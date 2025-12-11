КАМАЗ «Компас» теперь можно оснастить новыми тормозами MARSHALL: что известно о деталях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 13:56

MARSHALL расширил линейку запчастей для грузовиков КАМАЗ «Компас»

MARSHALL расширил линейку запчастей для грузовиков КАМАЗ «Компас»

КАМАЗ «Компас» теперь можно оснастить новыми тормозами MARSHALL: что известно о деталях

MARSHALL расширил линейку запчастей для грузовиков КАМАЗ «Компас»

Известный бренд представил новые автокомпоненты. Они предназначены для популярных российских грузовиков. Владельцы коммерческого транспорта получили новую опцию. Детали отличаются высоким качеством и надежностью. Производитель дает на них хорошую гарантию.

Известный бренд представил новые автокомпоненты. Они предназначены для популярных российских грузовиков. Владельцы коммерческого транспорта получили новую опцию. Детали отличаются высоким качеством и надежностью. Производитель дает на них хорошую гарантию.

Производитель автокомпонентов MARSHALL объявил о пополнении своего каталога продукцией для отечественной коммерческой техники. Ассортимент бренда пополнился новыми позициями, предназначенными для установки на популярные российские грузовики марки КАМАЗ. Это очередной шаг компании по укреплению своих позиций на рынке запчастей для коммерческого транспорта в России.

Новые детали разработаны специально для модельной линейки «Компас». Владельцы грузовиков «Компас 5», «Компас 9» и «Компас 12» теперь могут использовать компоненты MARSHALL для обслуживания и ремонта тормозной системы. Семейство «Компас» является относительно новым, но уже успело завоевать популярность у перевозчиков благодаря своей универсальности и адаптации к российским условиям эксплуатации, поэтому появление качественных аналогов оригинальных запчастей было ожидаемым событием на рынке.

Как сообщает портал «Движок», для заказа стали доступны шесть артикулов. Речь идет о тормозных барабанах и дисках. В частности, в каталог добавлены позиции под номерами M2000290, M1900566, M1900552, M1900553, M1900565 и M1900555. Наличие конкретных артикулов позволяет сервисным центрам и владельцам техники точно подбирать необходимые детали, избегая ошибок при заказе.

Особое внимание производитель уделил материалам. В компании заявляют, что все новые компоненты изготавливаются из высокопрочного чугуна марки GG25. Этот сплав известен своей износостойкостью и способностью выдерживать высокие температурные нагрузки, что критически важно для элементов тормозной системы тяжелых грузовиков. Использование такого материала обеспечивает стабильность торможения и долгий срок службы деталей. В MARSHALL подчеркивают, что продукция полностью соответствует международным стандартам качества.

Подтверждением надежности служит и гарантийная политика. На все представленные новинки распространяется гарантия сроком на два года или на 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит раньше. Такие обязательства являются весомым аргументом для коммерческих предприятий, для которых простой техники из-за некачественных запчастей оборачивается серьезными убытками. Расширение ассортимента качественных неоригинальных деталей дает перевозчикам больше выбора и помогает оптимизировать расходы на содержание автопарка.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Московская область Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться