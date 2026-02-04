Какие детали появились в каталоге MARSHALL для КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ и автобусов ПАЗ — полный список новинок

MARSHALL представил новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для российских грузовиков

MARSHALL расширил ассортимент запчастей для отечественных грузовиков и автобусов, добавив новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы. Какие модели получили обновления и что это значит для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.

Российским владельцам грузовиков и автобусов теперь доступен расширенный выбор запчастей: бренд MARSHALL вывел на рынок новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы, рассчитанные на эксплуатацию в самых суровых условиях. Это событие особенно актуально для тех, кто работает на отечественных магистралях и сталкивается с необходимостью регулярного обслуживания техники - ведь надежность тормозной системы напрямую влияет на безопасность и экономику перевозок.

Как сообщает пресс-служба MARSHALL, ассортимент пополнился сразу 11 новыми артикулами тормозных камер и 12 позициями энергоаккумуляторов. Новинки предназначены для тяжелых грузовиков КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, среднетоннажных моделей «ГАЗон Next», а также автобусов ПАЗ «Вектор Next». Такой шаг позволяет закрыть потребности широкого круга автопарков, где до сих пор остро стоял вопрос с доступностью качественных комплектующих.

В каталоге появились тормозные камеры с артикулами M2700004–M2700014 и энергоаккумуляторы под номерами M2800052–M2800065. Производитель подчеркивает, что все детали изготовлены из премиальных материалов, что гарантирует их устойчивость к износу и стабильную работу даже при экстремальных температурах - от минус 40 до плюс 80 градусов. Кроме того, компоненты прошли испытания на стойкость к коррозии: 500 часов в солевом тумане эквивалентны двум годам эксплуатации в агрессивной среде.

Заявленный ресурс новинок - не менее 1,5 миллиона рабочих циклов, что особенно важно для коммерческого транспорта, где простои из-за поломок могут обернуться серьезными убытками. По информации «Движка», MARSHALL делает ставку на долговечность и надежность, что должно повысить доверие к бренду среди российских перевозчиков и сервисных центров.

Стоит отметить, что это не первое обновление каталога за последнее время: в январе MARSHALL уже представил 30 новых артикулов насосов гидроусилителя руля. Таким образом, компания последовательно укрепляет свои позиции на рынке запчастей для отечественных грузовиков, предлагая решения, которые учитывают специфику российских дорог и климата.

В заключение напомним, что ранее мы уже рассказывали о расширении ассортимента тормозных компонентов на российском рынке.