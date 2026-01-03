Роскошь и автономность на колесах – как выглядит дом мечты на базе MAN?

3 января 2026, 18:08
MAN TGM 4x4: первый в России автодом нового поколения для путешествий без границ
В России появился уникальный автодом на базе MAN TGM 4x4. Внутри - комфорт для четверых, автоматическая коробка, дизельный мотор и продуманная автономия. Интерьер удивляет деталями. Такой дом на колесах не захочется покидать.
В 2026 году российский рынок автодомов пополнился по-настоящему необычным экземпляром — на базе нового MAN TGM 4x4 создан первый в стране премиальный дом на колесах, который научился удивлять даже самых искушенных пассажиров. Это не просто кемпер, а полноценный автономный дом, где каждая деталь продумана для жизни и приключений вдали от цивилизации.
В основе лежит современное полноприводное шасси MAN TGM 18.250 4x4 BB CH с дизельным двигателем мощностью 320 л.с. и автоматической коробкой передач MAN TipMatic. Такая связка обеспечивает не только уверенное движение по бездорожью, но и комфорт в длительных поездках. Кабина - универсальная, с полноценным спальным местом, дополнительным топливным баком на 120 литров и мощной лебедкой на 8 тонн намекают: этот автодом не боится сложных маршрутов.
Фургон выполнен из сэндвич-панелей с утеплением: стены - до 80 мм, пол - 120 мм. Внутри - влагостойкая березовая фанера, снаружи - армированный пластик. Доступ в жилое пространство организован через боковую дверь с трапом, а по периметру расположены отсеки багажного отделения, инструментальные ящики и даже отдельные отсеки для генератора. Все элементы продуманы до мелочей: гидравлический кронштейн, экспедиционный багажник, лестницы, фальш-панели и лючки быстрого доступа к основным системам.
Внутреннее пространство соответствует уровню комфорта. В гостиной — П-образный диван с ремнями безопасности, который легко трансформируется в дополнительное спальное место. Стол из искусственного камня, множество шкафчиков, отдельный гардероб и даже место под стиральную машину. Кухня оборудована по высшему разряду: холодильник и морозильная камера Liebherr, микроволновая печь, двухконфорочная газовая плита, вытяжка, посуда и кухонная утварь на шестернях - все предусмотрено для движения.
Спальный отсек получил двуспальную кровать с ортопедическим матрасом, внутренние шкафы и дополнительные отсеки для хранения. Санузел и душевая - отдельная гордость: биотуалет, мини-раковина, душевой поддон, зеркало с панелью, мозаика на стенах и полу, продуманная вентиляция и LED-освещение. В отделке использованы искусственная кожа и замша, пол покрытый влагостойким ламинатом.
Автономность - ключевая черта этого автодома. За климат отвечает отопитель Webasto и кондиционер Dometic. Электроэнергия поступает от бензинового генератора FUBAG, четырех аккумуляторов по 150 А/ч и шести солнечных панелей. Внутри - полноценная электропроводка, розетки 220В и USB, светодиодное освещение и контурная подсветка. Водоснабжение - отдельная система: бак на 300 литров, емкость для серой воды с подогревом, насосная станция, водонагреватель на 50 литров и стиральная машина Samsung.
Мультимедийная система включает телевизор Samsung 32 дюйма, цифровое ТВ, антенну и комплект камер видеонаблюдения с возможностью просмотра как в салоне, так и в кабине. Для безопасности и удобства предусмотрены камеры по периметру, а также отделения для спутникового телефона, роутера и раций.
Этот автодом — не просто средство передвижения, это настоящий дом мечты для тех, кто ценит свободу, комфорт и независимость. В нем можно путешествовать хоть на край света, не жертвуя привычным уровнем жизни.
