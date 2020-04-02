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2 апреля 2020, 14:44

Мартовские продажи Hyundai оказались более массовыми, чем в феврале

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Фото: Hyundai
Несмотря ни на что, «карантинный» март оказался для компании Hyundai в России более успешным, чем февраль. 15 813 реализованных в прошлом месяце машин – это почти на 1500 ед. превышает показатель последнего месяца зимы.
Мартовские продажи Hyundai оказались более массовыми чем в феврале

Фото: Hyundai

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«Плюс» к февралю зарегистрирован во всех сегментах продуктовой линейки Hyundai, представленной в России, в том числе в сегменте SUV, которая вновь вне конкуренции – 10 344 проданных автомобиля и доля в 65,4%. 

«Крету» не догнать - 6 803 экз. этой модели. Следом идет Solaris (4 245  ед.), которой недавно прошел через операцию очередного омоложения. На третьей позиции Tucson (2 064 кроссовера). Причем, россиян, отдавших предпочтение «тушканчику» в марте оказалось почти на треть больше, чем в феврале.

От себя дополним, что март прошлого года компания Hyundai закончила с результатом 16 322 автомобиля. Получается, что «минус», спровоцированный во многом нынешней пандемией коронавируса, оказался не так уж и существенным. Что принесут апрельские продажи?..


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Отзывы по теме
Покупатели кинулись за автомобилями Hyundai, чтобы успеть до подорожания
ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
Наталья
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Autochevy
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
Где это 203мм на Х-лайне?! И нет системы предупреждения фронтальных столкновений! Путаете покупателей!!!
Игорь
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Мартовские продажи Hyundai оказались более массовыми, чем в феврале
{{material_129566}} «Плюс» к февралю зарегистрирован во всех сегментах продуктовой линейки Hyundai, представленной в России, в том числе в сегменте SUV, которая вновь вне конкуренции – 10 344 проданных автомобиля и доля в 65,4%.  «Крету» не догнать - 6 803 экз. этой модели. Следом идет Solaris (4 245  ед.), которой недавно прошел через операцию очередного омоложения. На третьей позиции Tucson (2 064 кроссовера). Причем, россиян, отдавших предпочтение «тушканчику» в марте оказалось почти на треть больше, чем в феврале. От себя дополним, что март прошлого года компания Hyundai закончила с результатом 16 322 автомобиля. Получается, что «минус», спровоцированный во многом нынешней пандемией коронавируса, оказался не так уж и существенным. Что принесут апрельские продажи?..
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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