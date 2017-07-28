28 июля 2017, 14:48

Марка Borgward возродит классическую модель «Изабелла»

Немецкая марка Borgward, основанная Карлом Боргвардом, была основана в 1929 году и просуществовала до 1962 года. Спустя 53 года - в 2015 году - благодаря китайским инвесторам, бренд был возвращен к жизни.
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На днях компания опубликовала на своей официальной странице в Facebook тизер новой модели с лозунгом «Она вернулась!». Речь идет о классической модели «Изабелла», которая выпускалась с 1954 по 1962 год. На это указывает тот факт, что «Изабелла» - единственная модель компании с «женским» именем. За время существования было выпущено около 200 000 экземпляров, что сделало ее самым популярным автомобилем в истории марки Borgward.

В число модификаций автомобиля входили купе, кабриолет и универсал. Техническое оснащение было актуально для тех времен: под капотом был размещен топливный 1,5-литровый двигатель V4 с отдачей 60 л.с., а позже появился 75-сильный мотор.

Сейчас автопроизводитель намекает на возвращение модели в серийное производство. У компании есть две модели - кроссоверы BX5 и BX7. Одной из последних разработок стала электрическая версия флагманского вседорожника, способная преодолевать до 225 км на аккумуляторе. Автомобили Borgward собирают на заводе в Бремене.

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Отзывы по теме
Покупка и эксплуатация автомобилей Лифан
В прошлом году решился всё-таки поменять машину на новенькую с салона. На семейном совете пришли к одинаковому решению, что нужен хороший, крепкий и большой автомобиль, с высоким клиренсом, но который вместе с тем вписался бы в ограниченный семейный бюджет. После долгих изучений и скитаний по интернету ...
VolodyEI
Средний кроссовер
Кстати а это у тебя бензин? Жрет наверное как не в себя, машина большая, под 20 литров наверное расход.
ВикторФаз
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Самый красивый Лифан. Что касается недочетов, то это все пустяки
Костик
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Марка Borgward возродит классическую модель «Изабелла»
{{material_119054}}На днях компания опубликовала на своей официальной странице в Facebook тизер новой модели с лозунгом «Она вернулась!». Речь идет о классической модели «Изабелла», которая выпускалась с 1954 по 1962 год. На это указывает тот факт, что «Изабелла» - единственная модель компании с «женским» именем. За время существования было выпущено около 200 000 экземпляров, что сделало ее самым популярным автомобилем в истории марки Borgward.В число модификаций автомобиля входили купе, кабриолет и универсал. Техническое оснащение было актуально для тех времен: под капотом был размещен топливный 1,5-литровый двигатель V4 с отдачей 60 л.с., а позже появился 75-сильный мотор.Сейчас автопроизводитель намекает на возвращение модели в серийное производство. У компании есть две модели - кроссоверы BX5 и BX7. Одной из последних разработок стала электрическая версия флагманского вседорожника, способная преодолевать до 225 км на аккумуляторе. Автомобили Borgward собирают на заводе в Бремене.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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