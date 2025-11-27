Эксклюзивный Manhart MHX6 700 WB: 720 л.с., агрессивный обвес и карбоновые детали – как выглядит и едет этот BMW X6 M

Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом

Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.

Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.

В мире тюнингованных BMW появилось нечто по-настоящему яркое — новый Manhart MHX6 700 WB. Созданный на базе BMW X6 M, этот кроссовер-купе поражает не только агрессивной внешностью, но и серьезными техническими улучшениями, которые превращают его в настоящего дорожного монстра.

Сердце этого зверя — его мощность. Несмотря на индекс «700» в названии, реальная отдача двигателя достигает впечатляющих 720 лошадиных сил, что на 104 л.с. больше стандартной версии. Крутящий момент также возрос до 900 Нм. Такой прирост обеспечен глубокой доработкой двигателя, включая перепрошивку блока управления и установку фирменного модуля MHtronik Powerbox. Хотя официальных данных о разгоне нет, можно ожидать, что до 100 км/ч автомобиль разгонится примерно за 3,5 секунды.

Доработки затронули и другие системы. Автомобиль получил новую выхлопную систему из нержавеющей стали с управляемыми заслонками, а подвеска была модернизирована для улучшения управляемости. По желанию клиента возможна и индивидуальная настройка тормозной системы.

Внешний облик MHX6 700 WB сразу говорит о его характере. Широкий аэродинамический обвес из карбона, специальная виниловая оклейка и массивные 22-дюймовые диски в матовом черном цвете создают незабываемый образ. Широкая резина — 295/30 спереди и 315/30 сзади — уверенно держит мощь автомобиля на дороге.

Салон продолжает тему эксклюзивности и спортивного духа. Здесь также присутствуют детали из карбона, украшающие сиденья, руль и другие элементы, а завершают картину фирменные коврики Manhart.

Производитель называет MHX6 WB идеальным спутником для зимнего сезона. И хотя для суровых морозов, возможно, есть более подходящие варианты, этот кроссовер гарантированно не останется незамеченным. Это выбор для тех, кто хочет быть в центре внимания и получать максимум эмоций от вождения.