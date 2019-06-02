2 июня 2019, 09:00
MAN укрепляет позиции в России
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Компания MAN стала генеральным партнером фестиваля SPbTransportFest, который прошел в Петербурге в конце мая, и подвела итоги I квартала 2019 года. Компания продолжает наращивать долю на российском рынке, оставаясь абсолютным лидером по продажам туристических автобусов MAN и NEOPLAN. Новой перспективной нишей в России стал для MAN сегмент коммунальной техники.
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Наибольший рост показал сегмент коммунальной техники, а особенно – мусоровозов. Продажи MAN в I квартале возросли в 6 раз, тогда как в целом в России продажи в этом сегменте увеличились в 2,5 раза. Основные преимущества техники MAN – универсальность и широкий выбор шасси. По прогнозам экспертов, наметившаяся тенденция сохранится и в будущем.
В автобусном сегменте, несмотря на активную экспансию азиатских брендов, MAN чувствует себя уверенно, поскольку ориентирован на премиум-сегмент туристических автобусов. С января по апрель 2019 года было продано 11 автобусов марок MAN и NEOPLAN, что позволило компании «МАН Трак энд Бас РУС» сохранить за собой позицию абсолютного лидера среди европейских производителей.
На выставке инновационной техники в рамках фестиваля SPBTranportFest концерн MAN не только подвел итоги и наметил ключевые тренды на рынке коммерческого транспорта, но и рассказал о своих инновационных решениях для городской логистики. Посетителям выставки продемонстрировали новейший туристический автобус MAN Lion`s Coach (завоевавший титул Автобус 2018 года в России) и мусоровоз на шасси MAN TGS 26.320 6х2/4 с кузовом GeesinkNorba N3 20H25 объемом 19 кубометров. За время работы специализированной выставки стенд компании MAN посетило более двух сотен человек.
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Цитата:| Кому: Айдар, проверь форсунки, , может и они создать вибрацию.проверено и исправлено.
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