30 свежих артикулов — что скрывают новинки MARSHALL для российских авто

MARSHALL представил линейку новых насосов ГУР для КАМАЗ и ГАЗ без лишнего шума

MARSHALL неожиданно расширил ассортимент насосов ГУР. Новые позиции предназначены для КАМАЗ и ГАЗ. В каталоге сразу 30 свежих артикулов. Какие модели попали в список - подробности внутри. Не пропустите детали.

MARSHALL сделал ставку на обновление ассортимента и выпустил сразу 30 новых насосов гидроусилителя руля, ориентированных на российские грузовики и коммерческие автомобили. Как сообщает пресс-служба бренда, теперь в каталоге появились решения для самых востребованных моделей КАМАЗ и ГАЗ, что явно не останется незамеченным среди владельцев отечественной техники.

Для КАМАЗ-5490 теперь доступен насос с артикулом MSP0162, а для КАМАЗ-6460 - MSP0151. Легкие коммерческие автомобили тоже не остались без внимания: для ГАЗ-3302 подойдет MSP0146, а для «ГАЗель Next» - MSP0145. Это далеко не полный список: в числе новинок также MSP0142, MSP0158, MSP0136, MSP0165, MSP0143, MSP0134, MSP0147, MSP0139, MSP0155, MSP0141, MSP0135, MSP0154, MSP0153, MSP0150, MSP0138, MSP0149, MSP0156, MSP0144, MSP0163, MSP0159, MSP0164, MSP0137, MSP0140, MSP0148, MSP0157, MSP0152.

Такое масштабное обновление ассортимента - редкость для российского рынка автокомпонентов. MARSHALL явно решил укрепить свои позиции, предложив широкий выбор для самых популярных моделей отечественных грузовиков и коммерческих машин. Это может стать серьезным аргументом для тех, кто ищет надежные и доступные комплектующие.

По информации Движка, новые насосы уже доступны для заказа у официальных партнеров бренда. Ожидается, что расширение линейки позволит закрыть потребности не только сервисных центров, но и частных владельцев, которые привыкли обслуживать свои автомобили самостоятельно. В условиях, когда рынок автозапчастей переживает не самые простые времена, такой шаг выглядит весьма своевременным.