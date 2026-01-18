Гиперкар с синим салоном и 1600 л.с. — что скрывает этот проект?

18 января 2026, 15:53
Mansory впервые доработал Koenigsegg Jesko - эксклюзив для Дубая с песочным кузовом
В Дубае показали уникальный Koenigsegg Jesko с доработками Mansory. Автомобиль получил песочный окрас и ярко-синий интерьер. Мощность - до 1600 л.с. на E85. Цена не раскрывается. Это первый подобный проект Mansory.
В Дубае состоялся премьера необычного гиперкара — Koenigsegg Jesko, который впервые в истории прошел через руки специалистов Mansory. Немецкое ателье, известное своими эпатажными проектами, на этот раз удивило сдержанностью: вместо привычных кричащих решений - тонкая работа с деталями и уважением к оригинальному стилю шведского гиперкара.
Экстерьер Jesko теперь окрашен в песочный оттенок, отсылающий к пустынным пейзажам ОАЭ. На фоне этого цвета привлекают внимание элементы из карбона, а также новые аэродинамические детали: на переднем бампере появились дополнительные канарды, боковые юбки стали массивнее, сзади установлено мощное антикрыло и диффузор из углепластика. Все это не только усиливает агрессивный характер машины, но и повышает прижимную силу на высоких скоростях.
Самое неожиданное - интерьер. Внутри гиперкара царит ярко-голубой цвет, который резко контрастирует с внешней сдержанностью. Такой смелый выбор для салона явно рассчитан на публикацию в Дубае. Кресла, панель и даже руль обтянуты кожей насыщенного бирюзового оттенка, который превращает автомобиль в настоящее шоу.
Техническая часть осталась без изменений - и это, пожалуй, к лучшему. Под капотом по-прежнему трудится 5,0-литровый V8 с турбонаддувом. Обычно бензиновый мотор выдает 1280 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Но если заправить Jesko биоэтанолом E85, то отдача увеличится до невероятных 1600 сил и 1500 Нм. Двигатель раскручивается до 8500 оборотов, создавая огромную мощь на колесах через девятиступенчатую коробку передач Light Speed Transmission. Привод - полный.
Динамика впечатляет даже по меркам гиперкаров: разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, максимальная скорость достигает 530 км/ч. Это не просто быстрый автомобиль — это настоящий инженерный вызов гравитации и здравого смысла.
Интересно, что проект реализован в партнерстве с участием онлайн-казино, которое, по слухам, и настояло на более сдержанном подходе к настройке. Возможно, именно поэтому Mansory не стала вмешиваться в силовой агрегат и ограничилась визуальными доработками. Впрочем, даже в таком виде Jesko не останется незамеченным на улицах Дубая, где полицейские патрулируют на Bugatti и Lamborghini.
Стоимость этого уникального экземпляра не разглашается, но базовая цена Koenigsegg Jesko начинается от 3 миллионов долларов – и это без учета эксклюзивных доработок. Машина создана в единственном экземпляре и будет разыграна среди клиентов казино. Такой приз – мечта любого коллекционера и повод для зависти даже среди владельцев самых консервативных суперкаров.
