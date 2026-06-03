35,7 млн рублей за независимость: российский автодом MAN TGM 4x4 с климат-контролем и спальней для двоих

MAN TGM 4x4: премиальный автодом для автономных путешествий по России

В 2026 году на российском рынке появился автодом на базе MAN TGM 4x4, который сочетает премиальный комфорт, продуманную автономию и современные технологии. Эта модель создана для длительных поездок вдали от инфраструктуры и может изменить представление о путешествиях.

В 2026 году на российском рынке появился автодом на базе MAN TGM 4x4, который сочетает премиальный комфорт, продуманную автономию и современные технологии. Эта модель создана для длительных поездок вдали от инфраструктуры и может изменить представление о путешествиях.

Появление на российском рынке автодома на базе MAN TGM 4x4 в 2026 году стало знаковым событием для всех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в путешествиях. Эта модель сразу привлекла внимание не только автолюбителей, но и тех, кто ищет возможность жить и работать вдали от городской суеты, не жертвуя привычным уровнем удобств.

В основе новинки — современное полноприводное шасси MAN TGM 18.250 4x4 BB CH с 320-сильным дизельным мотором и автоматической коробкой передач MAN TipMatic. Такое сочетание позволяет уверенно преодолевать сложные маршруты. Кабина с полноценным спальным местом, 120-литровым баком и 8-тонной лебедкой делает автомобиль готовым к настоящим приключениям.

Фото: kung.ru

Корпус автодома выполнен из сэндвич-панелей с усиленной теплоизоляцией: толщина стен — до 80 мм, пола — до 120 мм. Внутренняя отделка — влагостойкая березовая фанера, снаружи — армированный пластик. Вход организован через боковую дверь с трапом, а по периметру расположены вместительные багажные отсеки, ящики для инструментов и секция для генератора. Конструкция продумана до мелочей: гидравлический кронштейн, экспедиционный багажник, лестницы, фальш-панели и технические лючки позволяют быстро получить доступ к основным системам.

Внутри MAN TGM 4x4 ощущается как настоящий дом. В гостиной установлен П-образный диван с ремнями безопасности, который легко трансформируется в дополнительное спальное место. Стол из искусственного камня, шкафчики с доводчиками, отдельный гардероб и место для стиральной машины создают уютную атмосферу. Кухня оснащена холодильником и морозильником Liebherr, микроволновой печью, двухконфорочной газовой плитой с вытяжкой и полным набором закрепленной для движения посуды.

Спальная зона оборудована двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом, внутренними шкафами и полками. Санузел с душевой выполнен с акцентом на детали: биотуалет, мини-раковина, душевой поддон, зеркало с сенсорной панелью, мозаичная отделка, продуманная вентиляция и LED-подсветка. В отделке использованы экокожа и замша, на полу — влагостойкий ламинат.

Автономность — ключевая черта этой модели. За климат отвечают отопитель Webasto и кондиционер Dometic. Электроснабжение обеспечивают бензиновый генератор FUBAG, четыре аккумулятора по 150 А·ч и шесть солнечных панелей. Внутри — полноценная электропроводка с розетками 220 В и USB-портами, светодиодное освещение и контурная подсветка. Система водоснабжения включает бак на 300 литров, емкость для серой воды с подогревом, насосную станцию, водонагреватель на 50 литров и стиральную машину Samsung.

Для развлечений и безопасности предусмотрена мультимедийная система: 32-дюймовый монитор Samsung, цифровой телевизор, антенна и комплект камер видеонаблюдения, а также устройства для контроля обстановки снаружи и внутри. Для связи предусмотрены отсеки под спутниковый телефон, роутер и рации.

MAN TGM 4x4 — это не просто транспорт, а полноценный дом для тех, кто ценит независимость и комфорт. Модель рассчитана на длительные автономные путешествия, что особенно актуально для российских условий, где загородная инфраструктура часто ограничена. Согласно данным, спрос на такие решения растет, а сочетание премиального уровня оснащения и продуманной автономии может стать новым стандартом для отечественного рынка автодомов.

Интересно, что развитие рынка автономных транспортных средств в России идет параллельно с мировыми тенденциями. Например, в материале о том, как беспилотные автомобили перевозят пассажиров в США, Китае, ОАЭ, Европе и Японии (в то время как другие страны только готовятся к запуску подобных сервисов), можно увидеть, как технологии меняют подход к мобильности. Подробнее об этом читайте в обзоре мирового рынка роботакси .