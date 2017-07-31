31 июля 2017, 17:01

Maserati будут оснащаться гибридными «начинками»

Руководство Maserati приняло решение взять курс на гибридизацию своих автомобилей. Ожидается, что все новые модели, которые появятся после 2019 года, получат в свое распоряжение смешанную установку или электромотор.
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Как рассказал глава Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне, это часть новой стратегии концерна. Согласно ей, после 2022 года более половины автомобилей альянса должны будут иметь экологически чистые установки.

Первым гибридным Maserati станет модель, построенная на базе кроссовера Levante. Помимо этого, руководство Maserati одобрило запуск концепта Alfieri в серийное производство. Как говорят в компании, модель получит модификацию с электрической силовой установкой. Появление ее на мировом авторынке ожидается после 2019 года. В основу машины ляжет платформа, на которой базируются также Ghibli и Quattroporte. Главным конкурентом автомобиля станет кроссовер Tesla Model X.

А вот стандартный вседорожник Alfieri получит 3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом. Мощность мотора составит более 500 «лошадей».

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Отзывы по теме
Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
mvo.ru
Отзыв о Maserati 228 1999 года
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
reviks
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Maserati будут оснащаться гибридными «начинками»
{{material_117192}} Как рассказал глава Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне, это часть новой стратегии концерна. Согласно ей, после 2022 года более половины автомобилей альянса должны будут иметь экологически чистые установки.Первым гибридным Maserati станет модель, построенная на базе кроссовера Levante. Помимо этого, руководство Maserati одобрило запуск концепта Alfieri в серийное производство. Как говорят в компании, модель получит модификацию с электрической силовой установкой. Появление ее на мировом авторынке ожидается после 2019 года. В основу машины ляжет платформа, на которой базируются также Ghibli и Quattroporte. Главным конкурентом автомобиля станет кроссовер Tesla Model X.А вот стандартный вседорожник Alfieri получит 3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом. Мощность мотора составит более 500 «лошадей».
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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