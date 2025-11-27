Эксклюзивный Manhart MHX6 700 WB: 720 л.с., агрессивный обвес и карбоновые детали – как выглядит и едет этот BMW X6 M

27 ноября 2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.
В мире тюнингованных BMW появилось нечто по-настоящему яркое — новый Manhart MHX6 700 WB. Созданный на базе BMW X6 M, этот кроссовер-купе поражает не только агрессивной внешностью, но и серьезными техническими улучшениями, которые превращают его в настоящего дорожного монстра.
Сердце этого зверя — его мощность. Несмотря на индекс «700» в названии, реальная отдача двигателя достигает впечатляющих 720 лошадиных сил, что на 104 л.с. больше стандартной версии. Крутящий момент также возрос до 900 Нм. Такой прирост обеспечен глубокой доработкой двигателя, включая перепрошивку блока управления и установку фирменного модуля MHtronik Powerbox. Хотя официальных данных о разгоне нет, можно ожидать, что до 100 км/ч автомобиль разгонится примерно за 3,5 секунды.
Доработки затронули и другие системы. Автомобиль получил новую выхлопную систему из нержавеющей стали с управляемыми заслонками, а подвеска была модернизирована для улучшения управляемости. По желанию клиента возможна и индивидуальная настройка тормозной системы.
Внешний облик MHX6 700 WB сразу говорит о его характере. Широкий аэродинамический обвес из карбона, специальная виниловая оклейка и массивные 22-дюймовые диски в матовом черном цвете создают незабываемый образ. Широкая резина — 295/30 спереди и 315/30 сзади — уверенно держит мощь автомобиля на дороге.
Салон продолжает тему эксклюзивности и спортивного духа. Здесь также присутствуют детали из карбона, украшающие сиденья, руль и другие элементы, а завершают картину фирменные коврики Manhart.
Производитель называет MHX6 WB идеальным спутником для зимнего сезона. И хотя для суровых морозов, возможно, есть более подходящие варианты, этот кроссовер гарантированно не останется незамеченным. Это выбор для тех, кто хочет быть в центре внимания и получать максимум эмоций от вождения.
11.03.2025, 08:19
На «Автоторе» собрали прощальную партию новеньких BMW X5 и X6
Блогеры рассказали о «возвращении» BMW в Россию. На калининградском заводе «Автотор» из оставшихся с 2022 года на складах комплектующих в начале 2025 года собрали партию BMW X5 и X6 – всего несколько десятков машин.Читать далее
08.09.2023, 13:47
Петербуржец отсудил у завода 28 млн рублей за бракованный BMW X6
Московский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону владельца BMW X6, который купил свой автомобиль в феврале 2021 года, а уже через пару месяцев обратился в сервис с претензиями на работу климат-контроля.Читать далее
08.02.2023, 07:59
Обновленные BMW X5 и X6: еще мощнее и умнее
Компания BMW показала рестайлинговые кроссоверы BMW X5 и BMW X6 2024 модельного года. Помимо обновленной внешности автомобили получили больше мощности, изогнутый экран iDrive и продвинутый автопилот.Читать далее
11.02.2022, 12:55
В автомобилях BMW станет больше российского
Компания BMW подписала с калининградским Автотором контракт на производство и поставку автомобилей. Соглашение рассчитано до 2028 года. Если раньше машины собирали из готовых машинокомплектов, то сейчас на предприятии наладят сварку и окраску кузовов.Читать далее
25.11.2020, 00:01
В России отзывают кроссоверы BMW из-за проблем с подвеской
Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов BMW X5, X6 и Х7. Причиной стал дефект сварки, допущенный в переднем подрамнике и чреватый печальными последствиями.Читать далее
22.10.2020, 13:17
ТОП-7 купеобразных кроссоверов, которые продаются в России
Красивые, хоть и не совсем практичные. Вседорожники со скошенной крышей, получившие название SUC (спортивно-универсальные купе), популярны в нашей стране среди автомобилистов разного достатка. Мы отобрали несколько крутых вариантов для ценителей купе-кроссоверов.Читать далее
11.09.2019, 12:19
Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6
Компания BMW представила на Франкфуртском мотор-шоу особую версию кроссовера X6, выкрашенного инновационной краской Vantablack, поглощающей 99,9% падающего на неё света. Очевидцы подтверждают, что автомобиль выглядит как перемещающаяся в пространстве черная дыра.Читать далее
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
