30 свежих артикулов — что скрывают новинки MARSHALL для российских авто

22 января 2026, 16:57
MARSHALL представил линейку новых насосов ГУР для КАМАЗ и ГАЗ без лишнего шума
MARSHALL представил линейку новых насосов ГУР для КАМАЗ и ГАЗ без лишнего шума
MARSHALL неожиданно расширил ассортимент насосов ГУР. Новые позиции предназначены для КАМАЗ и ГАЗ. В каталоге сразу 30 свежих артикулов. Какие модели попали в список - подробности внутри. Не пропустите детали.
MARSHALL сделал ставку на обновление ассортимента и выпустил сразу 30 новых насосов гидроусилителя руля, ориентированных на российские грузовики и коммерческие автомобили. Как сообщает пресс-служба бренда, теперь в каталоге появились решения для самых востребованных моделей КАМАЗ и ГАЗ, что явно не останется незамеченным среди владельцев отечественной техники.
Для КАМАЗ-5490 теперь доступен насос с артикулом MSP0162, а для КАМАЗ-6460 - MSP0151. Легкие коммерческие автомобили тоже не остались без внимания: для ГАЗ-3302 подойдет MSP0146, а для «ГАЗель Next» - MSP0145. Это далеко не полный список: в числе новинок также MSP0142, MSP0158, MSP0136, MSP0165, MSP0143, MSP0134, MSP0147, MSP0139, MSP0155, MSP0141, MSP0135, MSP0154, MSP0153, MSP0150, MSP0138, MSP0149, MSP0156, MSP0144, MSP0163, MSP0159, MSP0164, MSP0137, MSP0140, MSP0148, MSP0157, MSP0152.
Такое масштабное обновление ассортимента - редкость для российского рынка автокомпонентов. MARSHALL явно решил укрепить свои позиции, предложив широкий выбор для самых популярных моделей отечественных грузовиков и коммерческих машин. Это может стать серьезным аргументом для тех, кто ищет надежные и доступные комплектующие.
По информации Движка, новые насосы уже доступны для заказа у официальных партнеров бренда. Ожидается, что расширение линейки позволит закрыть потребности не только сервисных центров, но и частных владельцев, которые привыкли обслуживать свои автомобили самостоятельно. В условиях, когда рынок автозапчастей переживает не самые простые времена, такой шаг выглядит весьма своевременным.
Похожие материалы GAZ, KamAZ
-
22.01.2026, 17:53
Masuma представила в России новые механические помпы для популярных авто марок
На российском рынке появились механические помпы Masuma. Новые детали подходят для ряда известных брендов. Производитель обещает надежность и долгий срок службы. Гарантия - два года или 50 тысяч километров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:26
Голосовой помощник Алиса теперь управляет Haval, Tank и Wey через Яндекс Станцию
В автомобилях GWM появилась интеграция с Алисой. Владельцы могут управлять функциями голосом. Но есть нюансы безопасности. Мобильное приложение тоже обновилось. Новые возможности уже обсуждают в сети.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
22.01.2026, 16:21
Mazda запускает производство сертифицированных тормозных деталей для российских владельцев
Mazda расширяет ассортимент локальных запчастей. Новые тормозные диски и колодки уже на рынке. Сертификация подтверждена, качество под контролем. Какие модели получат обновления - подробности внутри.Читать далее
-
22.01.2026, 15:59
Россия вошла в пятерку крупнейших рынков грузовиков мира по итогам 2025 года
Рынок грузовиков в 2025 году удивил аналитиков. Россия обошла Германию и стала первой в Европе. Китай по-прежнему вне конкуренции. Остальные страны из топ-7 удивили расстановкой сил.Читать далее
-
22.01.2026, 15:33
Цены на подержанные лизинговые грузовики в России рухнули почти на 20 процентов
Рынок грузовых авто удивил всех. Эксперты фиксируют резкое снижение стоимости. Лизинговые предложения тоже не отстают. Что происходит с ценами - разбираемся.Читать далее
-
22.01.2026, 14:35
Стоит ли обкатывать новый двигатель или современные моторы не требуют бережного режима — эксперты сняли вопрос
Многие уверены, что обкатка двигателя - пережиток прошлого. Но так ли это? Почему опытные водители до сих пор советуют не игнорировать первые километры? В статье - неожиданные детали и аргументы обеих сторон.Читать далее
