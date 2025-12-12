Эксклюзивный тюнинг Mansory для Rolls-Royce Ghost – роскошь сдержанности или вызов традициям?

Mansory представил лимузин Rolls-Royce Ghost на 720 л.с. для Северной Америки

Mansory снова удивляет автолюбителей своим новым проектом. На этот раз немецкое ателье подготовило лимузин Rolls-Royce Ghost с мощностью 720 л.с. и эксклюзивным обвесом. Заказать новинку уже можно в Северной Америке. Дизайн получился неожиданно сдержанным, но не лишенным фирменного стиля Mansory. Подробности о доработках и особенностях лимузина – в нашем материале.

Немецкое тюнинг-ателье Mansory, известное своими смелыми и порой спорными проектами, вновь оказалось в центре внимания. На этот раз специалисты решили поработать с Rolls-Royce Ghost, превратив его в роскошный лимузин с мощностью в 720 лошадиных сил. Как отмечают представители компании, новинка уже доступна для заказа в Северной Америке через партнеров из RDB LA.

В отличие от привычных для Mansory эпатажных решений, этот проект оказался сдержанным. Внешний вид Ghost выполнен в фирменном стиле британского бренда, но при этом имеет ряд эксклюзивных деталей. Среди них – новый аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски и дополнительные элементы отделки кузова. Все это подчеркивает индивидуальность автомобиля, не превращая его в кричащий шоу-кар.

Главная изюминка лимузина – форсированный двигатель. Инженеры Mansory увеличили отдачу 6,75-литрового V12 до впечатляющих 720 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. Благодаря этому автомобилю удается разгоняться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды, что для столь массивного автомобиля выглядит по-настоящему впечатляюще. Максимальная скорость также выросла, хотя точные цифры производитель предпочитает не разглашать.

Интерьер Ghost подвергся не менее тщательной доработке. В салоне использовались дорогие материалы, включая натуральный кожух, алькантару и карбоновые вставки. Особое внимание уделено деталям: на сиденьях и дверных панелях появились фирменные логотипы Mansory, а эксклюзивные элементы декора подчеркивают статус владельца. По желанию возможна индивидуальная настройка внутреннего оборудования с учетом особенностей.

Как сообщает Autoevolution, лимузин уже можно заказать в Северной Америке, а первые экземпляры поступят к студентам в ближайшие месяцы. Стоимость эксклюзивного Rolls-Royce Ghost от Mansory не разглашается, но очевидно, что речь идет о семизначных цифрах в долларах. Такой автомобиль станет не только символом роскоши, но и настоящим объектом коллекционирования для ценителей выдающихся машин.

Проект Mansory вновь доказывает, что даже самые консервативные автомобили могут получить второе дыхание в руках талантливых мастеров. Новый Rolls-Royce Ghost сочетает в себе британскую аристократичность и немецкую страсть к индивидуальности, что подразумевает для клиентов нечто большее, чем просто транспортное средство. Rolls-Royce Ghost – это заявка на новый уровень роскоши и производительности, которую оценят далеко не все, но равнодушных точно нет.