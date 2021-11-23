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23 ноября 2021, 15:12

Манекен для краш-теста за 1 млн долларов: почему так дорого?

Современные манекены, используемые для проведения краш-тестов, стоят очень дорого! Стоимость самых дорогих может достигать 1 млн долларов. И сейчас мы расскажем почему.
Hotcars

Технологичное устройство

Современные антропоморфические контрольные приборы или ATD – так на языке специалистов называются те самые человекоподобные манекены для краш-тестов – представляют собой сложную конструкцию, под завязку напичканную всевозможными устройствами и датчиками. Они необходимы чтобы во время испытания манекен максимально точно воспроизводил движения человеческого тела в момент столкновения, и для фиксации силы удара, которая в результате различных ДТП приходится на тело водителя и пассажиров.


Фактически, эти «приборы» в форме человека регулярно рискуют собственными механическими жизнями, чтобы спасти наши.
Но не думайте, что каждый такой манекен проходит лишь одно смертоносное испытание. Их создают с таким запасом прочности, чтобы каждый мог пережить не менее 1000 аварий. При этом собраны они с использованием материалов, максимально имитирующих человеческие ткани, только так можно проверить, насколько сильные повреждения может получить в аварии реальный человек.


Благодаря труду манекенов и их создателей, автопроизводители и разработчики средств безопасности (ремней и подушек) получают максимально достоверную информацию. И уже на ее основе они занимаются усовершенствованием своих разработок, делая их максимально эффективными.

Чаще всего применяемые ATD

Статистически, за время применения ATD, благодаря полученным от них данным удалось спасти около 600 тыс. жизней. И это только в США! Те, кому посчастливилось избежать тяжелых последствий аварии, могут сказать спасибо вполне конкретному манекену – Hybrid III, именно эта модель внесла самый значимый вклад в проверку безопасности транспортных средств.
Этот манекен самый широко применяемый для краш-тестов в мире. К тому же он был признан стандартом среди автопроизводителей, именно его применяют в проверках безопасности в лобовых столкновениях и устойчивости систем безопасности. Этот манекен изначально был разработан GM еще в 1976 году. Тогда он был создан как воплощение «среднего» американца. Разумеется, за прошедшие годы и Hybrid III, и другие виды манекенов значительно улучшили свои технические характеристики.


Более того, эволюция затронула не только техническую составляющую манекенов, но и их внешний вид и размеры. Кроме усредненного мужчины, появился еще и высокий мужчина, невысокая женщина, и даже семья с двумя детьми. Сегодня все они применяются во всем мире и участвуют в самых разнообразных сценариях ДТП. И если Hybrid III был создан для участия главным образом в лобовых столкновениях, то для проверки безопасности боковых ударов разработали и стали использовать модель SID-IIS.

Сложные разработки

Каждый манекен изготавливается из комбинации металлов, винила, резины, пены и пластика. Внутри у них спрятаны многочисленные датчики и сложнейшая электроника. Они измеряют ускорение, сжатие, смещение и силовое воздействие на различные части тела в момент столкновения. Движущиеся части манекенов специально спроектированы так, чтобы в момент удара совершать те же движения, что и тело реального человека. Датчики внутри манекена сообщают исследователям, на какие части тела пришлось максимальное воздействие, то есть какие участки тела человека пострадали бы от столкновения больше всего.


Старые манекены были подключены проводами к главному компьютеру, на который передавали все данные. Вес кабелей сильно влиял на точность данных, поэтому современные модели стали оснащать устройствами беспроводной передачи и записи данных, они передают информацию за долю секунды до столкновения, тем самым позволяя с максимальной точностью моделировать все, что происходит в салоне машины.

ATD выходят на новый уровень

На смену Hybrid III пришел более современный и считающийся сегодня самым передовым манекеном THOR. На создание одного такого манекена может уходить до 5 месяцев работы, потому что он состоит из 30 тысяч деталей! В нем содержится намного больше сенсоров, что обеспечит еще более точные данные при краш-тестах. Именно поэтому такой манекен может стоить невероятно дорого – 1 миллион долларов за штуку.


Говорят, что в будущем все краш-тесты можно будет проводить с использованием виртуальной реальности. Ну а пока именно передовые и технически сложные ATD помогают делать машины безопаснее, и продолжают ежедневно спасать сотни человеческих жизней.

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Манекен для краш-теста за 1 млн долларов: почему так дорого?
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