-
22.01.2026, 14:24
LUZAR представил новые турбокомпрессоры и актуаторы для популярных моделей авто
LUZAR расширил линейку автозапчастей для легковых и коммерческих машин. В продаже появились новые турбокомпрессоры и актуаторы. Цены и совместимость удивят даже опытных водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 09:05
Опыт восьмимесячной эксплуатации Lada Granta в Сибири: что сломалось и что сказал дилер
Владелец поделился реальными впечатлениями от Lada Granta Club 2024. Какие доработки оказались необходимы? С какими проблемами пришлось столкнуться? Как реагировал официальный дилер на поломки? Читайте подробности.Читать далее
-
22.01.2026, 08:04
Редкий УАЗ Патриот с тюнингом Toyota выставлен на продажу в Челябинске
В Челябинске появился необычный УАЗ Патриот с мотором и трансмиссией Toyota и множеством доработок. Автомобиль выделяется не только цветом, но и техническими решениями. Цена вызывает вопросы даже у опытных автолюбителей. Подробности – в материале.Читать далее
Похожие материалы GAZ, KamAZ
-
22.01.2026, 17:53
Masuma представила в России новые механические помпы для популярных авто марок
На российском рынке появились механические помпы Masuma. Новые детали подходят для ряда известных брендов. Производитель обещает надежность и долгий срок службы. Гарантия - два года или 50 тысяч километров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:26
Голосовой помощник Алиса теперь управляет Haval, Tank и Wey через Яндекс Станцию
В автомобилях GWM появилась интеграция с Алисой. Владельцы могут управлять функциями голосом. Но есть нюансы безопасности. Мобильное приложение тоже обновилось. Новые возможности уже обсуждают в сети.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
22.01.2026, 16:21
Mazda запускает производство сертифицированных тормозных деталей для российских владельцев
Mazda расширяет ассортимент локальных запчастей. Новые тормозные диски и колодки уже на рынке. Сертификация подтверждена, качество под контролем. Какие модели получат обновления - подробности внутри.Читать далее
-
22.01.2026, 15:59
Россия вошла в пятерку крупнейших рынков грузовиков мира по итогам 2025 года
Рынок грузовиков в 2025 году удивил аналитиков. Россия обошла Германию и стала первой в Европе. Китай по-прежнему вне конкуренции. Остальные страны из топ-7 удивили расстановкой сил.Читать далее
-
22.01.2026, 15:33
Цены на подержанные лизинговые грузовики в России рухнули почти на 20 процентов
Рынок грузовых авто удивил всех. Эксперты фиксируют резкое снижение стоимости. Лизинговые предложения тоже не отстают. Что происходит с ценами - разбираемся.Читать далее
-
22.01.2026, 14:35
Стоит ли обкатывать новый двигатель или современные моторы не требуют бережного режима — эксперты сняли вопрос
Многие уверены, что обкатка двигателя - пережиток прошлого. Но так ли это? Почему опытные водители до сих пор советуют не игнорировать первые километры? В статье - неожиданные детали и аргументы обеих сторон.Читать далее
-
22.01.2026, 14:24
LUZAR представил новые турбокомпрессоры и актуаторы для популярных моделей авто
LUZAR расширил линейку автозапчастей для легковых и коммерческих машин. В продаже появились новые турбокомпрессоры и актуаторы. Цены и совместимость удивят даже опытных водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 09:05
Опыт восьмимесячной эксплуатации Lada Granta в Сибири: что сломалось и что сказал дилер
Владелец поделился реальными впечатлениями от Lada Granta Club 2024. Какие доработки оказались необходимы? С какими проблемами пришлось столкнуться? Как реагировал официальный дилер на поломки? Читайте подробности.Читать далее
-
22.01.2026, 08:04
Редкий УАЗ Патриот с тюнингом Toyota выставлен на продажу в Челябинске
В Челябинске появился необычный УАЗ Патриот с мотором и трансмиссией Toyota и множеством доработок. Автомобиль выделяется не только цветом, но и техническими решениями. Цена вызывает вопросы даже у опытных автолюбителей. Подробности – в материале.Читать далее