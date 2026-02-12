Какие детали появились для российских грузовиков и автобусов от MARSHALL

12 февраля 2026, 10:52
MARSHALL расширил ассортимент: новые тормозные барабаны для Урал и ПАЗ уже в продаже
MARSHALL расширил ассортимент: новые тормозные барабаны для Урал и ПАЗ уже в продаже
MARSHALL представил свежие тормозные барабаны для популярных моделей Урал и ПАЗ. Какие особенности у новых деталей, что изменилось в линейке и почему это событие может повлиять на рынок запчастей - разбираемся в деталях.
Российские владельцы грузовиков и автобусов давно сталкиваются с проблемой поиска качественных запчастей, особенно когда речь идет о тормозной системе. Новость о том, что MARSHALL вывел на рынок новые тормозные барабаны для техники Урал и автобусов ПАЗ, может стать настоящим спасением для многих автопарков и частных перевозчиков. В условиях, когда надежность и долговечность комплектующих напрямую влияют на безопасность и экономику перевозок, появление новых позиций в ассортименте - событие, заслуживающее внимания.
По информации пресс-службы бренда, в продаже появились три новых артикула: M1900571 предназначен для грузовиков Урал (без проточки под литой щит нового образца), M1900568 подходит для автобусов ПАЗ-3204 и 3205 (устанавливается как на переднюю, так и на заднюю ось, рассчитан на 6 шпилек), а M1900567 разработан специально для ПАЗ «Вектор Next» 8.8 (8 шпилек). Все эти детали созданы с учетом суровых российских условий эксплуатации - от разбитых дорог до экстремальных температур.
Особое внимание инженеры MARSHALL уделили материалу: барабаны изготовлены из высокопрочного чугуна с оптимизированным химическим составом, что должно обеспечить не только прочность, но и устойчивость к износу. Рабочая поверхность проходит специальную обработку, благодаря чему улучшается приработка с тормозными колодками и достигается стабильное торможение на протяжении всего срока службы. Это особенно важно для коммерческого транспорта, где простои из-за ремонта могут обернуться серьезными убытками.
Интересно, что MARSHALL последовательно расширяет линейку запчастей для грузовых автомобилей. Недавно компания уже добавила в каталог новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для техники как российского, так и китайского производства. Подробнее о том, какие решения появились для китайских грузовиков, можно узнать в материале о расширении ассортимента для FAW, Dayun, Sitrak и Howo.
Как отмечают представители бренда, новые барабаны прошли все необходимые испытания и уже доступны для заказа у официальных дилеров. Для российских перевозчиков это означает возможность оперативно заменить изношенные детали без риска нарваться на некачественные аналоги. В условиях, когда рынок запчастей переживает непростые времена, такие новости воспринимаются как глоток свежего воздуха.
По мнению экспертов, появление новых позиций в ассортименте MARSHALL может повлиять на расстановку сил среди поставщиков комплектующих для коммерческого транспорта. Конкуренция в этом сегменте обостряется, а значит, выигрывают в первую очередь конечные потребители - владельцы и эксплуатанты техники.
Как сообщает Движок, в ближайшее время MARSHALL планирует и дальше расширять линейку запчастей для грузовых автомобилей и автобусов, делая ставку на качество и адаптацию к российским реалиям. Следить за новинками стоит не только крупным автопаркам, но и частным перевозчикам, ведь своевременная замена тормозных компонентов - залог безопасности на дорогах.
