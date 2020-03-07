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7 марта 2020, 04:22

Марокко: родина апельсинов и аппетитного таджина

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Фото пользователя 110km.ru
Мы тут в европейской части России не перестаем сетовать на погоду, мол, ни снега тебе, ни мороза. Однако у марокканцев не меньше поводов подыграть нам поле климатических аномалий. В эти дни в северо-западном государстве Африки царит по истине летнее пекло – до +33 градусов. В то время как обычная среднемесячная температура начала марта +15.
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Те земли Марокко, которые не тронула пустыня, что называется, цветут и пахнут. В прямом смысле слова. В густой зелени оазисов щебечут птахи, а луна по ночам забирается так высоко, что приходится рисковать здоровьем шейных позвонков, чтобы ее увидеть в окружении Большой Медведицы.

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Апельсиновые деревья – с фруктами. Урожай цитрусовых в Марокко собирают два раза в год. Они сочные и вкусные, мало чем похожие на те, что попадают на наши прилавки. Массовые плантации апельсинов и мандаринов расположены ближе к алжирской границе. Есть свои финики. Те, что большие и «мясистые», - самые дорогие. На городском рынке Марракеша килограмм может стоить до 200 дирхамов (умножаем на 7 и получаем рубли). Мы с группой взяли подешевле, но тоже вкусные.

Рыночная территория – сердце любого восточного города, и миллионный Марракеш здесь не исключение. В торговых рядах, сумбурных и беспорядочных, есть практически все. Что приятно поразило, нет турецкой назойливости. Зазывалы работают аккуратно и, если так можно выразиться, толерантно. Торговаться с продавцами – самом собой. Это как национальный спорт. Если есть к тому талант, можно рассчитывать на удачные покупки.

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

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Одежда в Марокко преимущественно турецкая и европейская. К китайским товарам марокканцы относятся с недоверием, считая их некачественными. Своих фабрик, где, например, шили бы рубашки и брюки, в стране нет. При этом кожевенные мануфактуры присутствуют. При желании можно купить местные обувь и сумки.

Покупку, как и у нас, принято обмывать. Марокканцы грешны – имеют пристрастие к «зеленому змию». Пьют преимущественно пиво, виски и какие-то свои слабоалкогольные настойки. Коньяк и водка не в числе приоритетов. Хотя о русской водке наслышаны. На одном из деревенских рынков местный продавец, узнав, что мы из России, предложил оформить сделку по бартеру – мы ему водку, он нам керамику. «Справедливой» у нас не оказалось, заплатили наличными. 

Марракеш расположен на равнине. Несколько километров от города, и вы в самой настоящей пустыне. Виды здесь изумительные, особенно в момент рассвета и заката солнца. Днем, как уже сказал, жарко (летом до 50 градусов), ночью без куртки непросто. Если вдруг потянет амбре, знайте: где-то поблизости верблюды. В отличие от черепах, дороги они переходят редко, а если и есть в том нужда, то с погонщиком.

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

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Змей видели только на рыночной площади – тамошние вышколенные кобры лихо показывают стойку и очень боятся огорчить хозяев шоу. В природе змеи досаждают людям редко, заползая, скажем, на окраины Марракеша.

Поскольку погоды нынче в Марокко стоят аномально-теплые и сухие, русла рек и ручейков высохшие. При этом подача воды в жилые городские здания осуществляется исправно. Вода, как говорят местные, чистая, поэтому многие привыкли пить прямо из-под крана. Обычно же в период с декабря по начало марта каждого года – сезон дождей. В такие ненастные дни марокканцы, как правило, сидят по домам и смотрят телевизор, потягивая пивко.

Но это, правда, те, у кого водятся денежки. Безработица в стране большая, пособий государство не выплачивает, отсюда огромное количество попрошаек. Средняя зарплата по стране – 250 евро. Врачи получают от 800 евро, учителя, в среднем, 500 евро. При этом штрафы за нарушение ПДД высокие, по отношению к этим самым зарплатам (минимум 15 евро).

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

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Читать далее
Не могу сказать, что движение на местных дорогах хаотично-броуновское, как всюду на Востоке, но и опрятным его не назвать. Много мопедов и «мокиков». Как они себя ведут в потоке – сами понимаете. Боятся разве что дорогих автомобилей, от них шарахаются, а вот полицию, судя по тому, что увидели, не очень. Например, есть требование надевать мотошлем, но далеко не все его используют. Поморгать фарами, предупреждая, что впереди полицейский, это, как у нас, завсегда пожалуйста. Гонять – особо не гоняют, как, скажем, у нас в Кабардино-Балкарии. Местные ПДД не дают никаких поблажек в плане «+20» к верхнему порогу скорости: положено ехать 60 км/ч, все стараются придерживаться. Аварий при всем том порядочно, сами видели не одно ДТП.

