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Автор: Элина Градова

22 июля 2026, 13:02

Маршрут Петербург - Архангельск станет ежедневным до осени 2026 года

Маршрут Петербург - Архангельск станет ежедневным до осени 2026 года

Больше поездов - меньше стресса: как РЖД отвечает на рост спроса в высокий сезон

Маршрут Петербург - Архангельск станет ежедневным до осени 2026 года

В расписании поездов, отправляющихся из Санкт-Петербурга, ожидаются перемены. Пассажиров ждут новые возможности. Усиление получит северное направление. Впереди насыщенный сезон.

В расписании поездов, отправляющихся из Санкт-Петербурга, ожидаются перемены. Пассажиров ждут новые возможности. Усиление получит северное направление. Впереди насыщенный сезон.

С конца июля 2026 года между Петербургом и Архангельском начнет курсировать поезд №10/9 с ежедневной регулярностью. Такое решение принято для удобства пассажиров в высокий сезон, когда спрос на железнодорожные перевозки традиционно возрастает. Как сообщает Мойка78, изменения в расписании сохранятся до середины сентября.

Пассажиры, планирующие поездки из Архангельска, смогут воспользоваться дополнительными рейсами с 30 июля по 10 сентября. Это позволит избежать перегруженности вагонов и обеспечит больший комфорт во время путешествия. Для тех, кто отправляется из Петербурга, с 1 августа по 12 сентября также будут доступны дополнительные отправления с Ладожского вокзала.

В последние годы направление Петербург - Архангельск становится все более востребованным, особенно в летние месяцы. Увеличение частоты движения поездов связано с ростом числа туристов и жителей, предпочитающих железнодорожный транспорт для дальних поездок. Новое расписание призвано сделать путешествия более удобными и гибкими для всех категорий пассажиров.

Помимо этого, в расписании появились дополнительные электропоезда «Ласточка» по маршруту Петербург - Выборг. С 11 июля по 30 сентября по выходным дням на этом направлении будет курсировать 15 пар поездов. Это заметно расширяет возможности для поездок в пригород и обратно, особенно для тех, кто предпочитает короткие путешествия на выходных.

Поезд «Ласточка» № 7927 отправляется с Финляндского вокзала Петербурга в 11:10 и прибывает в Выборг в 12:22. В обратном направлении поезд № 7928 стартует из Выборга в 17:57, а на Финляндский вокзал прибывает в 19:10. Такое расписание позволяет максимально эффективно планировать поездки, не теряя времени в пути.

В целом, изменения в графике движения поездов этим летом направлены на повышение удобства и удовлетворение растущих потребностей пассажиров. Благодаря новым рейсам и увеличенной частоте отправлений, путешествия по Северо-Западу России станут еще доступнее и комфортнее.

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