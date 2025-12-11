КАМАЗ «Компас» теперь можно оснастить новыми тормозами MARSHALL: что известно о деталях

11 декабря 2025, 13:56
MARSHALL расширил линейку запчастей для грузовиков КАМАЗ «Компас»
Известный бренд представил новые автокомпоненты. Они предназначены для популярных российских грузовиков. Владельцы коммерческого транспорта получили новую опцию. Детали отличаются высоким качеством и надежностью. Производитель дает на них хорошую гарантию.
Производитель автокомпонентов MARSHALL объявил о пополнении своего каталога продукцией для отечественной коммерческой техники. Ассортимент бренда пополнился новыми позициями, предназначенными для установки на популярные российские грузовики марки КАМАЗ. Это очередной шаг компании по укреплению своих позиций на рынке запчастей для коммерческого транспорта в России.
Новые детали разработаны специально для модельной линейки «Компас». Владельцы грузовиков «Компас 5», «Компас 9» и «Компас 12» теперь могут использовать компоненты MARSHALL для обслуживания и ремонта тормозной системы. Семейство «Компас» является относительно новым, но уже успело завоевать популярность у перевозчиков благодаря своей универсальности и адаптации к российским условиям эксплуатации, поэтому появление качественных аналогов оригинальных запчастей было ожидаемым событием на рынке.
Как сообщает портал «Движок», для заказа стали доступны шесть артикулов. Речь идет о тормозных барабанах и дисках. В частности, в каталог добавлены позиции под номерами M2000290, M1900566, M1900552, M1900553, M1900565 и M1900555. Наличие конкретных артикулов позволяет сервисным центрам и владельцам техники точно подбирать необходимые детали, избегая ошибок при заказе.
Особое внимание производитель уделил материалам. В компании заявляют, что все новые компоненты изготавливаются из высокопрочного чугуна марки GG25. Этот сплав известен своей износостойкостью и способностью выдерживать высокие температурные нагрузки, что критически важно для элементов тормозной системы тяжелых грузовиков. Использование такого материала обеспечивает стабильность торможения и долгий срок службы деталей. В MARSHALL подчеркивают, что продукция полностью соответствует международным стандартам качества.
Подтверждением надежности служит и гарантийная политика. На все представленные новинки распространяется гарантия сроком на два года или на 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит раньше. Такие обязательства являются весомым аргументом для коммерческих предприятий, для которых простой техники из-за некачественных запчастей оборачивается серьезными убытками. Расширение ассортимента качественных неоригинальных деталей дает перевозчикам больше выбора и помогает оптимизировать расходы на содержание автопарка.
