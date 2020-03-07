Марокко: родина апельсинов и аппетитного таджина
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Те земли Марокко, которые не тронула пустыня, что называется, цветут и пахнут. В прямом смысле слова. В густой зелени оазисов щебечут птахи, а луна по ночам забирается так высоко, что приходится рисковать здоровьем шейных позвонков, чтобы ее увидеть в окружении Большой Медведицы.
Рыночная территория – сердце любого восточного города, и миллионный Марракеш здесь не исключение. В торговых рядах, сумбурных и беспорядочных, есть практически все. Что приятно поразило, нет турецкой назойливости. Зазывалы работают аккуратно и, если так можно выразиться, толерантно. Торговаться с продавцами – самом собой. Это как национальный спорт. Если есть к тому талант, можно рассчитывать на удачные покупки.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Покупку, как и у нас, принято обмывать. Марокканцы грешны – имеют пристрастие к «зеленому змию». Пьют преимущественно пиво, виски и какие-то свои слабоалкогольные настойки. Коньяк и водка не в числе приоритетов. Хотя о русской водке наслышаны. На одном из деревенских рынков местный продавец, узнав, что мы из России, предложил оформить сделку по бартеру – мы ему водку, он нам керамику. «Справедливой» у нас не оказалось, заплатили наличными.
Марракеш расположен на равнине. Несколько километров от города, и вы в самой настоящей пустыне. Виды здесь изумительные, особенно в момент рассвета и заката солнца. Днем, как уже сказал, жарко (летом до 50 градусов), ночью без куртки непросто. Если вдруг потянет амбре, знайте: где-то поблизости верблюды. В отличие от черепах, дороги они переходят редко, а если и есть в том нужда, то с погонщиком.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Поскольку погоды нынче в Марокко стоят аномально-теплые и сухие, русла рек и ручейков высохшие. При этом подача воды в жилые городские здания осуществляется исправно. Вода, как говорят местные, чистая, поэтому многие привыкли пить прямо из-под крана. Обычно же в период с декабря по начало марта каждого года – сезон дождей. В такие ненастные дни марокканцы, как правило, сидят по домам и смотрят телевизор, потягивая пивко.
Но это, правда, те, у кого водятся денежки. Безработица в стране большая, пособий государство не выплачивает, отсюда огромное количество попрошаек. Средняя зарплата по стране – 250 евро. Врачи получают от 800 евро, учителя, в среднем, 500 евро. При этом штрафы за нарушение ПДД высокие, по отношению к этим самым зарплатам (минимум 15 евро).
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Дороги в пустыне и гористой местности, ведущей к знаменитым Атласским горам, узкие, две машины никак не разойдутся, кому-то приходится съезжать на обочину. Двойную сплошную нарушают и охотно. Про пешеходов вообще не говорю – бегают, где вздумается. Машин, в принципе, много. Говорят, что их больше, чем все население Марокко (36-37 млн человек). Основа автопарка страны – Renault. Как старенькие, так и новые – Duster, Logan, Lodgy. Оно и немудрено – здесь работают два завода компании, которые обеспечивают в том числе таксомоторные перевозки. Каких бы то ни было дорогущих лимузинов мы не заметили. Жители с удовольствием бы приобрели «немцев» (VW, BMW, Mercedes), да грошей не хватает.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Отдыхают марокканцы преимущественно на своем океанском побережье. Самые чистые пляжи в районе Агадира. Те, что побогаче, едут в Испанию, благо, что это недалеко (через пролив всего 12 км на пароме). Если заговорите с местными о футболе, вас с удовольствием поддержат. Футбол в Марокко – игра №1, его знают, его понимают. Поэтому мы совсем не удивились, когда марокканцы с теплотой вспоминали при нас прошлый российский мундиаль. Там они заняли 27 место. Вроде, невысоко, но это, между нами, девочками, лучше показателя Исландии…
Благодарим компанию Cadillac за организацию тура в Марокко
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