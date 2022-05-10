Мантуров рассказал, когда представят серийный внедорожник Aurus Komendant

Ранее мы писали Элитный бренд Aurus: насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам Время от времени из королевского шатра Aurus приходят те или иные новости. Из особо важных, имевших место ... Читать далее

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал ориентировочные сроки выхода первого отечественного люксового внедорожника. По его словам, премьера Aurus Komendant состоится ближе к концу лета. С местом презентации Мантуров пообещал определиться ближе к делу, уточняет РИА Новости. Ранее министр обещал, что серийное производство внедорожника начнется до конца 2022 года. Несмотря на введенные санкции, подготовка к запуску на заводе Aurus в Елабуге (Татарстан) идет в штатном режиме.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), разрешающее производство и продажу в России, Aurus Komendant получил в сентябре 2021 года. Из опубликованного Росстандартом документа мы знаем, что габаритная длина внедорожника будет достигать 5 380 мм, а колесная база – 3 100 мм. Как и соплатформенный седан Senat, внедорожник Komendant получит гибридную силовую установку мощностью 598 л.с., в состав которой входит 4,4-литровый битурбированный V8, электромотор, 9-ступенчатый «автомат» и литий-ионная батарея.

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