17:21

Роскошь и автономность на колесах – что скрывает дом мечты на базе MAN?

В 2026 году на российском рынке появился автодом на базе MAN TGM 4x4, который сочетает в себе премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Модель рассчитана на длительные путешествия вдали от цивилизации и способна удивить даже опытных автотуристов. Особое внимание уделено деталям интерьера и технической оснащенности.

Российский рынок автодомов в 2026 году получил по-настоящему уникальное пополнение. На базе полноприводного шасси MAN TGM 4x4 создан первый в стране премиальный дом на колесах, способный изменить представление о путешествиях вне асфальта. Эта новинка мгновенно привлекла внимание не только автолюбителей, но и всех, кто ценит свободу и комфорт вдали от цивилизации.

В основе автодома лежит современное полноприводное шасси MAN TGM 18.250 4x4 BB CH. Оно оснащено 320-сильным дизельным двигателем и автоматической коробкой передач MAN TipMatic. Такая комбинация обеспечивает уверенное передвижение по самым сложным маршрутам и дарит высокий уровень комфорта в длительных поездках. Кабина оборудована полноценным спальным местом, 120-литровым топливным баком и мощной 8-тонной лебедкой — всё это дарит машине способность к настоящим приключениям.

Фото: kung.ru

Корпус фургона выполнен из сэндвич-панелей с усиленной теплоизоляцией: толщина стен достигает 80 мм, а пола — 120 мм. Внутренняя отделка сделана из влагостойкой березовой фанеры, внешняя — из армированного пластика. Вход в жилое пространство организован через боковую дверь с трапом. По периметру расположены вместительные багажные отсеки, ящики для инструментов и секция для генератора. Конструкция продумана до мелочей: здесь есть гидравлический кронштейн, экспедиционный багажник, лестницы, фальш-панели и технические лючки для быстрого доступа к основным системам.

Внутри автодома царит атмосфера премиального жилья. В гостиной установлен П-образный диван с ремнями безопасности, который легко трансформируется в дополнительное спальное место. Стол из искусственного камня, шкафчики с доводчиками, отдельный гардероб и даже место под стиральную машину — всё создает ощущение настоящего дома. Кухня укомплектована холодильником и морозильной камерой Liebherr, микроволновой печью, двухконфорочной газовой плитой с вытяжкой и полным набором посуды, надежно закрепленной для движения.

Спальня заслуживает отдельного внимания: здесь установлена двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, оборудованы вместительные шкафы и полки для хранения вещей. Санузел с душевой выполнен с особым шиком: биотуалет, мини-раковина, душевой поддон, зеркало с сенсорной панелью, мозаичная отделка стен и пола, продуманная вентиляция и LED-подсветка. В оформлении интерьера использованы экокожа и замша, а на полу уложен влагостойкий ламинат.

Автономность — ключевая особенность этого дома на колесах. За климат отвечают отопитель Webasto и кондиционер Dometic. Электроснабжение обеспечивают бензиновый генератор FUBAG, четыре аккумулятора по 150 А·ч и шесть солнечных панелей. Внутри проложена полноценная проводка с розетками на 220 В и USB-портами, установлено светодиодное освещение и контурная подсветка. Система водоснабжения включает бак на 300 литров, емкость для серой воды с подогревом, насосную станцию, водонагреватель на 50 литров и стиральную машину Samsung.

За развлечения и безопасность отвечает мультимедийная система: 32-дюймовый монитор Samsung, цифровой телевизор, антенна и комплект камер видеонаблюдения, позволяющих следить за обстановкой как снаружи, так и внутри. Для связи предусмотрены отсеки под спутниковый телефон, роутер и рации.

Этот автодом — не просто транспортное средство, а полноценный дом для тех, кто ценит свободу, комфорт и независимость. Он позволяет отправляться в путешествия любой сложности, не жертвуя привычным уровнем комфорта и оставаясь полностью автономным даже вдали от цивилизации.

Упомянутые марки: MAN
