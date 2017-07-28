28 июля 2017, 14:48
Марка Borgward возродит классическую модель «Изабелла»
Немецкая марка Borgward, основанная Карлом Боргвардом, была основана в 1929 году и просуществовала до 1962 года. Спустя 53 года - в 2015 году - благодаря китайским инвесторам, бренд был возвращен к жизни.
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В число модификаций автомобиля входили купе, кабриолет и универсал. Техническое оснащение было актуально для тех времен: под капотом был размещен топливный 1,5-литровый двигатель V4 с отдачей 60 л.с., а позже появился 75-сильный мотор.
Сейчас автопроизводитель намекает на возвращение модели в серийное производство. У компании есть две модели - кроссоверы BX5 и BX7. Одной из последних разработок стала электрическая версия флагманского вседорожника, способная преодолевать до 225 км на аккумуляторе. Автомобили Borgward собирают на заводе в Бремене.
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Кстати а это у тебя бензин? Жрет наверное как не в себя, машина большая, под 20 литров наверное расход.
Самый красивый Лифан. Что касается недочетов, то это все пустяки
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