Владельцы Scania, MAN и «китайцев» получили новые запчасти: что предложил MARSHALL?

MARSHALL представил новые вискомуфты для европейских и китайских грузовиков

Бренд MARSHALL анонсировал новинки. Ассортимент пополнился важными деталями. Они предназначены для грузовых автомобилей. Речь идет о европейских и азиатских марках. Узнайте подробности о расширении каталога.

Известный производитель автокомпонентов MARSHALL сообщил о существенном расширении своей продуктовой линейки, ориентированной на сегмент коммерческого транспорта. Компания вывела на рынок новую партию вискомуфт системы охлаждения двигателя, которые уже доступны для заказа.

В общей сложности каталог бренда пополнился 23 новыми артикулами. Ассортимент включает как вискомуфты в сборе с крыльчаткой, так и отдельные компоненты - сами муфты и крыльчатки вентилятора. Такой подход дает сервисным центрам и владельцам техники больше гибкости при проведении ремонтных работ, позволяя заменять только вышедший из строя узел.

Новые детали предназначены для широкого спектра грузовых автомобилей, которые активно эксплуатируются на российских дорогах. В списке совместимости значатся как проверенные временем европейские тягачи Scania, MAN, Volvo и Iveco, так и набирающие все большую популярность грузовики из Китая. В частности, заявлена поддержка моделей Sitrak, Shacman, Dongfeng, Howo и FAW. Таким образом, компания стремится удовлетворить спрос в ключевых сегментах рынка грузоперевозок.

Вискомуфта, или вязкостная муфта, является важным элементом системы охлаждения современного двигателя. Это устройство автоматически регулирует скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. При холодном двигателе муфта отключает вентилятор, экономя топливо и снижая шум, а при достижении рабочей температуры - плавно подключает его, обеспечивая эффективный отвод тепла от радиатора.

Как сообщает издание «Движок», производитель уделил особое внимание надежности новых компонентов. В конструкции вискомуфт применяются высококачественные шариковые подшипники от ведущих мировых брендов SKF и NSK, что гарантирует долговечность узла даже при высоких нагрузках. В качестве рабочей жидкости используется специальное силиконовое масло Wacker. Оно сохраняет стабильную вязкость в широком диапазоне температур, обеспечивая корректную и предсказуемую работу муфты как в условиях сильных морозов, так и в летнюю жару.

Выпуск новой линейки вискомуфт является своевременным ответом на запросы рынка. Владельцы коммерческой техники получают доступ к качественным аналогам оригинальных запчастей, что особенно актуально в свете сложностей с логистикой и обслуживанием как европейских, так и азиатских грузовиков.