MAVEN обнаружил признаки молний на Марсе — что это значит для будущих миссий и климата Красной планеты

4 марта 2026, 06:29
Марс удивил ученых: зафиксированы необычные радиосигналы в атмосфере планеты
Марс удивил ученых: зафиксированы необычные радиосигналы в атмосфере планеты
Новое исследование с использованием данных зонда MAVEN выявило на Марсе радиосигналы, схожие с земными «вистлерами». Это открытие может изменить представления о марсианской атмосфере и повлиять на подготовку пилотируемых экспедиций. Почему это важно - в нашем материале.
Марс снова оказался в центре внимания научного сообщества: зонд MAVEN, работающий на орбите Красной планеты, впервые зафиксировал радиосигналы, напоминающие так называемые «вистлеры» (свистящие атмосферики) — низкочастотные волны, возникающие на Земле во время грозовых разрядов. Это событие стало настоящим прорывом для исследователей, долгие годы споривших о возможности существования молний на Марсе.
Пылевые бури, регулярно бушующие на поверхности Марса, издавна считались идеальной средой для накопления статического электричества. Однако до сих пор ученым не удавалось получить неопровержимых доказательств того, что в разреженной атмосфере планеты действительно возникают электрические разряды, сравнимые с земными молниями. Теперь, благодаря анализу данных, собранных за десять лет работы MAVEN, ситуация изменилась.
В новой научной публикации исследователи отмечают, что зафиксированные сигналы очень похожи на те, что регистрируются на Земле при прохождении разряда через ионосферу. На Марсе эти волны также имеют низкую частоту и характерный «свистящий» спектр. Речь идет о том, что молнии на Красной планете — не выдумка, а редкое, но реальное явление, способное влиять на климат и химический состав атмосферы.
Однако марсианские разряды существенно отличаются от земных. Вспышки здесь слабее и случаются реже, а тонкая атмосфера не способствует формированию мощных искр, которыми славятся грозы на Земле. Кроме того, мельчайшие песчинки, поднимающиеся в воздух во время бурь, могут быстро нейтрализовать электрические заряды, не позволяя им превратиться в полноценную молнию.
Электроактивность атмосферы Марса – не просто научное любопытство. Электрические разряды могут влиять на содержание перхлоратов и других химических соединений в почве и воздухе, что крайне важно для будущих пилотируемых миссий. Понимание этих процессов поможет инженерам и ученым лучше подготовить оборудование и обеспечить безопасность первых колонистов, которые отправятся на Марс.
Ранее марсоход Perseverance уже регистрировал звуки, похожие на электрические разряды, однако только сейчас удалось получить независимое подтверждение с помощью орбитального аппарата. Это открытие не только расширяет наши знания о марсианской погоде, но и подчеркивает, как много нам еще предстоит узнать о процессах, происходящих на соседней планете.
Похожие материалы
-
04.03.2026, 07:04
Личное пространство, багаж и безопасность: чем новые плацкарты лучше купе
Плацкартные вагоны РЖД после модернизации удивляют уровнем оснащения и гигиены. Эксперты отмечают: теперь это не только экономия, но и продуманный выбор для тех, кто ценит безопасность, удобство и современные технологии в поездках.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
04.03.2026, 06:35
Mitsubishi Delica D:5 D:POP - новый формат семейных путешествий и ночевок на колесах
На выставке JCCS Japan Campervan Show 2026 дебютировал необычный кемпер D:POP на базе Mitsubishi Delica D:5. Компактный автодом рассчитан на комфортное размещение семьи из четырех человек и оснащен рядом практичных решений для ночевок и хранения вещей. Новинка уже вызвала интерес среди любителей автопутешествий.Читать далее
-
03.03.2026, 19:51
Военный грузовик превращен в дом на колесах для экстремальных путешествий
В условиях растущего интереса к автодомам и экспедиционным машинам, бывшие военные грузовики становятся все более востребованными среди любителей дальних путешествий. Их прочность, высокая проходимость и внушительная грузоподъемность делают такие проекты особенно актуальными сегодня.Читать далее
-
03.03.2026, 18:11
Aliner Scout Lite 2026: самый легкий и доступный кемпер из композитных материалов
Aliner представил ультралегкий кемпер Scout Lite 2026 года, выполненный полностью из композитных материалов. Это самая легкая и доступная модель бренда, рассчитанная на тех, кто ценит простоту и мобильность. Почему этот вариант может стать хитом среди автотуристов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 14:57
Неожиданная находка на Марсе: китайский марсоход выявил аномальный слой под поверхностью
Китайский марсоход Zhurong впервые обнаружил на Марсе массивный слой грязного льда, что может изменить подход к будущим экспедициям. Это открытие ставит под вопрос прежние представления о распределении воды на планете и открывает новые возможности для освоения Красной планеты.Читать далее
