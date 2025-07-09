Марка «Москвич» готова уступить конвейер китайскому бренду
Такая модель уже доказала свою работоспособность: именно через структуру АО «Эвиа» собирают автомобили брендов Evolute и Voyah. По такой же логике может быть организован выпуск моделей SAIC. Кстати, этот концерн имеет глубокую связь с российским проектом «Атом», поскольку его разработка велась при участии специалистов из Шанхая, где находится штаб-квартира SAIC. Сотрудничество с JAC, судя по всему, подходит к концу, что объясняет задержку с запуском двух новых моделей – среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» и более крупного «Москвич 8».
Остается открытым вопрос: какие именно модели SAIC могут начать выпускать на территории бывшего завода Renault. Официальных данных нет, но эксперты предполагают, что это могут быть модели бренда MG, такие как MG 5 – прямой конкурент Lada Vesta. Более интересным и неожиданным вариантом мог бы стать выпуск перелицованных автомобилей Volkswagen, с немецким концерном у SAIC налажены давние партнерские отношения. Однако если SAIC откажется от сотрудничества, МАЗ «Москвич» попадет в трудную ситуацию.
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Лето в самом разгаре, а это значит, что дожди стали частыми гостями на дорогах. Автоэксперт рассказал, как постоянная влажность влияет на автомобиль и может ли проливной дождь стать причиной серьезных поломок или ускоренного износа.Читать далее
-
09.07.2025, 15:22
В Свердловской области в 2026 году начнут собирать новые «Синары»
Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный заем в размере 1,2 млрд рублей компании «Синара – Городской рельсовый транспорт» для организации серийного производства низкопольных трамваев нового поколения в Екатеринбурге. Об этом было объявлено на международной промышленной выставке «Иннопром-2025».Читать далее
-
09.07.2025, 13:48
УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году
За первые шесть месяцев 2025 года российский рынок пикапов сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилерам удалось реализовать 10 072 автомобиля против 12 340 в 2024-м. В условиях общего спада неожиданным лидером стал китайский бренд JAC. Отечественный УАЗ довольствуется лишь третьим местом.Читать далее
-
09.07.2025, 13:38
Дилеры предлагают вдвое увеличить транспортный налог на автомобили старше 15 лет
Российская ассоциация автодилеров (РОАД) придумала, как заставить людей покупать новые автомобили. Уже готов законопроект, предлагающий увеличить транспортный налог на машины старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год. Читать далее
-
09.07.2025, 08:24
«Автотор» готовится к выпуску первого собственного автомобиля и называет условия для возвращения BMW
Калининградский завод «Автотор», ранее выпускавший автомобили BMW и другие иномарки по контракту, официально заявил о начале подготовки к сборке первого собственного компактного электромобиля.Читать далее
-
09.07.2025, 08:09
Почему в России закроется каждый десятый автосалон?
По оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), к концу 2025 года в России может закрыться около 10% дилерских центров. По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, в условиях падающего спроса сохранить рентабельность становится все сложнее.Читать далее
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