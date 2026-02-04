Какие детали появились в каталоге MARSHALL для КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ и автобусов ПАЗ — полный список новинок

4 февраля 2026, 21:07
MARSHALL представил новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для российских грузовиков
MARSHALL представил новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для российских грузовиков
MARSHALL расширил ассортимент запчастей для отечественных грузовиков и автобусов, добавив новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы. Какие модели получили обновления и что это значит для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.
Российским владельцам грузовиков и автобусов теперь доступен расширенный выбор запчастей: бренд MARSHALL вывел на рынок новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы, рассчитанные на эксплуатацию в самых суровых условиях. Это событие особенно актуально для тех, кто работает на отечественных магистралях и сталкивается с необходимостью регулярного обслуживания техники - ведь надежность тормозной системы напрямую влияет на безопасность и экономику перевозок.
Как сообщает пресс-служба MARSHALL, ассортимент пополнился сразу 11 новыми артикулами тормозных камер и 12 позициями энергоаккумуляторов. Новинки предназначены для тяжелых грузовиков КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, среднетоннажных моделей «ГАЗон Next», а также автобусов ПАЗ «Вектор Next». Такой шаг позволяет закрыть потребности широкого круга автопарков, где до сих пор остро стоял вопрос с доступностью качественных комплектующих.
В каталоге появились тормозные камеры с артикулами M2700004–M2700014 и энергоаккумуляторы под номерами M2800052–M2800065. Производитель подчеркивает, что все детали изготовлены из премиальных материалов, что гарантирует их устойчивость к износу и стабильную работу даже при экстремальных температурах - от минус 40 до плюс 80 градусов. Кроме того, компоненты прошли испытания на стойкость к коррозии: 500 часов в солевом тумане эквивалентны двум годам эксплуатации в агрессивной среде.
Заявленный ресурс новинок - не менее 1,5 миллиона рабочих циклов, что особенно важно для коммерческого транспорта, где простои из-за поломок могут обернуться серьезными убытками. По информации «Движка», MARSHALL делает ставку на долговечность и надежность, что должно повысить доверие к бренду среди российских перевозчиков и сервисных центров.
Стоит отметить, что это не первое обновление каталога за последнее время: в январе MARSHALL уже представил 30 новых артикулов насосов гидроусилителя руля. Таким образом, компания последовательно укрепляет свои позиции на рынке запчастей для отечественных грузовиков, предлагая решения, которые учитывают специфику российских дорог и климата.
В заключение напомним, что ранее мы уже рассказывали о расширении ассортимента тормозных компонентов на российском рынке. В частности, в прошлом материале речь шла о том, как отечественный производитель Роспарт представил новые тормозные колодки и датчики износа для популярных европейских, японских, китайских и корейских автомобилей. Подробнее о том, какие марки теперь под защитой и как это влияет на рынок, можно узнать в публикации Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто.
Похожие материалы
-
04.02.2026, 21:39
Aurus Merlon официально сертифицирован и готов к началу продаж
Российский электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию и теперь может поступить в продажу. Мало кто знает, что эта модель разрабатывалась специально для сопровождения кортежей первых лиц. Какие характеристики и особенности отличают новинку, и что это значит для рынка электромотоциклов в России - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 21:32
Эксперты усомнились в объективности рейтинга автошкол МВД: что изменится для водителей
Вышло исследование: эксперты подвергли критике свежие критерии МВД для оценки автошкол, считая их спорными и не отражающими реальное качество подготовки. Почему это может изменить рынок обучения и что ждет будущих водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.02.2026, 21:23
GSP представил 17 новых позиций приводных валов и ШРУСов для Haval Jolion
Вышло обновление ассортимента: GSP добавил 17 новых артикулов приводных валов и ШРУСов для Haval Jolion. Какие детали появились, для каких версий они подходят и почему это важно для владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 21:17
Рестайлинг Aurus Senat Limousine: новые параметры, масса и секреты брони
Вышло исследование: рестайлинг Aurus Senat Limousine 2024 года принес не только свежий дизайн, но и заметные перемены в размерах и массе. Мало кто знает, что часть характеристик до сих пор держится в секрете. Какие детали удалось выяснить и что это значит для российского автопрома - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.02.2026, 20:01
Elemment Palazzo: роскошный дом на колесах за 3 миллиона долларов с уникальными технологиями
Elemment Palazzo - не просто автодом, а воплощение инженерных и дизайнерских амбиций. В нем сочетаются аэродинамика, роскошь и современные технологии, что делает его уникальным предложением на рынке. Почему этот проект вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 19:34
Geely Atlas: сколько реально стоит владение новым кроссовером в 2026 году — сумма превышает новую Niva Legend
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание нового Geely Atlas за пять лет эксплуатации. Итоги сравнения с Lada Niva Legend удивляют: разница в затратах оказалась в два раза. Почему так происходит - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 19:02
Студенты из Нидерландов бросили вызов автогигантам: проект ARIA против тренда на одноразовые машины
Автомобили становятся все крупнее, тяжелее и дороже, а производители усложняют ремонт. Но студенты из TU/ecomotive с проектом ARIA идут наперекор этим тенденциям, предлагая свежий взгляд на будущее автоиндустрии.Читать далее
-
04.02.2026, 16:07
Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года
Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 15:52
Какие китайские автомобили теряют меньше всего в цене на вторичном рынке России
Свежий анализ вторичного рынка показал, какие китайские автомобили сохраняют стоимость лучше других. Эксперты выделили несколько моделей, которые выгоднее всего перепродавать спустя три года. Это важно для тех, кто планирует менять машину в ближайшем будущем.Читать далее
-
04.02.2026, 15:21
В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей
Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