Дороги в пустыне и гористой местности, ведущей к знаменитым Атласским горам, узкие, две машины никак не разойдутся, кому-то приходится съезжать на обочину. Двойную сплошную нарушают и охотно. Про пешеходов вообще не говорю – бегают, где вздумается. Машин, в принципе, много. Говорят, что их больше, чем все население Марокко (36-37 млн человек). Основа автопарка страны – Renault. Как старенькие, так и новые – Duster, Logan, Lodgy. Оно и немудрено – здесь работают два завода компании, которые обеспечивают в том числе таксомоторные перевозки. Каких бы то ни было дорогущих лимузинов мы не заметили. Жители с удовольствием бы приобрели «немцев» (VW, BMW, Mercedes), да грошей не хватает.

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина

Фото пользователя 110km.ru

Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Марокко родина апельсинов и аппетитного таджина
Особой горячностью марокканцы не отличаются. Разве что у аэропорта слышали одну перебранку между таксистами. Видно, за вкусное место. Язык свой, марокканский – этакая смесь испанского, французского и арабского. Если кто приедет из Эмиратов, его тут поймут, а он местных нет. При этом почти каждый первый марокканец владеет французским языком (сказывается колониальное прошлое). В еде особых пристрастий у марокканцев нет. Много специй, а самым, если так можно выразиться, национальным блюдом является мясной таджин (тажин), который подают в оригинальной посуде.  

Отдыхают марокканцы преимущественно на своем океанском побережье. Самые чистые пляжи в районе Агадира. Те, что побогаче, едут в Испанию, благо, что это недалеко (через пролив всего 12 км на пароме). Если заговорите с местными о футболе, вас с удовольствием поддержат. Футбол в Марокко – игра №1, его знают, его понимают. Поэтому мы совсем не удивились, когда марокканцы с теплотой вспоминали при нас прошлый российский мундиаль. Там они заняли 27 место. Вроде, невысоко, но это, между нами, девочками, лучше показателя Исландии…

