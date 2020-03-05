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5 марта 2020, 22:59

Mansory сделало из Mercedes-AMG G63 двухдверный пикап

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Фото: carscoops.com
Агентство Mansory ко всем международным автосалонам выпускает экстраординарные варианты известных моделей. На этот раз дизайнеры сделали из Mercedes-AMG G63 двухдверный пикап с разгоном до сотни за 2,5 секунды.
Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап

Фото: carscoops.com

Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап

Фото: carscoops.com

Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап

Фото: carscoops.com

Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап

Фото: carscoops.com

Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап

Фото: carscoops.com

Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап

Фото: carscoops.com

Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап
Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап
Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап
Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап
Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап
Mansory сделало из Mercedes AMG G63 двухдверный пикап
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В этом году Mansory выпустило к Женевскому автосалону переделанный в двухдверный пикап Mercedes-Benz G-Class. Его можно назвать одним из самых интересных проектов ателье. Автомобиль получил название Star Trooper Pickup и основан на Mercedes-AMG G63, который претерпел ряд самых разнообразных модификаций.

Самый удивительный факт, что это двухдверный G-класс с короткой колесной базой. Текущая версия модели продается исключительно четырехдверной, с двумя дверями были доступны только предыдущие версии G-класса. Получается, что в Mansory за основу взяли либо старую двухдверную версию G-Class, либо новую, но у которой сняли две двери и укоротили колесную база.

Mercedes-AMG G63 получил фирменный обвес Mansory и камуфляжную окраску кузова. В создании образа принимал участие Филипп Пляйн. В отделке двухместного салона использован карбон, замша и кожа. Потолок имитирует звездное небо.

Под капотом у пикапа модифицированный 4,0-литровый двигатель с турбонаддувом AMG V8, который развивает мощность 850 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. В Mansory утверждают, что Star Trooper Pickup может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Всего будет выпущено только семь экземпляров.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Mercedes отзывает в России AMG GT
Оказывается по нашей стране катается почти сотня таких автомобилей, никогда бы не подумал. А проблемы с ремнем безопасности в этом случае дело серьезное. Для управления машиной с такими динамическими характеристиками, может и ремня не хватить, лучше сразу в шлеме ездить.
Колян
Mercedes-AMG представил родстер GT S
Очень крутой Мерс, но и цена у него немалая. Сейчас известен ценник - под 10 миллионов. Конечно, на такую тачку денег никаких не жалко, если бы они были, но и содержать ее в наших условиях сложно и накладно.
Максим
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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Mansory сделало из Mercedes-AMG G63 двухдверный пикап
{{material_128881}}В этом году Mansory выпустило к Женевскому автосалону переделанный в двухдверный пикап Mercedes-Benz G-Class. Его можно назвать одним из самых интересных проектов ателье. Автомобиль получил название Star Trooper Pickup и основан на Mercedes-AMG G63, который претерпел ряд самых разнообразных модификаций.Самый удивительный факт, что это двухдверный G-класс с короткой колесной базой. Текущая версия модели продается исключительно четырехдверной, с двумя дверями были доступны только предыдущие версии G-класса. Получается, что в Mansory за основу взяли либо старую двухдверную версию G-Class, либо новую, но у которой сняли две двери и укоротили колесную база.Mercedes-AMG G63 получил фирменный обвес Mansory и камуфляжную окраску кузова. В создании образа принимал участие Филипп Пляйн. В отделке двухместного салона использован карбон, замша и кожа. Потолок имитирует звездное небо.Под капотом у пикапа модифицированный 4,0-литровый двигатель с турбонаддувом AMG V8, который развивает мощность 850 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. В Mansory утверждают, что Star Trooper Pickup может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Всего будет выпущено только семь экземпляров.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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