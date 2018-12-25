25 декабря 2018, 09:20

Мантуров рассказал, когда и где начнут собирать Aurus

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал дату старта серийного производства автомобилей новой российской марки Aurus. По его словам, сборка начнется на заводе Sollers в Татарстане.
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  Мантуров рассказал, когда и где начнут собирать Aurus Aurus Мантуров рассказал, когда и где начнут собирать Aurus Aurus Мантуров рассказал, когда и где начнут собирать Aurus Aurus Мантуров рассказал, когда и где начнут собирать Aurus Aurus Мантуров рассказал, когда и где начнут собирать Aurus
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Приоритетная задача для компании Aurus на ближайшие пару лет – запуск серийного производства. Следующий, 2019 год будет подготовительным для перехода на «серию». Плановая дата начала серийного производства Aurus – 2020 год. Площадка для сборки премиальных российских автомобилей уже выбрана. Выпуск машин наладят на заводе Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан). Производственная мощность составит 5 000 автомобилей в год.

До 2020 года сборка автомобилей Aurus будет мелкосерийной. На площадке НАМИ в Москве есть возможность выпускать не более 250 машин в год. Сейчас здесь собирают только седаны и лимузины. Выпуск внедорожника Aurus Komendant начнется не ранее 2021 года. В марте 2019 года обещают показать его первый прототип.

В настоящее время НАМИ завершает процедуру сертификации седанов и лимузинов Aurus Senat для глобальных рынков. Следующий на очереди – микроавтобус Aurus Arsenal. Сейчас компания собирает вторую партию тестовых прототипов Arsenal, в которых учли замечания, полученные в ходе дорожных испытаний первой серии.
 
Выпуск внедорожника Komendant решили отложить. Ранее предполагалось, что он появится раньше микроавтобуса. В связи с ростом популярности SUV-сегмента, руководство Aurus возлагает на внедорожник большие надежды. На него должно прийтись до 40% продаж. Остальные 60% поделят между собой лимузин, седан и микроавтобус.
Новинки и концепт кары Аурус
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Отзывы по теме
Дилер начал принимать предоплату за автомобили Aurus
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
Александр Ненашев
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ну н езнаю, про "фокус" мой форд маверик 2004 года, пробег250 тыс.в одних руках, полет отличный!
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почему за 102л, с надо платить 3570 а не 2470,ведь за 100 лошадок 2400 по 24 руб, + 2 лошадки это 35*2=70руб, итого 2470,
николай
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Мантуров рассказал, когда и где начнут собирать Aurus
{{material_125338}}Приоритетная задача для компании Aurus на ближайшие пару лет – запуск серийного производства. Следующий, 2019 год будет подготовительным для перехода на «серию». Плановая дата начала серийного производства Aurus – 2020 год. Площадка для сборки премиальных российских автомобилей уже выбрана. Выпуск машин наладят на заводе Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан). Производственная мощность составит 5 000 автомобилей в год.До 2020 года сборка автомобилей Aurus будет мелкосерийной. На площадке НАМИ в Москве есть возможность выпускать не более 250 машин в год. Сейчас здесь собирают только седаны и лимузины. Выпуск внедорожника Aurus Komendant начнется не ранее 2021 года. В марте 2019 года обещают показать его первый прототип.В настоящее время НАМИ завершает процедуру сертификации седанов и лимузинов Aurus Senat для глобальных рынков. Следующий на очереди – микроавтобус Aurus Arsenal. Сейчас компания собирает вторую партию тестовых прототипов Arsenal, в которых учли замечания, полученные в ходе дорожных испытаний первой серии. Выпуск внедорожника Komendant решили отложить. Ранее предполагалось, что он появится раньше микроавтобуса. В связи с ростом популярности SUV-сегмента, руководство Aurus возлагает на внедорожник большие надежды. На него должно прийтись до 40% продаж. Остальные 60% поделят между собой лимузин, седан и микроавтобус.
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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