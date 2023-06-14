Маршрутку смыло ливнем с дороги, пассажиры оказались в ловушке (видео)

Ранее мы писали Смертельное ДТП в Челябинской области: погибли 6 человек Накануне днем, 12 июня, на автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области произошло страшное ... Читать далее

Как сообщили в региональном управлении МЧС России по Северной Осетии, водитель и пассажиры маршрутного микроавтобуса оказались в плену у водной стихии на трассе между селами Батако и Зильги. Машину смыло с дороги и перевернуло на бок. Пассажирам удалось выбраться из маршрутки. В ожидании помощи, они сидели на кузове перевернутой «ГАЗели».

В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Спасатели эвакуировали водителя и 15 пассажиров, одна женщина погибла на месте. На место происшествия вызвали тяжелую технику, при помощи которой машину удалось достать из кювета и погрузить на эвакуатор. Сотрудники ГИБДД ограничили движение по размытому ливнем участку автодороги «Кавказ» Моздок-Малгобек-Хурикау. По прогнозам синоптиков, сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду сохранятся в регионе до 16 июня.

Упомянутые модели: ГАЗ 3302 Газель (от 825 000 Р )

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