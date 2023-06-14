Маршрутку смыло ливнем с дороги, пассажиры оказались в ловушке (видео)
В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Спасатели эвакуировали водителя и 15 пассажиров, одна женщина погибла на месте. На место происшествия вызвали тяжелую технику, при помощи которой машину удалось достать из кювета и погрузить на эвакуатор. Сотрудники ГИБДД ограничили движение по размытому ливнем участку автодороги «Кавказ» Моздок-Малгобек-Хурикау. По прогнозам синоптиков, сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду сохранятся в регионе до 16 июня.
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09.06.2023, 13:11
Злостный нарушитель на «ГАЗели» спровоцировал смертельное ДТП на трассе «Сортавала»
Полиция рассказала об обстоятельствах смертельной аварии на трассе «Сортавала», которая произошла накануне вечером, 8 июня. Виновника за последний год привлекали за нарушение ПДД 63 раза.Читать далее
-
11.01.2023, 15:54
ТОП-7 самых пожароопасных автомобилей в России
Российские страховщики проанализировали статистику по возгораниям автомобилей за 2022 год и назвали самые пожароопасные марки и модели. В расчет принимались только случаи по автомобилям с КАСКО, но статистика получилась любопытная. Лидируют отечественные модели.Читать далее
-
14.11.2022, 18:07
На АЗС в Москве взорвался автомобиль (видео)
Инцидент произошел днем в понедельник, 14 ноября на одной из зеленоградских автозаправочных станций. По словам очевидцев, взорвалась грузовая «ГАЗель». Момент взрыва удалось снять случайному прохожему.Читать далее
-
05.06.2022, 06:30
Какие автомобили будут упрощать в России (список)
Введение санкций и нехватка комплектующих вынуждает отечественных автопроизводителей переходить на выпуск упрощенных версий своих популярных моделей. Но ездить на таких машинах можно будет не везде.Читать далее
-
20.05.2022, 13:32
В Оренбуржье «ГАЗель» столкнулась с коровами
На трассе в Оренбургской области грузовая «ГАЗель» врезалась в стадо коров, которых жительница местного села гнала на пастбище. Полиция наказала и водителя, и селянку.Читать далее
-
18.04.2022, 15:27
Пьяный водитель BMW поднял на рога «ГАЗель» (эпичное видео)
Рано утром в понедельник, 18 апреля, на одном из краснодарских перекрестков произошла зрелищная авария с участием BMW 5-Series и грузовой «ГАЗели». Баварский автомобиль на полной скорости подлетел под грузовичок и оторвал его от земли.Читать далее
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