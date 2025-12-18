Новые гайки, болты и детали подвески MARSHALL — что изменилось и для кого они подойдут

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

18 декабря 2025, 18:01

MARSHALL представил расширенную линейку крепежа для колес грузовиков КАМАЗ и Тонар

MARSHALL расширил ассортимент крепежных деталей для грузовых авто. В линейке появились новые гайки, болты и элементы подвески. Все позиции уже доступны у официальных дистрибьюторов. Подробности о новинках и их особенностях - в нашем материале.

MARSHALL сообщил о выпуске новых позиций в ассортименте деталей для крепления колес, предназначенных для грузовых автомобилей КАМАЗ и «Тонар». Теперь у официальных дистрибьюторов бренда можно найти сразу 15 свежих артикулов, среди которых - гайки и болты для крепления колес, а также элементы подвески: ось стабилизатора и палец серьги передней рессоры.

Как отмечают представители компании, все новые изделия проходят специальную обработку - антикоррозийное фосфатирование. Эта технология позволяет повысить устойчивость деталей к воздействию влаги и агрессивных сред, что особенно важно для эксплуатации в российских условиях. Такой подход помогает продлить срок службы крепежа и снизить риск преждевременного износа.

В список новинок вошли детали с артикулами M4000124, M4000125, M4100182, M4100183, M4100184, M4100185, M4100186, M4100187, M4100188, M4100189, M4100191, M4100192, M4100193, M7292102 и M7292101. Все они уже доступны для заказа через официальных партнеров бренда.

По информации пресс-службы MARSHALL, новые крепежные элементы разрабатывались с учетом специфики эксплуатации грузовых автомобилей в России. Особое внимание уделялось прочности и надежности соединений, чтобы детали выдерживали высокие нагрузки и не подводили в сложных дорожных условиях.

Появление новых позиций в каталоге MARSHALL - это ответ на растущий спрос со стороны владельцев и сервисных центров, обслуживающих технику КАМАЗ и «Тонар». Компания стремится обеспечить максимально широкий выбор комплектующих, чтобы упростить обслуживание и ремонт грузовых автомобилей отечественного и российского производства.

Таким образом, расширение ассортимента крепежных деталей MARSHALL позволит автопаркам и сервисам быстрее находить нужные запчасти и поддерживать технику в рабочем состоянии. Все новинки уже поступили в продажу и доступны для заказа у официальных дистрибьюторов бренда.