-
03.03.2026, 14:48
Платная трасса М-4 «Дон» в 2026 году: новые тарифы и реалии путешествия на юг
М-4 «Дон» - ключевая магистраль для поездок на юг, но с 2026 года стоимость проезда выросла, а вся трасса стала платной. Какие участки самые дорогие, где остановиться на ночлег и как сэкономить - в нашем обзоре. Мало кто знает, что новые правила затронули не только легковые авто.Читать далее
-
03.03.2026, 09:46
РЖД показала спальный вагон с двухметровыми полками и интерьером в стиле яхты
В РЖД представили обновленный спальный вагон-купе, увеличенными полками и интерьером, вдохновленным яхтами. Новинка уже вызвала споры среди экспертов и пассажиров. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.Читать далее
-
02.03.2026, 22:43
УАЗ «Патриот» стал основой для нового автодома с уникальным оснащением
На рынке появился автодом «Навигатор» на базе УАЗ «Патриот», рассчитанный на четверых и оснащенный тройной системой отопления, бойлером и даже стиральной машинкой. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
02.03.2026, 20:29
Двухэтажные вагоны РЖД: как изменился комфорт и вместимость поездов дальнего следования
Двухэтажные вагоны РЖД заметно увеличили вместимость поездов и предложили пассажирам современный сервис. Однако у таких составов есть свои нюансы, которые стоит учитывать при покупке билета и выборе места. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание.Читать далее
Похожие материалы
-
04.03.2026, 07:04
Личное пространство, багаж и безопасность: чем новые плацкарты лучше купе
Плацкартные вагоны РЖД после модернизации удивляют уровнем оснащения и гигиены. Эксперты отмечают: теперь это не только экономия, но и продуманный выбор для тех, кто ценит безопасность, удобство и современные технологии в поездках.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
04.03.2026, 06:35
Mitsubishi Delica D:5 D:POP - новый формат семейных путешествий и ночевок на колесах
На выставке JCCS Japan Campervan Show 2026 дебютировал необычный кемпер D:POP на базе Mitsubishi Delica D:5. Компактный автодом рассчитан на комфортное размещение семьи из четырех человек и оснащен рядом практичных решений для ночевок и хранения вещей. Новинка уже вызвала интерес среди любителей автопутешествий.Читать далее
-
03.03.2026, 19:51
Военный грузовик превращен в дом на колесах для экстремальных путешествий
В условиях растущего интереса к автодомам и экспедиционным машинам, бывшие военные грузовики становятся все более востребованными среди любителей дальних путешествий. Их прочность, высокая проходимость и внушительная грузоподъемность делают такие проекты особенно актуальными сегодня.Читать далее
-
03.03.2026, 18:11
Aliner Scout Lite 2026: самый легкий и доступный кемпер из композитных материалов
Aliner представил ультралегкий кемпер Scout Lite 2026 года, выполненный полностью из композитных материалов. Это самая легкая и доступная модель бренда, рассчитанная на тех, кто ценит простоту и мобильность. Почему этот вариант может стать хитом среди автотуристов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 14:57
Неожиданная находка на Марсе: китайский марсоход выявил аномальный слой под поверхностью
Китайский марсоход Zhurong впервые обнаружил на Марсе массивный слой грязного льда, что может изменить подход к будущим экспедициям. Это открытие ставит под вопрос прежние представления о распределении воды на планете и открывает новые возможности для освоения Красной планеты.Читать далее
-
03.03.2026, 14:48
Платная трасса М-4 «Дон» в 2026 году: новые тарифы и реалии путешествия на юг
М-4 «Дон» - ключевая магистраль для поездок на юг, но с 2026 года стоимость проезда выросла, а вся трасса стала платной. Какие участки самые дорогие, где остановиться на ночлег и как сэкономить - в нашем обзоре. Мало кто знает, что новые правила затронули не только легковые авто.Читать далее
-
03.03.2026, 09:46
РЖД показала спальный вагон с двухметровыми полками и интерьером в стиле яхты
В РЖД представили обновленный спальный вагон-купе, увеличенными полками и интерьером, вдохновленным яхтами. Новинка уже вызвала споры среди экспертов и пассажиров. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.Читать далее
-
02.03.2026, 22:43
УАЗ «Патриот» стал основой для нового автодома с уникальным оснащением
На рынке появился автодом «Навигатор» на базе УАЗ «Патриот», рассчитанный на четверых и оснащенный тройной системой отопления, бойлером и даже стиральной машинкой. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
02.03.2026, 20:29
Двухэтажные вагоны РЖД: как изменился комфорт и вместимость поездов дальнего следования
Двухэтажные вагоны РЖД заметно увеличили вместимость поездов и предложили пассажирам современный сервис. Однако у таких составов есть свои нюансы, которые стоит учитывать при покупке билета и выборе места. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание.Читать далее