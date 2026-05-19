Роскошь и автономность на колесах – как выглядит дом мечты на базе MAN?

MAN TGM 4x4: российский автодом нового поколения с автономией и премиальным комфортом

В 2026 году на российском рынке появился уникальный автодом на базе MAN TGM 4x4, сочетающий премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Эта новинка открывает новые горизонты для путешествий по России и за ее пределами.

Появление на российском рынке автодома на базе MAN TGM 4x4 в 2026 году стало важным событием для всех, кто ценит свободу передвижения и комфорт вдали от цивилизации. Эта модель сразу выделилась среди других домов на колёсах благодаря сочетанию премиального оснащения, продуманной автономии и способности преодолевать сложные маршруты.

В основе автодома — современный кузов MAN TGM 18.250 4x4 BB CH с дизельным двигателем мощностью 320 л.с. и автоматической коробкой передач MAN TipMatic. Такой тандем обеспечивает уверенное движение по бездорожью и комфорт на длительных дистанциях. Кабина оборудована полноценным спальным уровнем, двойным топливным баком на 120 литров и мощной лебёдкой на 8 тонн, что обеспечивает устойчивость к экстремальным условиям.

Фото: kung.ru

Жилой модуль выполнен из сэндвич-панелей с утеплением: толщина стен — до 80 мм, пола — 120 мм. Внутренняя часть — влагостойкая берёзовая фанера, внешняя — армированный пластик. Доступ в салон осуществляется через боковую дверь с трапом, расположенным по периметру багажных отсеков, инструментальных ящиков и приспособлений для генератора. В конструкции предусмотрены гидравлический кронштейн, экспедиционный багажник, лестницы и лючки быстрого доступа к основным системам.

Внутри автодома — просторная гостиная с П-образным диваном, который трансформируется в дополнительное спальное место. Стол из искусственного камня, полки (бар) для шкафа, отдельный гардероб и место под стиральную машину делают пространство максимально функциональным. Кухня оснащена холодильником и морозильной камерой Liebherr, микроволновой печью, двухконфорочной газовой плитой, вытяжкой и посудой, закреплённой на шестернях (для движения).

Спальная зона оборудована двуспальным диваном с ортопедическим матрасом, встроенными шкафами для хранения. Санузел и душевая — отдельная гордость: биотуалет, мини-раковина, душевой поддон, зеркало с панелью, мозаика на стенах и полу, продуманная вентиляция и LED-освещение. В отделке использованы искусственная кожа, замша и влагостойкий ламинат.

Автономность — ключевая форма этой модели. За климат отвечают отопитель Webasto и кондиционер Dometic. Электропитание обеспечивают бензиновый генератор FUBAG, четыре аккумулятора по 150 А·ч и шесть солнечных панелей. Внутри — полноценная электропроводка, розетки 220 В и USB, светодиодное освещение и контурная подсветка. Водоснабжение осуществляется через бак на 300 литров, ёмкость для серой воды с подогревом, насосную станцию, водонагреватель на 50 литров и стиральную машину Samsung.

Мультимедийная система включает телевизор Samsung 32 дюйма, цифровое ТВ, антенну и комплект камер видеонаблюдения с возможностью просмотра как в салоне, так и в кабине. Для безопасности предусмотрены камеры по периметру, а также отсеки для спутникового телефона, роутера и раций.

MAN TGM 4x4 — это не просто средство передвижения, а полноценный дом для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и независимостью. Судя по комплектации, модель рассчитана на длительные автономные путешествия по России и с учётом её интересов. Важно отметить, что подобные автодома могут стать новым трендом для отечественного рынка, где спрос на мобильные дома и автономные решения продолжает расти.

