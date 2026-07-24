Золотые акценты и 910 сил: Manhart MH5 900e бросает вызов стандартам бизнес-класса и появляется в трендах российского тюнинга

Manhart MH5 900e: новый BMW M5 с мощностью выше суперкаров и доработками

Manhart MH5 900e - это не просто тюнингованный BMW M5, а пример того, как современные технологии и инженерные решения могут превзойти ожидания даже самых требовательных автолюбителей. Важно знать, что отличает эту версию от стандартной, и почему она вызывает интерес на фоне конкурентов.

Manhart MH5 900e - это не просто тюнингованный BMW M5, а пример того, как современные технологии и инженерные решения могут превзойти ожидания даже самых требовательных автолюбителей. Важно знать, что отличает эту версию от стандартной, и почему она вызывает интерес на фоне конкурентов.

Манхарт неожиданно удивляет поклонников быстрых седанов, представив MH5 900e - доработанную версию BMW M5, которая выходит за рамки привычных представлений о мощности. Эта модель сразу привлекает внимание не только цифрами, но и внешним видом: агрессивный обвес, карбоновые элементы и фирменные золотые акценты делают автомобиль выделяющимся даже среди других тюнингованных BMW.

Главная особенность MH5 900e - впечатляющая отдача силовой установки. Несмотря на то, что название намекает на 900 л.с., реальная мощность достигает 910 л.с. (897 л.с., 669 кВт), а крутящий момент вырос до 1200 Нм. Это значительно превосходит показатели стандартного BMW M5, который в заводской версии выдает 717 л.с. и 1000 Нм. Благодаря такому приросту, динамика разгона обещает быть еще более впечатляющей, хотя точные цифры разгона до 100 км/ч пока не раскрываются.

Важной частью доработки стала не только работа с мотором, но и комплексное усовершенствование ходовой части. Manhart предлагает варианты подвески — от койловера KW Variant 4 до пружин H&R, а также современную тормозную систему по желанию клиента. Колеса увеличились до 22 дюймов спереди и сзади. Карбоновые детали - спойлеры, канарды, накладки на пороги - не только украшают, но и улучшают аэродинамику.

Внутри MH5 900e также можно заказать наклейки, которые подчеркивают эксклюзивность модели. Все доработки доступны как для седанов, так и для универсалов Touring, что расширяет выбор для поклонников практичных, но быстрых автомобилей. Как отмечается, подобные проекты становятся все более востребованными на фоне роста интереса к престижным и эффектным автомобилям, особенно в премиальном сегменте.

Интересно, что на российском рынке наблюдается рост продаж других брендов - например, как отмечается в материале о стремительном росте Тенета, который за 11 месяцев реализовал более 100 тысяч автомобилей ( подробности о рыночных изменениях ).

Для справки: Manhart — один из самых известных в Европе тюнеров BMW, специализирующийся на глубокой доработке как внешности, так и технической части автомобилей. MH5 900e - еще один пример того, как современные технологии позволяют создавать автомобили, мощность и возможные характеристики которых применяются к гиперкарам, оставаясь при этом практичными для повседневной эксплуатации. Важно помнить, что такие проекты обычно выпускаются ограниченными тиражами и требуют индивидуального подхода к заказу.