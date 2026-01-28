Что грозит запуску дизельных моторов зимой: мало кто знает, как выбрать свечи накаливания

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 14:57

MARSHALL расширил ассортимент свечей накаливания для легковых авто, представив 31 новую позицию. Новинки обещают надежный запуск двигателя даже в сильные морозы. Почему это важно для российских водителей и на что обратить внимание при выборе - рассказываем в материале.

Российский рынок автозапчастей пополнился заметной новинкой: MARSHALL вывел на рынок сразу 31 новую модель свечей накаливания для легковых автомобилей. Это событие не просто расширяет выбор для владельцев дизельных машин, но и напрямую влияет на надежность запуска двигателя в условиях суровой зимы. В стране, где морозы могут достигать экстремальных значений, подобные обновления становятся не просто актуальными, а необходимыми.

Как отмечают представители бренда, новые свечи накаливания уже доступны для заказа через онлайн-витрину и у официальных дистрибьюторов. Артикулы новинок - от MSN0001 до MSN0084 - охватывают широкий спектр моделей, что позволяет подобрать подходящий вариант практически для любого современного легкового дизеля.

Главная особенность новых изделий - материал изготовления. Для производства используется сталь марки AISI 310S, известная своей устойчивостью к коррозии и способностью выдерживать высокие температуры. Это особенно важно для свечей накаливания, которые работают в экстремальных условиях и подвергаются постоянным температурным нагрузкам.

По информации MARSHALL, новые свечи способны разогреваться до 750-1100 градусов всего за 4-6 секунд. Такой быстрый нагрев обеспечивает уверенный запуск двигателя даже при температуре воздуха до минус 30 градусов. Для российских автолюбителей, сталкивающихся с суровыми зимами, это может стать решающим фактором при выборе комплектующих.

В условиях, когда на рынке присутствует множество аналогов разного качества, вопрос надежности и долговечности свечей накаливания выходит на первый план. Использование высококачественной стали и современные технологии производства позволяют MARSHALL заявлять о повышенной износостойкости своих изделий. Это значит, что свечи будут служить дольше, а риск отказа в самый неподходящий момент существенно снижается.

Стоит отметить, что запуск дизельного двигателя в мороз - одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы таких автомобилей. Неисправные или устаревшие свечи накаливания могут привести к затрудненному старту, увеличенному расходу топлива и даже к повреждению двигателя. Поэтому своевременная замена этих элементов - не просто рекомендация, а необходимость для тех, кто не хочет оказаться в затруднительной ситуации на морозе.

Как пишет Движок, появление новых позиций в ассортименте MARSHALL - это не только расширение выбора, но и сигнал для рынка: производители продолжают инвестировать в развитие технологий и адаптацию продукции под российские климатические условия. Для конечного потребителя это означает возможность подобрать свечи, которые действительно справятся с задачей даже в экстремальных условиях.

В целом, запуск новой линейки свечей накаливания MARSHALL - это шаг навстречу тем, кто ценит надежность и не готов идти на компромиссы в вопросах эксплуатации автомобиля зимой. Важно помнить: от качества этих небольших, но критически важных деталей зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге.

Упомянутые марки: УАЗ, Volkswagen, Hyundai, KIA, Nissan, Renault, Toyota
