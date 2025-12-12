Эксклюзивный тюнинг Mansory для Rolls-Royce Ghost – роскошь сдержанности или вызов традициям?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 16:27

Mansory представил лимузин Rolls-Royce Ghost на 720 л.с. для Северной Америки

Mansory представил лимузин Rolls-Royce Ghost на 720 л.с. для Северной Америки

Эксклюзивный тюнинг Mansory для Rolls-Royce Ghost – роскошь сдержанности или вызов традициям?

Mansory представил лимузин Rolls-Royce Ghost на 720 л.с. для Северной Америки

Mansory снова удивляет автолюбителей своим новым проектом. На этот раз немецкое ателье подготовило лимузин Rolls-Royce Ghost с мощностью 720 л.с. и эксклюзивным обвесом. Заказать новинку уже можно в Северной Америке. Дизайн получился неожиданно сдержанным, но не лишенным фирменного стиля Mansory. Подробности о доработках и особенностях лимузина – в нашем материале.

Mansory снова удивляет автолюбителей своим новым проектом. На этот раз немецкое ателье подготовило лимузин Rolls-Royce Ghost с мощностью 720 л.с. и эксклюзивным обвесом. Заказать новинку уже можно в Северной Америке. Дизайн получился неожиданно сдержанным, но не лишенным фирменного стиля Mansory. Подробности о доработках и особенностях лимузина – в нашем материале.

Немецкое тюнинг-ателье Mansory, известное своими смелыми и порой спорными проектами, вновь оказалось в центре внимания. На этот раз специалисты решили поработать с Rolls-Royce Ghost, превратив его в роскошный лимузин с мощностью в 720 лошадиных сил. Как отмечают представители компании, новинка уже доступна для заказа в Северной Америке через партнеров из RDB LA.

В отличие от привычных для Mansory эпатажных решений, этот проект оказался сдержанным. Внешний вид Ghost выполнен в фирменном стиле британского бренда, но при этом имеет ряд эксклюзивных деталей. Среди них – новый аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски и дополнительные элементы отделки кузова. Все это подчеркивает индивидуальность автомобиля, не превращая его в кричащий шоу-кар.

Главная изюминка лимузина – форсированный двигатель. Инженеры Mansory увеличили отдачу 6,75-литрового V12 до впечатляющих 720 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. Благодаря этому автомобилю удается разгоняться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды, что для столь массивного автомобиля выглядит по-настоящему впечатляюще. Максимальная скорость также выросла, хотя точные цифры производитель предпочитает не разглашать.

Интерьер Ghost подвергся не менее тщательной доработке. В салоне использовались дорогие материалы, включая натуральный кожух, алькантару и карбоновые вставки. Особое внимание уделено деталям: на сиденьях и дверных панелях появились фирменные логотипы Mansory, а эксклюзивные элементы декора подчеркивают статус владельца. По желанию возможна индивидуальная настройка внутреннего оборудования с учетом особенностей.

Как сообщает Autoevolution, лимузин уже можно заказать в Северной Америке, а первые экземпляры поступят к студентам в ближайшие месяцы. Стоимость эксклюзивного Rolls-Royce Ghost от Mansory не разглашается, но очевидно, что речь идет о семизначных цифрах в долларах. Такой автомобиль станет не только символом роскоши, но и настоящим объектом коллекционирования для ценителей выдающихся машин.

Проект Mansory вновь доказывает, что даже самые консервативные автомобили могут получить второе дыхание в руках талантливых мастеров. Новый Rolls-Royce Ghost сочетает в себе британскую аристократичность и немецкую страсть к индивидуальности, что подразумевает для клиентов нечто большее, чем просто транспортное средство. Rolls-Royce Ghost – это заявка на новый уровень роскоши и производительности, которую оценят далеко не все, но равнодушных точно нет.

Упомянутые модели: Rolls-Royce Ghost
Упомянутые марки: Rolls-Royce
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ролс Ройс

Похожие материалы Ролс Ройс

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Брянск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться