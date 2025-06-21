Mansory показала Mercedes G-Class с безумным дизайном

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Фото: Mansory

Безумный внедорожник под названием Art Piece AL3C MONO907Y стал частью лимитированной серии Speranza. Эта четырехдверная открытая версия G-Class, выпущена тиражом всего 10 экземпляров. Капот, решетка радиатора, бамперы и арки получили отделку из карбона. Но главной изюминкой стали расписанные художником элементы кузова. Герои игры «Монополия» появились на крыльях, дверях и кофре запаски. Необычные акценты в виде ярких неоновых всплесков добавляют образу дерзости и оригинальности.Интерьер автомобиля также полностью соответствует общему стилю. Салон отделан бирюзовой кожей с белой строчкой. Сиденья украшены ремнями безопасности разных цветов — зеленые, голубые, желтые и фиолетовые. Аналогичные оттенки есть на колесных дисках. В салоне можно найти авторские росписи и дополнительные элементы декора от художника. Индивидуальное оформление получили даже воздуховоды, что подчеркивает внимание к деталям при работе над проектом.

Под капотом трудится двигатель V8, форсированный специалистами Mansory до 820 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. С ним эксцентричный внедорожник разменивает первую «сотню» за 3,9 секунды.

Фото: Mansory

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р )

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