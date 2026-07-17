MARS BIKE: российский электровелосипед, который едет 80 км и помещается в квартире

17 июля 2026, 06:12
MARS BIKE: электрический байк для города с запасом хода 80 км
MARS BIKE: электрический байк для города с запасом хода 80 км
MARS BIKE - это электрический велосипед, который внешне напоминает мотоцикл и подходит для городских дорог и велодорожек. Модель весит всего 39 кг, оснащена гидравлическими тормозами и современным бортовым компьютером, что делает ее удобной для хранения и ежедневного использования.
В условиях растущего интереса к экологически чистому транспорту и использованию мобильности в мегаполисах MARS BIKE выглядит своевременным ответом на запрос горожан. Этот автомобиль-байк, несмотря на сходство с мотоциклом или скутером, официально считается электровелосипедом, что позволяет использовать его не только на дорогах общего пользования, но и на велодорожках. Вес в 39 кг делает его удобным для хранения даже в квартире.
Важным преимуществом MARS BIKE является продуманная эргономика: большое мягкое седло позволяет комфортно перемещаться даже невысоким пассажирам, полный набор светотехники и органов управления — поворотники, стоп-сигналы, гудок, габаритные огни и фара — обеспечивает безопасность в городском потоке. Управление байком стало понятно, что сближает его с классическими электровелосипедами, но при этом выглядит он гораздо солиднее.
Технические характеристики модели подтверждают ее практичность: максимальная скорость составляет 24 км/ч (с сохранением разблокировки до 45 км/ч), запас хода — до 80 км, мощность электромотора — 900 Вт. Гидравлические дисковые тормоза и газомасляная передняя вилка с регулировкой жесткости и отскока делают поездки по городу не только быстрыми, но и безопасными. Время полной зарядки аккумулятора — всего 4 часа, цветной программируемый бортовой компьютер позволяет контролировать все параметры движения.
MARS BIKE может заинтересовать не только молодых пользователей, но и более взрослую аудиторию, ищущую удобный и компактный транспорт для ежедневных поездок. Важное замечание, что модель произведена в России, что может положительно сказаться на доступности запчастей и сервисном обслуживании. В условиях роста цен на топливо и ужесточения требований к парковкам такие решения способны изменить структуру городского движения и сделать личный транспорт более доступным для широкого круга людей.
На российском рынке уже есть похожие решения, например, электроскутер Ninebot M90, который также рассчитан на дальние городские поездки и обеспечивает современный уровень безопасности. Подробнее о его особенностях можно узнать в материалах о новых возможностях городского транспорта . Однако MARS BIKE отличается сочетанием легкости, универсальности, что особенно актуально для российских городов с их плотной застройкой и ограниченными парковочными возможностями.
Похожие материалы
-
19.07.2026, 06:38
Tenet реализовал 100 тысяч автомобилей за 11 месяцев на российском рынке
Российский бренд Tenet за короткий срок достиг впечатляющего результата - продажи автомобилей превысили 100 тысяч единиц. Такой динамичный старт на рынке подчеркивает интерес к новым моделям и меняет расстановку сил среди автопроизводителей в России.Читать далее
-
19.07.2026, 06:18
Norco Fluid третьего поколения: новые решения для трейловых велосипедов 2026 года
Norco представила третье поколение трейловых велосипедов Fluid с алюминиевой рамой 6066 и рядом технических доработок. Новая серия уже доступна в продаже и может изменить подход к выбору доступных горных байков в 2026 году.Читать далее
-
18.07.2026, 17:40
Правила для электровелосипедов в 2026 году: что нужно знать владельцу
В 2026 году в России сохраняются прежние требования к электровелосипедам: необходимость водительских прав зависит от мощности двигателя. Это напрямую влияет на выбор транспорта и возможные штрафы. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание.Читать далее
-
18.07.2026, 16:41
Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts: лимитированная серия для четырех регионов
Royal Enfield выпустила уникальную серию Shotgun 650 x Rough Crafts, ограниченную всего 100 экземплярами. В Европу поступит лишь 25 мотоциклов, что подчеркивает эксклюзивность новинки и интерес к ней среди коллекционеров и поклонников марки.Читать далее
-
18.07.2026, 15:21
Volkswagen Smart eBike: электровелосипеды с камерой и системой предупреждения о слепых зонах
Линейка электровелосипедов Volkswagen Smart eBike с системой Smart View и камерой заднего вида выходит на рынок. Новые решения в области безопасности и комфорта делают эти модели заметным событием для любителей современных технологий и городских поездок.Читать далее
-
18.07.2026, 14:12
Chevrolet меняет стратегию: новые седаны, гибриды и обновление Corvette до 2030
Chevrolet корректирует пятилетний план: компания отказывается от агрессивного перехода на электромобили и делает ставку на модернизацию бензиновых моделей, гибриды и возвращение культовых седанов. Это решение может повлиять на весь сегмент массовых авто в ближайшие годы.Читать далее
-
18.07.2026, 13:41
