2 июня 2019, 09:00

MAN укрепляет позиции в России

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Компания MAN стала генеральным партнером фестиваля SPbTransportFest, который прошел в Петербурге в конце мая, и подвела итоги I квартала 2019 года. Компания продолжает наращивать долю на российском рынке, оставаясь абсолютным лидером по продажам туристических автобусов MAN и NEOPLAN. Новой перспективной нишей в России стал для MAN сегмент коммунальной техники.
MAN укрепляет позиции в России
MAN укрепляет позиции в России
MAN укрепляет позиции в России
MAN укрепляет позиции в России
MAN укрепляет позиции в России
MAN укрепляет позиции в России
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Несмотря на общее небольшое снижение продаж в России грузовых автомобилей, наметившееся в I квартале 2019 года, MAN продолжает увеличивать долю в продажах так называемой большой европейской семерки. Сейчас компания занимает 18,6% в российских продажах EU-7 и остается в тройке лидеров по объемам реализации в нашей стране новой техники. С января по апрель 2019 года в России было продано 1 310 единиц.

Наибольший рост показал сегмент коммунальной техники, а особенно – мусоровозов. Продажи MAN в I квартале возросли в 6 раз, тогда как в целом в России продажи в этом сегменте увеличились в 2,5 раза. Основные преимущества техники MAN – универсальность и широкий выбор шасси. По прогнозам экспертов, наметившаяся тенденция сохранится и в будущем.

В автобусном сегменте, несмотря на активную экспансию азиатских брендов, MAN чувствует себя уверенно, поскольку ориентирован на премиум-сегмент туристических автобусов. С января по апрель 2019 года было продано 11 автобусов марок MAN и NEOPLAN, что позволило компании «МАН Трак энд Бас РУС» сохранить за собой позицию абсолютного лидера среди европейских производителей.

На выставке инновационной техники в рамках фестиваля SPBTranportFest концерн MAN не только подвел итоги и наметил ключевые тренды на рынке коммерческого транспорта, но и рассказал о своих инновационных решениях для городской логистики. Посетителям выставки продемонстрировали новейший туристический автобус MAN Lion`s Coach (завоевавший титул Автобус 2018 года в России) и мусоровоз на шасси MAN TGS 26.320 6х2/4 с кузовом GeesinkNorba N3 20H25 объемом 19 кубометров. За время работы специализированной выставки стенд компании MAN посетило более двух сотен человек.

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MAN укрепляет позиции в России
{{material_123716}}Несмотря на общее небольшое снижение продаж в России грузовых автомобилей, наметившееся в I квартале 2019 года, MAN продолжает увеличивать долю в продажах так называемой большой европейской семерки. Сейчас компания занимает 18,6% в российских продажах EU-7 и остается в тройке лидеров по объемам реализации в нашей стране новой техники. С января по апрель 2019 года в России было продано 1 310 единиц.Наибольший рост показал сегмент коммунальной техники, а особенно – мусоровозов. Продажи MAN в I квартале возросли в 6 раз, тогда как в целом в России продажи в этом сегменте увеличились в 2,5 раза. Основные преимущества техники MAN – универсальность и широкий выбор шасси. По прогнозам экспертов, наметившаяся тенденция сохранится и в будущем.В автобусном сегменте, несмотря на активную экспансию азиатских брендов, MAN чувствует себя уверенно, поскольку ориентирован на премиум-сегмент туристических автобусов. С января по апрель 2019 года было продано 11 автобусов марок MAN и NEOPLAN, что позволило компании «МАН Трак энд Бас РУС» сохранить за собой позицию абсолютного лидера среди европейских производителей.На выставке инновационной техники в рамках фестиваля SPBTranportFest концерн MAN не только подвел итоги и наметил ключевые тренды на рынке коммерческого транспорта, но и рассказал о своих инновационных решениях для городской логистики. Посетителям выставки продемонстрировали новейший туристический автобус MAN Lion`s Coach (завоевавший титул Автобус 2018 года в России) и мусоровоз на шасси MAN TGS 26.320 6х2/4 с кузовом GeesinkNorba N3 20H25 объемом 19 кубометров. За время работы специализированной выставки стенд компании MAN посетило более двух сотен человек.
2019-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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