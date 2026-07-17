MARS BIKE: российский электровелосипед, который едет 80 км и помещается в квартире

MARS BIKE: электрический байк для города с запасом хода 80 км

MARS BIKE - это электрический велосипед, который внешне напоминает мотоцикл и подходит для городских дорог и велодорожек. Модель весит всего 39 кг, оснащена гидравлическими тормозами и современным бортовым компьютером, что делает ее удобной для хранения и ежедневного использования.

MARS BIKE - это электрический велосипед, который внешне напоминает мотоцикл и подходит для городских дорог и велодорожек. Модель весит всего 39 кг, оснащена гидравлическими тормозами и современным бортовым компьютером, что делает ее удобной для хранения и ежедневного использования.

В условиях растущего интереса к экологически чистому транспорту и использованию мобильности в мегаполисах MARS BIKE выглядит своевременным ответом на запрос горожан. Этот автомобиль-байк, несмотря на сходство с мотоциклом или скутером, официально считается электровелосипедом, что позволяет использовать его не только на дорогах общего пользования, но и на велодорожках. Вес в 39 кг делает его удобным для хранения даже в квартире.

Важным преимуществом MARS BIKE является продуманная эргономика: большое мягкое седло позволяет комфортно перемещаться даже невысоким пассажирам, полный набор светотехники и органов управления — поворотники, стоп-сигналы, гудок, габаритные огни и фара — обеспечивает безопасность в городском потоке. Управление байком стало понятно, что сближает его с классическими электровелосипедами, но при этом выглядит он гораздо солиднее.

Технические характеристики модели подтверждают ее практичность: максимальная скорость составляет 24 км/ч (с сохранением разблокировки до 45 км/ч), запас хода — до 80 км, мощность электромотора — 900 Вт. Гидравлические дисковые тормоза и газомасляная передняя вилка с регулировкой жесткости и отскока делают поездки по городу не только быстрыми, но и безопасными. Время полной зарядки аккумулятора — всего 4 часа, цветной программируемый бортовой компьютер позволяет контролировать все параметры движения.

MARS BIKE может заинтересовать не только молодых пользователей, но и более взрослую аудиторию, ищущую удобный и компактный транспорт для ежедневных поездок. Важное замечание, что модель произведена в России, что может положительно сказаться на доступности запчастей и сервисном обслуживании. В условиях роста цен на топливо и ужесточения требований к парковкам такие решения способны изменить структуру городского движения и сделать личный транспорт более доступным для широкого круга людей.

На российском рынке уже есть похожие решения, например, электроскутер Ninebot M90, который также рассчитан на дальние городские поездки и обеспечивает современный уровень безопасности. Подробнее о его особенностях можно узнать в материалах о новых возможностях городского транспорта . Однако MARS BIKE отличается сочетанием легкости, универсальности, что особенно актуально для российских городов с их плотной застройкой и ограниченными парковочными возможностями.