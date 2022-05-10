Мантуров рассказал, когда представят серийный внедорожник Aurus Komendant
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), разрешающее производство и продажу в России, Aurus Komendant получил в сентябре 2021 года. Из опубликованного Росстандартом документа мы знаем, что габаритная длина внедорожника будет достигать 5 380 мм, а колесная база – 3 100 мм. Как и соплатформенный седан Senat, внедорожник Komendant получит гибридную силовую установку мощностью 598 л.с., в состав которой входит 4,4-литровый битурбированный V8, электромотор, 9-ступенчатый «автомат» и литий-ионная батарея.
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