Благодарим компанию Cadillac за организацию тура в Марокко

Иван Братуха
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Марокко: родина апельсинов и аппетитного таджина
Те земли Марокко, которые не тронула пустыня, что называется, цветут и пахнут. В прямом смысле слова. В густой зелени оазисов щебечут птахи, а луна по ночам забирается так высоко, что приходится рисковать здоровьем шейных позвонков, чтобы ее увидеть в окружении Большой Медведицы.{{material_128153}} Апельсиновые деревья – с фруктами. Урожай цитрусовых в Марокко собирают два раза в год. Они сочные и вкусные, мало чем похожие на те, что попадают на наши прилавки. Массовые плантации апельсинов и мандаринов расположены ближе к алжирской границе. Есть свои финики. Те, что большие и «мясистые», - самые дорогие. На городском рынке Марракеша килограмм может стоить до 200 дирхамов (умножаем на 7 и получаем рубли). Мы с группой взяли подешевле, но тоже вкусные.Рыночная территория – сердце любого восточного города, и миллионный Марракеш здесь не исключение. В торговых рядах, сумбурных и беспорядочных, есть практически все. Что приятно поразило, нет турецкой назойливости. Зазывалы работают аккуратно и, если так можно выразиться, толерантно. Торговаться с продавцами – самом собой. Это как национальный спорт. Если есть к тому талант, можно рассчитывать на удачные покупки. {{gallery_1955}} {{material_127918}} Одежда в Марокко преимущественно турецкая и европейская. К китайским товарам марокканцы относятся с недоверием, считая их некачественными. Своих фабрик, где, например, шили бы рубашки и брюки, в стране нет. При этом кожевенные мануфактуры присутствуют. При желании можно купить местные обувь и сумки.Покупку, как и у нас, принято обмывать. Марокканцы грешны – имеют пристрастие к «зеленому змию». Пьют преимущественно пиво, виски и какие-то свои слабоалкогольные настойки. Коньяк и водка не в числе приоритетов. Хотя о русской водке наслышаны. На одном из деревенских рынков местный продавец, узнав, что мы из России, предложил оформить сделку по бартеру – мы ему водку, он нам керамику. «Справедливой» у нас не оказалось, заплатили наличными.  Марракеш расположен на равнине. Несколько километров от города, и вы в самой настоящей пустыне. Виды здесь изумительные, особенно в момент рассвета и заката солнца. Днем, как уже сказал, жарко (летом до 50 градусов), ночью без куртки непросто. Если вдруг потянет амбре, знайте: где-то поблизости верблюды. В отличие от черепах, дороги они переходят редко, а если и есть в том нужда, то с погонщиком.{{gallery_1956}} {{material_127681}} Змей видели только на рыночной площади – тамошние вышколенные кобры лихо показывают стойку и очень боятся огорчить хозяев шоу. В природе змеи досаждают людям редко, заползая, скажем, на окраины Марракеша. Поскольку погоды нынче в Марокко стоят аномально-теплые и сухие, русла рек и ручейков высохшие. При этом подача воды в жилые городские здания осуществляется исправно. Вода, как говорят местные, чистая, поэтому многие привыкли пить прямо из-под крана. Обычно же в период с декабря по начало марта каждого года – сезон дождей. В такие ненастные дни марокканцы, как правило, сидят по домам и смотрят телевизор, потягивая пивко. Но это, правда, те, у кого водятся денежки. Безработица в стране большая, пособий государство не выплачивает, отсюда огромное количество попрошаек. Средняя зарплата по стране – 250 евро. Врачи получают от 800 евро, учителя, в среднем, 500 евро. При этом штрафы за нарушение ПДД высокие, по отношению к этим самым зарплатам (минимум 15 евро). {{gallery_1957}} {{material_125569}} Не могу сказать, что движение на местных дорогах хаотично-броуновское, как всюду на Востоке, но и опрятным его не назвать. Много мопедов и «мокиков». Как они себя ведут в потоке – сами понимаете. Боятся разве что дорогих автомобилей, от них шарахаются, а вот полицию, судя по тому, что увидели, не очень. Например, есть требование надевать мотошлем, но далеко не все его используют. Поморгать фарами, предупреждая, что впереди полицейский, это, как у нас, завсегда пожалуйста. Гонять – особо не гоняют, как, скажем, у нас в Кабардино-Балкарии. Местные ПДД не дают никаких поблажек в плане «+20» к верхнему порогу скорости: положено ехать 60 км/ч, все стараются придерживаться. Аварий при всем том порядочно, сами видели не одно ДТП. Дороги в пустыне и гористой местности, ведущей к знаменитым Атласским горам, узкие, две машины никак не разойдутся, кому-то приходится съезжать на обочину. Двойную сплошную нарушают и охотно. Про пешеходов вообще не говорю – бегают, где вздумается. Машин, в принципе, много. Говорят, что их больше, чем все население Марокко (36-37 млн человек). Основа автопарка страны – Renault. Как старенькие, так и новые – Duster, Logan, Lodgy. Оно и немудрено – здесь работают два завода компании, которые обеспечивают в том числе таксомоторные перевозки. Каких бы то ни было дорогущих лимузинов мы не заметили. Жители с удовольствием бы приобрели «немцев» (VW, BMW, Mercedes), да грошей не хватает. {{gallery_1958}} Особой горячностью марокканцы не отличаются. Разве что у аэропорта слышали одну перебранку между таксистами. Видно, за вкусное место. Язык свой, марокканский – этакая смесь испанского, французского и арабского. Если кто приедет из Эмиратов, его тут поймут, а он местных нет. При этом почти каждый первый марокканец владеет французским языком (сказывается колониальное прошлое). В еде особых пристрастий у марокканцев нет. Много специй, а самым, если так можно выразиться, национальным блюдом является мясной таджин (тажин), который подают в оригинальной посуде.   Отдыхают марокканцы преимущественно на своем океанском побережье. Самые чистые пляжи в районе Агадира. Те, что побогаче, едут в Испанию, благо, что это недалеко (через пролив всего 12 км на пароме). Если заговорите с местными о футболе, вас с удовольствием поддержат. Футбол в Марокко – игра №1, его знают, его понимают. Поэтому мы совсем не удивились, когда марокканцы с теплотой вспоминали при нас прошлый российский мундиаль. Там они заняли 27 место. Вроде, невысоко, но это, между нами, девочками, лучше показателя Исландии… Благодарим компанию Cadillac за организацию тура в Марокко
2020-03-07
Автор: Иван Братуха
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