Мини-кемпер Piccolo Smile на базе Honda N-VAN: двухметровая кровать и гибкий салон
Японский мини-автодом Piccolo Smile на платформе Honda N-VAN удивляет продуманной планировкой и возможностью ночевки в салоне. Модель выделяется среди конкурентов благодаря универсальности и доступной цене, что особенно актуально для любителей автопутешествий.Читать далее
-
18.07.2026, 12:56
Новые спальные вагоны РЖД: двухметровые полки, душевая и современные удобства
РЖД внедряют спальные вагоны нового поколения с увеличенной длиной полок, личной душевой и современными сервисами. Это решение может изменить представление о комфорте в дальних поездках по России и повысить требования к стандартам железнодорожных перевозок.Читать далее
-
18.07.2026, 12:27
Mitsubishi ASX снова на российском рынке: цены ниже Tenet и китайских кроссоверов
На российском рынке вновь появился кроссовер Mitsubishi ASX, который теперь доступен по цене ниже популярных Tenet и ряда китайских моделей. Возвращение японской машины через параллельный импорт может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов.Читать далее
-
18.07.2026, 11:43
MARS ULTRA PLUS: трехколесный электробайк для семьи и бизнеса с грузоподъемностью 250 кг
Трехколесный электробайк MARS ULTRA PLUS сочетает в себе легкость, высокую грузоподъемность и стильный дизайн. Модель подходит для семейных прогулок и перевозки грузов, что делает ее актуальной для частных домовладельцев и малого бизнеса в 2026 году.Читать далее
Похожие материалы
-
19.07.2026, 06:38
Tenet реализовал 100 тысяч автомобилей за 11 месяцев на российском рынке
Российский бренд Tenet за короткий срок достиг впечатляющего результата - продажи автомобилей превысили 100 тысяч единиц. Такой динамичный старт на рынке подчеркивает интерес к новым моделям и меняет расстановку сил среди автопроизводителей в России.Читать далее
-
19.07.2026, 06:18
Norco Fluid третьего поколения: новые решения для трейловых велосипедов 2026 года
Norco представила третье поколение трейловых велосипедов Fluid с алюминиевой рамой 6066 и рядом технических доработок. Новая серия уже доступна в продаже и может изменить подход к выбору доступных горных байков в 2026 году.Читать далее
-
18.07.2026, 17:40
Правила для электровелосипедов в 2026 году: что нужно знать владельцу
В 2026 году в России сохраняются прежние требования к электровелосипедам: необходимость водительских прав зависит от мощности двигателя. Это напрямую влияет на выбор транспорта и возможные штрафы. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание.Читать далее
-
18.07.2026, 16:41
Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts: лимитированная серия для четырех регионов
Royal Enfield выпустила уникальную серию Shotgun 650 x Rough Crafts, ограниченную всего 100 экземплярами. В Европу поступит лишь 25 мотоциклов, что подчеркивает эксклюзивность новинки и интерес к ней среди коллекционеров и поклонников марки.Читать далее
-
18.07.2026, 15:21
Volkswagen Smart eBike: электровелосипеды с камерой и системой предупреждения о слепых зонах
Линейка электровелосипедов Volkswagen Smart eBike с системой Smart View и камерой заднего вида выходит на рынок. Новые решения в области безопасности и комфорта делают эти модели заметным событием для любителей современных технологий и городских поездок.Читать далее
-
18.07.2026, 14:12
Chevrolet меняет стратегию: новые седаны, гибриды и обновление Corvette до 2030
Chevrolet корректирует пятилетний план: компания отказывается от агрессивного перехода на электромобили и делает ставку на модернизацию бензиновых моделей, гибриды и возвращение культовых седанов. Это решение может повлиять на весь сегмент массовых авто в ближайшие годы.Читать далее
-
18.07.2026, 13:41
Мини-кемпер Piccolo Smile на базе Honda N-VAN: двухметровая кровать и гибкий салон
Японский мини-автодом Piccolo Smile на платформе Honda N-VAN удивляет продуманной планировкой и возможностью ночевки в салоне. Модель выделяется среди конкурентов благодаря универсальности и доступной цене, что особенно актуально для любителей автопутешествий.Читать далее
-
18.07.2026, 12:56
Новые спальные вагоны РЖД: двухметровые полки, душевая и современные удобства
РЖД внедряют спальные вагоны нового поколения с увеличенной длиной полок, личной душевой и современными сервисами. Это решение может изменить представление о комфорте в дальних поездках по России и повысить требования к стандартам железнодорожных перевозок.Читать далее
-
18.07.2026, 12:27
Mitsubishi ASX снова на российском рынке: цены ниже Tenet и китайских кроссоверов
На российском рынке вновь появился кроссовер Mitsubishi ASX, который теперь доступен по цене ниже популярных Tenet и ряда китайских моделей. Возвращение японской машины через параллельный импорт может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов.Читать далее
-
18.07.2026, 11:43
MARS ULTRA PLUS: трехколесный электробайк для семьи и бизнеса с грузоподъемностью 250 кг
Трехколесный электробайк MARS ULTRA PLUS сочетает в себе легкость, высокую грузоподъемность и стильный дизайн. Модель подходит для семейных прогулок и перевозки грузов, что делает ее актуальной для частных домовладельцев и малого бизнеса в 2026 году.Читать далее