5 марта 2020, 22:59
Mansory сделало из Mercedes-AMG G63 двухдверный пикап
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Фото: carscoops.com
Агентство Mansory ко всем международным автосалонам выпускает экстраординарные варианты известных моделей. На этот раз дизайнеры сделали из Mercedes-AMG G63 двухдверный пикап с разгоном до сотни за 2,5 секунды.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
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Самый удивительный факт, что это двухдверный G-класс с короткой колесной базой. Текущая версия модели продается исключительно четырехдверной, с двумя дверями были доступны только предыдущие версии G-класса. Получается, что в Mansory за основу взяли либо старую двухдверную версию G-Class, либо новую, но у которой сняли две двери и укоротили колесную база.
Mercedes-AMG G63 получил фирменный обвес Mansory и камуфляжную окраску кузова. В создании образа принимал участие Филипп Пляйн. В отделке двухместного салона использован карбон, замша и кожа. Потолок имитирует звездное небо.
Под капотом у пикапа модифицированный 4,0-литровый двигатель с турбонаддувом AMG V8, который развивает мощность 850 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. В Mansory утверждают, что Star Trooper Pickup может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Всего будет выпущено только семь экземпляров.
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Комментарии пользователей
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Оказывается по нашей стране катается почти сотня таких автомобилей, никогда бы не подумал. А проблемы с ремнем безопасности в этом случае дело серьезное. Для управления машиной с такими динамическими характеристиками, может и ремня не хватить, лучше сразу в шлеме ездить.
Очень крутой Мерс, но и цена у него немалая. Сейчас известен ценник - под 10 миллионов. Конечно, на такую тачку денег никаких не жалко, если бы они были, но и содержать ее в наших условиях сложно и накладно.
система и правда очень умная
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