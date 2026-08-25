МарсБайк ULTRA: 80 км хода и 45 км/ч без прав — идеальный городской транспорт без прав

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 20:17

МарсБайк ULTRA: электромотоцикл с запасом хода 80 км и скоростью до 45 км/ч

МарсБайк ULTRA: электромотоцикл с запасом хода 80 км и скоростью до 45 км/ч

МарсБайк ULTRA: 80 км хода и 45 км/ч без прав — идеальный городской транспорт без прав

МарсБайк ULTRA: электромотоцикл с запасом хода 80 км и скоростью до 45 км/ч

МарсБайк ULTRA сочетает в себе черты мотоцикла и электровелосипеда, предлагая легкость, мобильность и отсутствие бюрократических ограничений. Модель выделяется компактностью, мощным мотором и возможностью передвижения по велодорожкам, что особенно актуально для городских жителей.

МарсБайк ULTRA сочетает в себе черты мотоцикла и электровелосипеда, предлагая легкость, мобильность и отсутствие бюрократических ограничений. Модель выделяется компактностью, мощным мотором и возможностью передвижения по велодорожкам, что особенно актуально для городских жителей.

МарсБайк ULTRA привлечёт внимание тех, кто ищет современное решение для передвижения по городу без излишних формальностей. Эта модель сочетает преимущества электровелосипеда и мотоцикла, оставаясь при этом в категории электровелосипедов. Такой статус позволяет использовать транспорт не только на дорогах общего пользования, но и на велодорожках, что особенно важно для мегаполисов с плотным трафиком.

Вес МарсБайк ULTRA составляет всего 37 кг, а габариты 170×40×110 см делают его удобным для хранения даже в небольших помещениях. Компактность и лёгкость – главные преимущества для тех, кто ценит мобильность и не хочет тратить время на поиск парковочных мест. Мощный задний привод и двигатель на 900 Вт обеспечивают уверенное ускорение и максимальную скорость до 45 км/ч, что позволяет быстро добираться до нужной точки в городе.

Запас хода до 80 км обеспечен благодаря литий-ионному аккумулятору ёмкостью 48 В / 35 000 мА·ч. Полная зарядка занимает около 4 часов, что делает МарсБайк ULTRA удобным для ежедневных поездок. Отсутствие необходимости в водительских правах и регистрации значительно сокращает затраты, а это означает, что транспорт становится более доступным для широкого круга пользователей.

Безопасность реализована за счёт гидравлических дисковых тормозов на современных осях, которые обеспечивают эффективное торможение даже на высоких скоростях. Газомасляная передняя подвеска с жёсткой регулировкой и адаптацией отбоя обеспечивает уверенное поведение байка в различных дорожных условиях. Это особенно актуально для российских дорог, где качество покрытия часто оставляет желать лучшего.

Цифровой цветной дисплей отображает всю необходимую информацию: скорость, уровень заряда, пробег и выбранный режим работы. Пользователь может настроить интерфейс под себя, чтобы обеспечить комфорт в повседневной эксплуатации. Такой подход к деталям выделяет МарсБайк ULTRA среди аналогов.

Важно учитывать, что заявленные характеристики зависят от веса райдера, рельефа, погодных условий и температуры. В условиях растущего интереса к экологически чистому транспорту такие модели, как МарсБайк ULTRA, могут стать ключевым фактором городской мобильности, особенно для тех, кто ценит свободу передвижения и минимальные ограничения.

На рынке электровелосипедов и электромотоциклов конкуренция становится всё жестче. Например, недавно представленный Heybike Titan также предлагает скорость до 45 км/ч и расширенные возможности для циклических поездок, о чём говорилось в материале о новых стандартах для электровелосипедов .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Avatr 07 выходит на рынок РФ: гибридный кроссовер получил ОТТС и готов к старту
Nissan Leaf 2026: новая генерация электрокара с акцентом на дальность и комфорт
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Пенза Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться