Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
Производственный план 2023 года в 400 тысяч автомобилей АвтоВАЗу удастся выполнить на 90%. Снижение объемов связано со сбоем логистических цепочек из-за очередного пакета санкций. В 2024 году отечественный автогигант рассчитывает выпустить на трех своих заводах, в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге, не менее 500 тысяч машин.
Также в 2023 году АвтоВАЗ поставит по заказу Фонда социального страхования около 700 специальных модификаций Lada, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Предприятие «обладает достаточными производственными мощностями и компетенциями, закрывая все существующие потребности», – сообщил Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
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У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
13.12.2023, 07:59
Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
Ни одна новая модель не застрахована от так называемых «детских болезней» – мелких неисправностей, которые всплывают в процессе эксплуатации первых экземпляров. Но у Lada Vesta NG, серийное производство которой идет с марта 2023 года, список проблем продолжает расширяться.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
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