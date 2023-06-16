Manhart добавил BMW M3 усы и форсировал мотор до 650 сил

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Компания Manhart разработала тюнинг-пакет для BMW M3 Touring, который позволяет превратить и без того мощный универсал в настоящий суперкар. Он включает в себя карбоновый сплиттер и аналогичные акценты на кузове, в том числе отделку воздухозаборников на переднем бампере, напоминающие длинные китайские усы. Универсал также получил новую выхлопную систему Remus, занижающие пружины H&R и черные разноразмерные десятиспицевые колеса (10,5x20 дюймов спереди и 11,5x21 дюймов сзади) производства Yido Performance.

На рулевом колесе красуется логотип Manhart, о других изменениях в салоне трудно судить по опубликованным фото, но они, разумеется, есть. Штатный 3,0-литровый турбомотор форсировали с 510 до 650 л.с., а пиковый крутящий момент вырос с 650 до 800 Нм. Это позволяет универсалу разгоняться с места до «сотни» за три с небольшим секунды.

Упомянутые модели: BMW M3 (от 3 950 000 Р )

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