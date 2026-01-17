Черный G 63 от Mansory — когда агрессия встречает элегантность

Mansory удивил: Mercedes-AMG G 63 сдержанный и стильный, а не кричащий тюнинг

Mansory неожиданно представил Mercedes-AMG G 63, который не шокирует, а восхищает. Черный кузов и аккуратные детали создают гармоничный образ. Такой тюнинг редко увидишь у этого ателье. Внутри и под капотом - загадка.

Мансори и классический стиль обычно являются противоположностями, так как большинство проектов этого ателье — эпатажные и эксклюзивные проекты для миллионеров. Однако представленный Mercedes-AMG G 63 стал исключением, оказавшись не только агрессивным, но и по-настоящему стильным. Секрет, вероятно, кроется в черном цвете кузова, который смягчает массивные формы и необычные детали, создавая гармоничный и мощный образ.

Автомобиль получил расширенные колесные арки, увеличившие его ширину, и, возможно, автоматические подножки для удобства посадки. Передняя часть обогатилась новым бампером с боковыми элементами, спойлером, дополнительными огнями и фирменной решеткой радиатора. На крыше появились встроенные фары, а зеркала, вероятно, заменены на карбоновые.

Задняя часть отличается массивным диффузором и нестандартными фонарями, расположенными под штатными. На дверях багажника установлено запасное колесо с логотипом тюнера, а на крыше — спойлер. Почти все элементы выполнены в черном цвете, контрастируя лишь с деталями из кованого карбона. Колеса сдержанного дизайна дополняют общее впечатление.

Интерьер и технические подробности не были раскрыты, однако для Mansory характерны глубокая индивидуальная отделка салона и значительное повышение мощности. Можно предположить, что двигатель этого G 63 развивает не менее 800–900 лошадиных сил, следуя традициям ателье.

Данный проект, представленный американским подразделением Mansory, демонстрирует редкий для бренда баланс между эпатажем и стилем. Это тот случай, когда тюнинг оказывается не просто ярким, но и целостным, заставляя пересмотреть привычное восприятие работы ателье.