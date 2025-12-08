Замена расходников на «ГАЗели» станет проще? MARSHALL вывел на рынок новые фильтры

MARSHALL представил новые фильтры для коммерческих машин ГАЗ

Бренд MARSHALL анонсировал новые продукты. Они предназначены для коммерческих автомобилей. Владельцы ГАЗ и Foton оценят новинки. Ассортимент фильтров стал еще шире. Узнайте подробности о новых деталях.

Компания MARSHALL, известная на рынке автомобильных компонентов, объявила о расширении своей продуктовой линейки. Владельцам популярного коммерческого транспорта стали доступны новые расходные материалы, что является хорошей новостью для многих предпринимателей и транспортных компаний в России.

Как сообщает издание «Движок», речь идет о двух новых позициях фильтров, разработанных специально для автомобилей марки ГАЗ, в частности для семейства «ГАЗель Next», а также для коммерческих машин Foton. Эти автомобили широко используются в сфере грузоперевозок, поэтому своевременное и качественное обслуживание для них имеет первостепенное значение.

Первая новинка - это масляный фильтр, получивший артикул M9720279. Он отвечает за очистку моторного масла от продуктов износа и нагара, что напрямую влияет на ресурс двигателя. Правильная работа масляного фильтра - залог долгой и бесперебойной службы силового агрегата, особенно в тяжелых условиях эксплуатации, характерных для коммерческой техники.

Вторая позиция, представленная брендом, - топливный фильтр с артикулом M9740245. Его задача не менее важна: он защищает топливную систему от попадания грязи, воды и других посторонних частиц, которые могут содержаться в топливе. Чистота горючего критична для современных двигателей с их сложными и чувствительными системами впрыска.

Представители MARSHALL подчеркивают, что при производстве новых фильтров используются высококачественные фильтрующие материалы, поставляемые проверенными производителями из Европы и Азии. Это позволяет достичь высокой степени очистки и обеспечить стабильную работу на протяжении всего срока службы. Кроме того, компания гарантирует полное соответствие геометрии и посадочных размеров оригинальным деталям. Это означает, что при установке не возникнет никаких проблем, а фильтр будет работать так, как задумано инженерами-конструкторами автомобиля.

Появление новых фильтров от MARSHALL на рынке автозапчастей дает владельцам «ГАЗели Next» и Foton дополнительный выбор при проведении технического обслуживания. Возможность использовать качественные аналоги оригинальных запчастей позволяет оптимизировать расходы на содержание автопарка без ущерба для надежности. Обе новые позиции уже поступили в продажу и доступны для заказа у дистрибьюторов бренда.