Эксклюзивный тюнинг Mansory для Rolls-Royce Ghost – роскошь сдержанности или вызов традициям?

12 декабря 2025, 16:27
Mansory представил лимузин Rolls-Royce Ghost на 720 л.с. для Северной Америки
Mansory представил лимузин Rolls-Royce Ghost на 720 л.с. для Северной Америки
Mansory снова удивляет автолюбителей своим новым проектом. На этот раз немецкое ателье подготовило лимузин Rolls-Royce Ghost с мощностью 720 л.с. и эксклюзивным обвесом. Заказать новинку уже можно в Северной Америке. Дизайн получился неожиданно сдержанным, но не лишенным фирменного стиля Mansory. Подробности о доработках и особенностях лимузина – в нашем материале.
Немецкое тюнинг-ателье Mansory, известное своими смелыми и порой спорными проектами, вновь оказалось в центре внимания. На этот раз специалисты решили поработать с Rolls-Royce Ghost, превратив его в роскошный лимузин с мощностью в 720 лошадиных сил. Как отмечают представители компании, новинка уже доступна для заказа в Северной Америке через партнеров из RDB LA.
В отличие от привычных для Mansory эпатажных решений, этот проект оказался сдержанным. Внешний вид Ghost выполнен в фирменном стиле британского бренда, но при этом имеет ряд эксклюзивных деталей. Среди них – новый аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски и дополнительные элементы отделки кузова. Все это подчеркивает индивидуальность автомобиля, не превращая его в кричащий шоу-кар.
Главная изюминка лимузина – форсированный двигатель. Инженеры Mansory увеличили отдачу 6,75-литрового V12 до впечатляющих 720 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. Благодаря этому автомобилю удается разгоняться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды, что для столь массивного автомобиля выглядит по-настоящему впечатляюще. Максимальная скорость также выросла, хотя точные цифры производитель предпочитает не разглашать.
Интерьер Ghost подвергся не менее тщательной доработке. В салоне использовались дорогие материалы, включая натуральный кожух, алькантару и карбоновые вставки. Особое внимание уделено деталям: на сиденьях и дверных панелях появились фирменные логотипы Mansory, а эксклюзивные элементы декора подчеркивают статус владельца. По желанию возможна индивидуальная настройка внутреннего оборудования с учетом особенностей.
Как сообщает Autoevolution, лимузин уже можно заказать в Северной Америке, а первые экземпляры поступят к студентам в ближайшие месяцы. Стоимость эксклюзивного Rolls-Royce Ghost от Mansory не разглашается, но очевидно, что речь идет о семизначных цифрах в долларах. Такой автомобиль станет не только символом роскоши, но и настоящим объектом коллекционирования для ценителей выдающихся машин.
Проект Mansory вновь доказывает, что даже самые консервативные автомобили могут получить второе дыхание в руках талантливых мастеров. Новый Rolls-Royce Ghost сочетает в себе британскую аристократичность и немецкую страсть к индивидуальности, что подразумевает для клиентов нечто большее, чем просто транспортное средство. Rolls-Royce Ghost – это заявка на новый уровень роскоши и производительности, которую оценят далеко не все, но равнодушных точно нет.
Похожие материалы Ролс Ройс
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
-
08.11.2024, 07:09
5 самых дорогих новых автомобилей в России в ноябре 2024 года
Продажи роскошных автомобилей растут в России третий месяц подряд. Официально они в нашу страну не поставляются, но дилеры и частные посредники готовы выполнить любой каприз состоятельного заказчика.Читать далее
-
12.07.2022, 14:04
От «плюшевого» Lamborghini Ким Кардашьян до Rolls-Royce с розовым интерьером Кайли Дженнер: ТОП-5 персонифицированных машин
Персонификация идет в ногу с рынком роскоши. Хорошо известно, что стоимость доводки «под себя» порой превышает цену самого автомобиля. «Шить на заказ» особенно любят мировые знаменитости. Посмотрим, во что это обходится. Читать далее
-
15.07.2020, 08:52
Новая система кондиционирования от Rolls-Royce обнаруживает вредные примеси и очищает воздух в салоне за две минуты
Инженеры Rolls-Royce при создании нового поколения седана акцентировали внимание на очистке воздуха в салоне. В компании рассказали о последней технологии фильтрации Nanofleece. С помощью этой системы марка создала самую чистую микросреду, доступную в любом легковом автомобиле.Читать далее
-
12.12.2025, 16:24
БАЗ выпустил новый лесовоз 6×6: техника для суровых условий России
БАЗ представил свежий лесовоз 6×6 для сложных задач. Машина рассчитана на экстремальные условия. В конструкции использованы современные решения. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 16:05
Toyota готовит компактный внедорожник GR Land Cruiser FJ Sport на платформе TNGA-F
