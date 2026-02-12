Почему обязательная цифровая маркировка автозапчастей не избавит рынок от подделок и как это отразится на стоимости деталей

Маркировка автозапчастей в России продлена: как изменится рынок и цены

Вышло исследование: цифровая маркировка автозапчастей в России продлена до 2026 года. Эксперты объясняют, как новые правила повлияют на стоимость деталей, борьбу с подделками и работу автосервисов. Что грозит рынку - объяснили специалисты.

Вышло исследование: цифровая маркировка автозапчастей в России продлена до 2026 года. Эксперты объясняют, как новые правила повлияют на стоимость деталей, борьбу с подделками и работу автосервисов. Что грозит рынку - объяснили специалисты.

Продление эксперимента с цифровой маркировкой автозапчастей до конца лета 2026 года стало одной из самых обсуждаемых новостей среди российских автомобилистов. Это решение напрямую затрагивает не только владельцев машин, но и всех, кто связан с ремонтом и обслуживанием транспорта. В условиях, когда рынок наводнен контрафактом, а цены на детали продолжают расти, вопрос контроля за подлинностью запчастей приобретает особую остроту.

Система «Честный знак» уже несколько лет тестируется на отдельных категориях товаров, и теперь к ней добавляются фильтры, стекла, свечи зажигания, тормозные диски и колодки, колесные диски. Каждый товар получает уникальный Data Matrix-код, который позволяет проследить его путь от завода до прилавка. По задумке регуляторов, это должно усложнить жизнь продавцам подделок и повысить прозрачность рынка.

Что изменится для покупателей и бизнеса

Для простого автомобилиста маркировка означает, что шанс купить поддельную деталь станет ниже. Однако полностью избавиться от фальсификата не получится: мошенники продолжают искать лазейки, а некоторые коды могут быть скомпрометированы или подделаны. Как отмечают эксперты, даже при наличии маркировки на границе или складе может оказаться товар с фальшивым кодом, особенно если контроль на этих этапах недостаточен.

Для бизнеса нововведения несут дополнительные расходы. Компании вынуждены закупать оборудование для сканирования, дорабатывать учетные системы, обучать персонал и оплачивать сами коды. По оценкам специалистов, в краткосрочной перспективе это может привести к росту цен на запчасти на 5–10%, а в отдельных случаях - до 15% в течение года. Особенно чувствительно это для небольших компаний и сервисов, где каждая копейка на счету.

Маркировка и борьба с контрафактом: иллюзии и реальность

Несмотря на все усилия государства, полностью победить подделки с помощью маркировки не удастся. Как подчеркивают аналитики, система «Честный знак» хорошо работает для отслеживания легального товара и дисциплины уплаты налогов, но не способна полностью перекрыть пути для нелегального импорта или фальсификата. Некоторые производители могут регистрировать коды на несуществующие детали или использовать старые партии, выпущенные до введения новых правил.

В то же время, по данным операторов системы, объем нелегального оборота в тех категориях, где маркировка уже внедрена, заметно снизился. Контроль стал жестче, а проверки - эффективнее. Однако эксперты предупреждают: мошенники быстро адаптируются, и новые схемы обхода появляются регулярно. Поэтому рассчитывать на полное исчезновение подделок не стоит.

Влияние на цены и логистику: чего ждать в ближайшие годы

Введение обязательной маркировки неизбежно сказывается на стоимости автозапчастей. По расчетам специалистов, дополнительные расходы на внедрение системы, закупку оборудования и сопровождение документации могут увеличить цену детали на 5–10%. В отдельных случаях, особенно при низкой автоматизации процессов, рост может достигать 15% за год. Это уже заметно по рынку стекол и тормозных жидкостей, где цены выросли на 50% и более.

С другой стороны, по подсчетам ИГМУ ВШЭ, которыми оперируют в ЦРПТ, потенциальное влияние внедрения маркировки на цены для отдельных видов автозапчастей за 6 лет составило 0,4% при средней цене продукции в 2,3 тыс. руб. Благодаря вытеснению с рынка нелегальной продукции добросовестные предприниматели увеличивают рыночную долю.

Логистические компании также сталкиваются с новыми вызовами. Теперь путь каждой детали должен строго соответствовать цифровому следу в системе. Любая ошибка - неотсканированный код или сбой в документации - может привести к блокировке товара на таможне или в магазине. Это усложняет работу и требует от бизнеса большей дисциплины и точности.

Будущее рынка: новые правила и старые проблемы

По мнению экспертов, после завершения экспериментального периода список обязательных к маркировке автокомпонентов будет расширяться. В первую очередь это коснется тормозных колодок, дисков, аккумуляторов и электрооборудования. Однако даже самые жесткие меры не смогут полностью защитить рынок от подделок. Система маркировки - это шаг вперед, но не панацея.

В долгосрочной перспективе прозрачность и контроль действительно повысятся, а добросовестные производители получат больше возможностей для роста. Но для автомобилистов это означает, что цены на запчасти продолжат расти, а риск нарваться на подделку останется. Как показывает практика, борьба с контрафактом - это всегда гонка на опережение, где выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к новым правилам игры.