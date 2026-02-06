Какие новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы появились в каталоге MARSHALL для китайских грузовиков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 14:58

MARSHALL добавил новые запчасти для китайских грузовиков: детали для FAW, Dayun, Sitrak и Howo

MARSHALL расширил ассортимент запчастей для китайских грузовиков, представив новые артикулы тормозных камер и энергоаккумуляторов. Какие модели теперь под защитой, и что это меняет для рынка — разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.

Российские владельцы китайских грузовиков получили долгожданную новость: бренд MARSHALL представил расширенный ассортимент запчастей, специально адаптированных для популярных моделей FAW, Dayun, Sitrak и Howo. Это событие напрямую влияет на доступность и надежность обслуживания коммерческого транспорта, который активно используется в российских условиях.

В каталоге MARSHALL появились сразу восемь новых артикулов тормозных камер и шесть позиций энергоаккумуляторов, что существенно расширяет выбор для сервисных центров и владельцев техники. По информации пресс-службы бренда, новые детали разработаны с учетом специфики эксплуатации в России — от суровых зим до агрессивных дорожных реагентов.

Тормозные камеры представлены артикулами M2700015, M2700016, M2700017, M2700018, M2700019, M2700020, M2700021 и M2700022. Линейка энергоаккумуляторов пополнилась позициями M2800066, M2800067, M2800068, M2800069, M2800070 и M2800071. Все изделия, как отмечает производитель, изготовлены из современных материалов, что позволяет им выдерживать экстремальные температуры от –40 до +80 градусов и работать в условиях высокой влажности и солевого тумана.

Особое внимание уделено ресурсу: детали рассчитаны на не менее чем 1,5 миллиона рабочих циклов, а испытания в солевом тумане эквивалентны двухлетней эксплуатации. Это особенно важно для грузовиков, которые ежедневно сталкиваются с тяжелыми условиями российских дорог и климатических перепадов.

В контексте последних изменений на рынке запчастей для коммерческого транспорта стоит отметить, что MARSHALL не ограничивается только китайскими марками. Недавно компания также представила новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для отечественных грузовиков и автобусов. В материале на 110KM.ru подробно разбирались особенности новинок для КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ и ПАЗ, а также их влияние на рынок и сервисное обслуживание.

Как сообщает пресс-служба MARSHALL, новые позиции уже доступны для заказа через официальных дистрибьюторов. Это решение призвано снизить риски простоев техники и повысить уровень безопасности на дорогах, ведь своевременная замена тормозных компонентов и энергоаккумуляторов — ключевой фактор для бесперебойной работы грузового транспорта.

Появление новых артикулов в каталоге MARSHALL — это не только расширение ассортимента, но и ответ на растущий спрос на качественные и долговечные запчасти для китайских грузовиков, которые все чаще выбирают российские перевозчики. В условиях, когда надежность техники напрямую влияет на бизнес-процессы, такие обновления становятся особенно актуальными.

Упомянутые марки: FAW, Howo, Dayun