Toyota снова удивляет автолюбителей свежими идеями. Компания работает над новым компактным внедорожником. Модель обещает быть яркой и необычной. Подробности держатся в секрете, но интерес к новинке уже огромен. Ожидается, что автомобиль получит спортивный характер.Читать далее
-
12.12.2025, 16:00
В России продают редкий спорткар Lada Revolution за 7,5 млн рублей
В России продают уникальный автомобиль. Это гоночный прототип от АвтоВАЗа. Его создали в начале двухтысячных. Машина так и не стала серийной. Теперь ее может купить каждый. Цена удивляет многих автолюбителей.Читать далее
-
12.12.2025, 15:17
В Москве продают почти новый ВАЗ-2105 из 90-х за 1,3 миллиона рублей
В столице выставили на продажу ВАЗ-2105. Автомобиль проехал всего 300 километров. Он выпущен почти 30 лет назад. Состояние машины просто идеальное. Цена удивляет.Читать далее
-
12.12.2025, 14:54
Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada
Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.Читать далее
-
12.12.2025, 14:36
Mercedes Sprinter AWD: дом на колесах для путешествий круглый год
Оцените новый взгляд на автопутешествия с Mercedes Sprinter AWD 2023. Внедорожный дом на колесах удивляет продуманной планировкой и современными опциями. Узнайте, чем выделяется этот кемпер среди других. В статье раскрыты все детали и особенности.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Ролс Ройс
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
-
08.11.2024, 07:09
5 самых дорогих новых автомобилей в России в ноябре 2024 года
Продажи роскошных автомобилей растут в России третий месяц подряд. Официально они в нашу страну не поставляются, но дилеры и частные посредники готовы выполнить любой каприз состоятельного заказчика.Читать далее
-
12.07.2022, 14:04
От «плюшевого» Lamborghini Ким Кардашьян до Rolls-Royce с розовым интерьером Кайли Дженнер: ТОП-5 персонифицированных машин
Персонификация идет в ногу с рынком роскоши. Хорошо известно, что стоимость доводки «под себя» порой превышает цену самого автомобиля. «Шить на заказ» особенно любят мировые знаменитости. Посмотрим, во что это обходится. Читать далее
-
15.07.2020, 08:52
Новая система кондиционирования от Rolls-Royce обнаруживает вредные примеси и очищает воздух в салоне за две минуты
Инженеры Rolls-Royce при создании нового поколения седана акцентировали внимание на очистке воздуха в салоне. В компании рассказали о последней технологии фильтрации Nanofleece. С помощью этой системы марка создала самую чистую микросреду, доступную в любом легковом автомобиле.Читать далее
-
12.12.2025, 16:24
БАЗ выпустил новый лесовоз 6×6: техника для суровых условий России
БАЗ представил свежий лесовоз 6×6 для сложных задач. Машина рассчитана на экстремальные условия. В конструкции использованы современные решения. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 16:05
Toyota готовит компактный внедорожник GR Land Cruiser FJ Sport на платформе TNGA-F
Toyota снова удивляет автолюбителей свежими идеями. Компания работает над новым компактным внедорожником. Модель обещает быть яркой и необычной. Подробности держатся в секрете, но интерес к новинке уже огромен. Ожидается, что автомобиль получит спортивный характер.Читать далее
-
12.12.2025, 16:00
В России продают редкий спорткар Lada Revolution за 7,5 млн рублей
В России продают уникальный автомобиль. Это гоночный прототип от АвтоВАЗа. Его создали в начале двухтысячных. Машина так и не стала серийной. Теперь ее может купить каждый. Цена удивляет многих автолюбителей.Читать далее
-
12.12.2025, 15:17
В Москве продают почти новый ВАЗ-2105 из 90-х за 1,3 миллиона рублей
В столице выставили на продажу ВАЗ-2105. Автомобиль проехал всего 300 километров. Он выпущен почти 30 лет назад. Состояние машины просто идеальное. Цена удивляет.Читать далее
-
12.12.2025, 14:54
Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada
Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.Читать далее
-
12.12.2025, 14:36
Mercedes Sprinter AWD: дом на колесах для путешествий круглый год
Оцените новый взгляд на автопутешествия с Mercedes Sprinter AWD 2023. Внедорожный дом на колесах удивляет продуманной планировкой и современными опциями. Узнайте, чем выделяется этот кемпер среди других. В статье раскрыты все детали и особенности.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
- 39 600 000 РRolls-Royce Ghost 2023 в Москве
- 94 737 000 РRolls-Royce Ghost 2024 в Москве
- 33 900 000 РRolls-Royce Ghost 2020 в Москве
- 35 900 000 РRolls-Royce Ghost 2021 в Москве
- 33 600 000 РRolls-Royce Ghost 2020 в Москве
- 15 350 000 РRolls-Royce Ghost 2013 в Москве
- 37 400 000 РRolls-Royce Ghost 2022 в Москве
- 56 000 000 РRolls-Royce Ghost 2022 в Москве
- 20 500 000 РRolls-Royce Ghost 2015 в Москве
- 61 000 000 РRolls-Royce Ghost 2022 в Москве