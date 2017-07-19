19 июля 2017, 19:03
Maserati готовит к выпуску GranTurismo на новой платформе
Итальянский бренд приступил к разработке рестайлинговой версии GranTurismo, которая будет представлена публике не раньше 2020 года. Старт продаж модели запланирован сразу же после премьеры.
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По словам руководства компании, экстерьер новинки будет содержать черты стиля актуального поколения модели, также к нему добавятся некоторые детали концептуального Maserati Alfieri. Разработчики не спешат делиться особенностями технического оснащения автомобиля, но специалисты делают прогнозы, что GranTurismo будет оснащен исключительно турбированными двигателями с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также в планах компании выпустить гибридную версию модели, мощность которой будет не менее 600 л.с.
Комплектации и технические характеристики
|Maserati GranTurismo S
|Год выпуска, с
|2008
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Купе
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|440/7000
|Объем двигателя
|4691
|Тип трансмисии
|Роботизированная 6-ступенчатая
|Привод
|На задние колеса
|Городской цикл
|25,8
|Загородный цикл
|11,2
|Смешанный цикл
|16,6
|Топливо
|Бензин А-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
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