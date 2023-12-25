Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов

Ранее мы писали У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки ... Читать далее

Главными факторами снижения цен на новые автомобили Lada Денис Мантуров назвал снижение ключевой ставки и уменьшение затрат на логистику. С 18 декабря ЦБ увеличил ставку рефинансирования до 18%, она напрямую влияет на стоимость обслуживания кредитов, взятых АвтоВАЗом. Подорожали услуги транспортных компаний. Отправка одного автомобиля Lada Vesta автовозом дилеру обходится в 40 тысяч рублей. Сам же АвтоВАЗ зарабатывает на каждом автомобиле всего 50 тысяч рублей.

Производственный план 2023 года в 400 тысяч автомобилей АвтоВАЗу удастся выполнить на 90%. Снижение объемов связано со сбоем логистических цепочек из-за очередного пакета санкций. В 2024 году отечественный автогигант рассчитывает выпустить на трех своих заводах, в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге, не менее 500 тысяч машин.

Также в 2023 году АвтоВАЗ поставит по заказу Фонда социального страхования около 700 специальных модификаций Lada, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Предприятие «обладает достаточными производственными мощностями и компетенциями, закрывая все существующие потребности», – сообщил Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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