Черный G 63 от Mansory — когда агрессия встречает элегантность

17 января 2026, 18:50
Mansory удивил: Mercedes-AMG G 63 сдержанный и стильный, а не кричащий тюнинг
Mansory неожиданно представил Mercedes-AMG G 63, который не шокирует, а восхищает. Черный кузов и аккуратные детали создают гармоничный образ. Такой тюнинг редко увидишь у этого ателье. Внутри и под капотом - загадка.
Мансори и классический стиль обычно являются противоположностями, так как большинство проектов этого ателье — эпатажные и эксклюзивные проекты для миллионеров. Однако представленный Mercedes-AMG G 63 стал исключением, оказавшись не только агрессивным, но и по-настоящему стильным. Секрет, вероятно, кроется в черном цвете кузова, который смягчает массивные формы и необычные детали, создавая гармоничный и мощный образ.
Автомобиль получил расширенные колесные арки, увеличившие его ширину, и, возможно, автоматические подножки для удобства посадки. Передняя часть обогатилась новым бампером с боковыми элементами, спойлером, дополнительными огнями и фирменной решеткой радиатора. На крыше появились встроенные фары, а зеркала, вероятно, заменены на карбоновые.
Задняя часть отличается массивным диффузором и нестандартными фонарями, расположенными под штатными. На дверях багажника установлено запасное колесо с логотипом тюнера, а на крыше — спойлер. Почти все элементы выполнены в черном цвете, контрастируя лишь с деталями из кованого карбона. Колеса сдержанного дизайна дополняют общее впечатление.
Интерьер и технические подробности не были раскрыты, однако для Mansory характерны глубокая индивидуальная отделка салона и значительное повышение мощности. Можно предположить, что двигатель этого G 63 развивает не менее 800–900 лошадиных сил, следуя традициям ателье.
Данный проект, представленный американским подразделением Mansory, демонстрирует редкий для бренда баланс между эпатажем и стилем. Это тот случай, когда тюнинг оказывается не просто ярким, но и целостным, заставляя пересмотреть привычное восприятие работы ателье.
