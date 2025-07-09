Марка «Москвич» готова уступить конвейер китайскому бренду

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Фото: МАЗ "Москвич"

По информации «Дрома» , сейчас на МАЗ «Москвич» идет активная работа по налаживанию сотрудничества с китайским автоконцерном SAIC, который может заменить JAC как партнера по контрактной сборке. Однако сделка пока не завершена – основным препятствием остаются санкции США, наложенные на Московский автомобильный завод еще в сентябре 2023 года. Для выхода из ситуации рассматривается схема, аналогичная той, что используется на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где сборка осуществляется через промежуточное юридическое лицо – например, новое АО.Такая модель уже доказала свою работоспособность: именно через структуру АО «Эвиа» собирают автомобили брендов Evolute и Voyah. По такой же логике может быть организован выпуск моделей SAIC. Кстати, этот концерн имеет глубокую связь с российским проектом «Атом», поскольку его разработка велась при участии специалистов из Шанхая, где находится штаб-квартира SAIC. Сотрудничество с JAC, судя по всему, подходит к концу, что объясняет задержку с запуском двух новых моделей – среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» и более крупного «Москвич 8».

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Инсайдеры говорят, что у руководства «Москвича» возникли определенные трения с JAC, особенно в вопросах доступа к конструкторской документации для организации полноценной сборки кроссоверов «Москвич 3». Кроме того, продажи бренда остаются на крайне низком уровне. Среднемесячный показатель на один дилерский центр – около 13–14 проданных машин. Особенно плохо обстоят дела с электромобилями: сборка «Москвич 3e» практически остановлена.Остается открытым вопрос: какие именно модели SAIC могут начать выпускать на территории бывшего завода Renault. Официальных данных нет, но эксперты предполагают, что это могут быть модели бренда MG, такие как MG 5 – прямой конкурент Lada Vesta. Более интересным и неожиданным вариантом мог бы стать выпуск перелицованных автомобилей Volkswagen, с немецким концерном у SAIC налажены давние партнерские отношения. Однако если SAIC откажется от сотрудничества, МАЗ «Москвич» попадет в трудную ситуацию.