Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 06:29

MAVEN обнаружил признаки молний на Марсе — что это значит для будущих миссий и климата Красной планеты

Новое исследование с использованием данных зонда MAVEN выявило на Марсе радиосигналы, схожие с земными «вистлерами». Это открытие может изменить представления о марсианской атмосфере и повлиять на подготовку пилотируемых экспедиций. Почему это важно - в нашем материале.

Марс снова оказался в центре внимания научного сообщества: зонд MAVEN, работающий на орбите Красной планеты, впервые зафиксировал радиосигналы, напоминающие так называемые «вистлеры» (свистящие атмосферики) — низкочастотные волны, возникающие на Земле во время грозовых разрядов. Это событие стало настоящим прорывом для исследователей, долгие годы споривших о возможности существования молний на Марсе.

Пылевые бури, регулярно бушующие на поверхности Марса, издавна считались идеальной средой для накопления статического электричества. Однако до сих пор ученым не удавалось получить неопровержимых доказательств того, что в разреженной атмосфере планеты действительно возникают электрические разряды, сравнимые с земными молниями. Теперь, благодаря анализу данных, собранных за десять лет работы MAVEN, ситуация изменилась.

В новой научной публикации исследователи отмечают, что зафиксированные сигналы очень похожи на те, что регистрируются на Земле при прохождении разряда через ионосферу. На Марсе эти волны также имеют низкую частоту и характерный «свистящий» спектр. Речь идет о том, что молнии на Красной планете — не выдумка, а редкое, но реальное явление, способное влиять на климат и химический состав атмосферы.

Однако марсианские разряды существенно отличаются от земных. Вспышки здесь слабее и случаются реже, а тонкая атмосфера не способствует формированию мощных искр, которыми славятся грозы на Земле. Кроме того, мельчайшие песчинки, поднимающиеся в воздух во время бурь, могут быстро нейтрализовать электрические заряды, не позволяя им превратиться в полноценную молнию.

Электроактивность атмосферы Марса – не просто научное любопытство. Электрические разряды могут влиять на содержание перхлоратов и других химических соединений в почве и воздухе, что крайне важно для будущих пилотируемых миссий. Понимание этих процессов поможет инженерам и ученым лучше подготовить оборудование и обеспечить безопасность первых колонистов, которые отправятся на Марс.

Ранее марсоход Perseverance уже регистрировал звуки, похожие на электрические разряды, однако только сейчас удалось получить независимое подтверждение с помощью орбитального аппарата. Это открытие не только расширяет наши знания о марсианской погоде, но и подчеркивает, как много нам еще предстоит узнать о процессах, происходящих на соседней планете.

