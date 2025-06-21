Mansory показала Mercedes G-Class с безумным дизайном
Интерьер автомобиля также полностью соответствует общему стилю. Салон отделан бирюзовой кожей с белой строчкой. Сиденья украшены ремнями безопасности разных цветов — зеленые, голубые, желтые и фиолетовые. Аналогичные оттенки есть на колесных дисках. В салоне можно найти авторские росписи и дополнительные элементы декора от художника. Индивидуальное оформление получили даже воздуховоды, что подчеркивает внимание к деталям при работе над проектом.
Под капотом трудится двигатель V8, форсированный специалистами Mansory до 820 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. С ним эксцентричный внедорожник разменивает первую «сотню» за 3,9 секунды.
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В Москве выставили на продажу необычный Mercedes-Benz G 500, который за последние 16 лет успел проехать 330 тысяч километров. Несмотря на солидный возраст и пробег, владелец оценил внедорожник в 9,5 млн рублей. Читать далее
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05.05.2025, 15:32
Скандал на Рубинштейна: многодетную хозяйку «Гелендвагена» арестовали на 2 месяца
В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу 32-летнюю мать троих детей, обвиняемую в совершении хулиганского наезда на пешеходов на улице Рубинштейна. По версии следствия, после конфликта с охраной заведения женщина села за руль своего белоснежного Mercedes-Benz G-Class, намеренно выехала на тротуар и сбила несколько человек.Читать далее
-
20.02.2025, 00:21
Внедорожники с армейскими корнями. Сколько они сейчас стоят?
Некоторые современные легковые автомобили изначально создавались по госзаказу для нужд армии или силовых ведомств. Они отличались неприхотливым характером и надежностью. Со временем на их базе построили облегченные гражданские модели, которые продаются и по сей день.Читать далее
-
05.12.2024, 07:23
Новый автомобиль Папы Римского может делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz уже не в первый раз поставляет свои автомобили Ватикану. Но нынешний «папамобиль» на базе нового «Геленвагена» стал первым электрическим «Мерседесом» понтифика и единственным, способным выполнить танковый разворот.Читать далее
-
20.11.2024, 07:45
Мошенник в костюме медведя пытался обмануть страховую компанию
Полиция задержала четырех человек по подозрению в страховом мошенничестве. Они переодевались в костюм медведя, портили дорогие автомобили, а затем подавали в страховые компании заявления на выплаты, подкрепленные видеозаписью.Читать далее
-
08.11.2024, 07:09
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