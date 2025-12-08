Замена расходников на «ГАЗели» станет проще? MARSHALL вывел на рынок новые фильтры

8 декабря 2025, 07:29
MARSHALL представил новые фильтры для коммерческих машин ГАЗ
Бренд MARSHALL анонсировал новые продукты. Они предназначены для коммерческих автомобилей. Владельцы ГАЗ и Foton оценят новинки. Ассортимент фильтров стал еще шире. Узнайте подробности о новых деталях.
Компания MARSHALL, известная на рынке автомобильных компонентов, объявила о расширении своей продуктовой линейки. Владельцам популярного коммерческого транспорта стали доступны новые расходные материалы, что является хорошей новостью для многих предпринимателей и транспортных компаний в России.
Как сообщает издание «Движок», речь идет о двух новых позициях фильтров, разработанных специально для автомобилей марки ГАЗ, в частности для семейства «ГАЗель Next», а также для коммерческих машин Foton. Эти автомобили широко используются в сфере грузоперевозок, поэтому своевременное и качественное обслуживание для них имеет первостепенное значение.
Первая новинка - это масляный фильтр, получивший артикул M9720279. Он отвечает за очистку моторного масла от продуктов износа и нагара, что напрямую влияет на ресурс двигателя. Правильная работа масляного фильтра - залог долгой и бесперебойной службы силового агрегата, особенно в тяжелых условиях эксплуатации, характерных для коммерческой техники.
Вторая позиция, представленная брендом, - топливный фильтр с артикулом M9740245. Его задача не менее важна: он защищает топливную систему от попадания грязи, воды и других посторонних частиц, которые могут содержаться в топливе. Чистота горючего критична для современных двигателей с их сложными и чувствительными системами впрыска.
Представители MARSHALL подчеркивают, что при производстве новых фильтров используются высококачественные фильтрующие материалы, поставляемые проверенными производителями из Европы и Азии. Это позволяет достичь высокой степени очистки и обеспечить стабильную работу на протяжении всего срока службы. Кроме того, компания гарантирует полное соответствие геометрии и посадочных размеров оригинальным деталям. Это означает, что при установке не возникнет никаких проблем, а фильтр будет работать так, как задумано инженерами-конструкторами автомобиля.
Появление новых фильтров от MARSHALL на рынке автозапчастей дает владельцам «ГАЗели Next» и Foton дополнительный выбор при проведении технического обслуживания. Возможность использовать качественные аналоги оригинальных запчастей позволяет оптимизировать расходы на содержание автопарка без ущерба для надежности. Обе новые позиции уже поступили в продажу и доступны для заказа у дистрибьюторов бренда.
