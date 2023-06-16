Manhart добавил BMW M3 усы и форсировал мотор до 650 сил
Фото: Manhart
Фото: Manhart
Фото: Manhart
Фото: Manhart
Фото: Manhart
На рулевом колесе красуется логотип Manhart, о других изменениях в салоне трудно судить по опубликованным фото, но они, разумеется, есть. Штатный 3,0-литровый турбомотор форсировали с 510 до 650 л.с., а пиковый крутящий момент вырос с 650 до 800 Нм. Это позволяет универсалу разгоняться с места до «сотни» за три с небольшим секунды.
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04.05.2023, 09:02
Полицейский обманул смерть в безумной аварии с неуправляемым BMW: видео чудесного спасения
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25.01.2023, 09:18
Новый спортседан BMW M3: 550 сил и 3,2 секунды до «сотни» (цена известна)
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-
22.08.2022, 11:36
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Автомобили никогда не рассматривались как надежный способ инвестиций. Эксперты рекомендовали вкладывать деньги в недвижимость или ценные бумаги. Но в последнее время появилось немало примеров удачных вложений в автомобили, которые с лихвой окупились даже спустя десятилетия.Читать далее
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