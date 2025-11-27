Эксклюзивный Manhart MHX6 700 WB: 720 л.с., агрессивный обвес и карбоновые детали – как выглядит и едет этот BMW X6 M

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 07:39

Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом

Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом

Эксклюзивный Manhart MHX6 700 WB: 720 л.с., агрессивный обвес и карбоновые детали – как выглядит и едет этот BMW X6 M

Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом

Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.

Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.

В мире тюнингованных BMW появилось нечто по-настоящему яркое — новый Manhart MHX6 700 WB. Созданный на базе BMW X6 M, этот кроссовер-купе поражает не только агрессивной внешностью, но и серьезными техническими улучшениями, которые превращают его в настоящего дорожного монстра.

Сердце этого зверя — его мощность. Несмотря на индекс «700» в названии, реальная отдача двигателя достигает впечатляющих 720 лошадиных сил, что на 104 л.с. больше стандартной версии. Крутящий момент также возрос до 900 Нм. Такой прирост обеспечен глубокой доработкой двигателя, включая перепрошивку блока управления и установку фирменного модуля MHtronik Powerbox. Хотя официальных данных о разгоне нет, можно ожидать, что до 100 км/ч автомобиль разгонится примерно за 3,5 секунды.

Доработки затронули и другие системы. Автомобиль получил новую выхлопную систему из нержавеющей стали с управляемыми заслонками, а подвеска была модернизирована для улучшения управляемости. По желанию клиента возможна и индивидуальная настройка тормозной системы.

Внешний облик MHX6 700 WB сразу говорит о его характере. Широкий аэродинамический обвес из карбона, специальная виниловая оклейка и массивные 22-дюймовые диски в матовом черном цвете создают незабываемый образ. Широкая резина — 295/30 спереди и 315/30 сзади — уверенно держит мощь автомобиля на дороге.

Салон продолжает тему эксклюзивности и спортивного духа. Здесь также присутствуют детали из карбона, украшающие сиденья, руль и другие элементы, а завершают картину фирменные коврики Manhart.

Производитель называет MHX6 WB идеальным спутником для зимнего сезона. И хотя для суровых морозов, возможно, есть более подходящие варианты, этот кроссовер гарантированно не останется незамеченным. Это выбор для тех, кто хочет быть в центре внимания и получать максимум эмоций от вождения.

Упомянутые модели: BMW X6 (от 4 550 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Екатеринбург Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться