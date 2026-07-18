MARS ULTRA PLUS 2026: семейный трёхколёсный электробайк без прав с запасом хода до 80 км

18 июля 2026, 11:43
MARS ULTRA PLUS: трехколесный электробайк для семьи и бизнеса с грузоподъемностью 250 кг
MARS ULTRA PLUS: трехколесный электробайк для семьи и бизнеса с грузоподъемностью 250 кг
Трехколесный электробайк MARS ULTRA PLUS сочетает в себе легкость, высокую грузоподъемность и стильный дизайн. Модель подходит для семейных прогулок и перевозки грузов, что делает ее актуальной для частных домовладельцев и малого бизнеса в 2026 году.
В 2026 году рынок электротранспорта продолжает активный рост, и трёхколёсный электробайк MARS ULTRA PLUS уверенно заявляет о себе как о заметном игроке в этом сегменте. Модель позиционируется как универсальное решение для семьи и работы: лёгкая конструкция, грузоподъёмность до 250 кг и современный дизайн делают её востребованной как для частных поездок, так и для выполнения производственных задач.
Особого внимания заслуживает функциональность MARS ULTRA PLUS. Электробайк оснащён мотором мощностью 249 Вт и способен перевозить не только пассажиров, но и разнообразные грузы — от стройматериалов до воды. Встроенный органайзер объёмом 10 литров и крутящий момент 90 Н·м позволяют эффективно использовать транспорт на полную мощность, а полная зарядка аккумулятора занимает всего 4 часа. Это критически важно для тех, кто ценит своё время и не готов мириться с долгим ожиданием.
Для семейного досуга MARS ULTRA PLUS открывает новые горизонты: поездки на природу, в парк или к водоёму становятся комфортными для всех членов семьи. Съёмная мотоколяска позволяет быстро трансформировать байк из семейного транспорта в лёгкий одноместный вариант — для этого достаточно открутить всего три винта. Подобный подход к модульности редко встречается у конкурентов.
Внешний вид электробайка также играет важную роль. MARS ULTRA PLUS выделяется на дороге стильным дизайном, который привлекает внимание. Цветной многофункциональный дисплей, максимальная скорость до 45 км/ч и запас хода 50–80 км делают модель не только практичной, но и современной. При этом для управления не требуются водительские права, что существенно расширяет круг потенциальных пользователей.
Среди ключевых технических характеристик стоит отметить максимальный угол подъёма в 25%, рабочий диапазон температур от –10°C до +40°C и вес 60 кг в комплектации с коляской. Габариты 170×90×110 см позволяют хранить байк даже в ограниченном пространстве. Все эти параметры делают MARS ULTRA PLUS привлекательным выбором для тех, кто ищет надёжный и универсальный электротранспорт для города и пригорода.
Эксперты отмечают, что подобные решения становятся всё более популярными на фоне растущего интереса к экологичному транспорту. Для сравнения: в сегменте электромобилей также прослеживается тенденция к увеличению запаса хода и расширению функциональности, что хорошо видно на примере новых моделей семейных электрокаров. Однако MARS ULTRA PLUS выгодно отличается компактностью и простотой эксплуатации, что особенно актуально для российских условий.
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