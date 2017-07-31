31 июля 2017, 17:01
Maserati будут оснащаться гибридными «начинками»
Руководство Maserati приняло решение взять курс на гибридизацию своих автомобилей. Ожидается, что все новые модели, которые появятся после 2019 года, получат в свое распоряжение смешанную установку или электромотор.
Ранее мы писали
Компания перенесла сроки выпуска новых спорткаров, сосредоточившись на внедорожнике и седане, продажи которых ...Читать далее
Первым гибридным Maserati станет модель, построенная на базе кроссовера Levante. Помимо этого, руководство Maserati одобрило запуск концепта Alfieri в серийное производство. Как говорят в компании, модель получит модификацию с электрической силовой установкой. Появление ее на мировом авторынке ожидается после 2019 года. В основу машины ляжет платформа, на которой базируются также Ghibli и Quattroporte. Главным конкурентом автомобиля станет кроссовер Tesla Model X.
А вот стандартный вседорожник Alfieri получит 3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом. Мощность мотора составит более 500 «лошадей».
Читайте по теме
Если дорога привела в Рим
01.03.2015, 14:19
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
13.06.2014, 13:41
Maserati GranCabrio: На солнце - в лаке и коже
26.02.2010, 09:39
Читайте по теме
Если дорога привела в Рим
01.03.2015, 14:19
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
13.06.2014, 13:41
Maserati GranCabrio: На солнце - в лаке и коже
26.02.2010, 09:39
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
Интересные разделы
АвтоМосква Maserati Автомудрость Maserati АвтоПитер Maserati Дизайн и тюнинг Maserati Новинки и концепт кары Maserati Новости и акции автосалонов Maserati Автосалоны и дилеры марки Maserati Аренда и прокат авто марки Maserati Автоклубы и форумы автозавчастей марки Maserati Автосервисы и магазины автозапчастей марки Maserati
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное