Мартовские продажи Hyundai оказались более массовыми, чем в феврале
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Фото: Hyundai
«Крету» не догнать - 6 803 экз. этой модели. Следом идет Solaris (4 245 ед.), которой недавно прошел через операцию очередного омоложения. На третьей позиции Tucson (2 064 кроссовера). Причем, россиян, отдавших предпочтение «тушканчику» в марте оказалось почти на треть больше, чем в феврале.
От себя дополним, что март прошлого года компания Hyundai закончила с результатом 16 322 автомобиля. Получается, что «минус», спровоцированный во многом нынешней пандемией коронавируса, оказался не так уж и существенным. Что принесут апрельские продажи?..
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