19 июля 2017, 19:03

Maserati готовит к выпуску GranTurismo на новой платформе

Итальянский бренд приступил к разработке рестайлинговой версии GranTurismo, которая будет представлена публике не раньше 2020 года. Старт продаж модели запланирован сразу же после премьеры.
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Не так давно производитель премиальных авто продемонстрировал фейслифтинг для GranTurismo, но сразу после этого инженеры компании приступили к реализации нового поколения суперкара. Не меньше трех лет займет подготовка к выпуску, это время будет посвящено созданию новой платформы, предназначенной для нескольких моделей Maserati.

По словам руководства компании, экстерьер новинки будет содержать черты стиля актуального поколения модели, также к нему добавятся некоторые детали концептуального Maserati Alfieri. Разработчики не спешат делиться особенностями технического оснащения автомобиля, но специалисты делают прогнозы, что GranTurismo будет оснащен исключительно турбированными двигателями с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также в планах компании выпустить гибридную версию модели, мощность которой будет не менее 600 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Maserati GranTurismo S
Год выпуска, с2008
Год выпуска, по2014
КузовКупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин440/7000
Объем двигателя4691
Тип трансмисииРоботизированная 6-ступенчатая
ПриводНа задние колеса
Городской цикл25,8
Загородный цикл11,2
Смешанный цикл16,6
ТопливоБензин А-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мазерати Gran Turismo, Гранд Туризмо, Гран Туризмо

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Отзывы по теме
Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
mvo.ru
Отзыв о Maserati 228 1999 года
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
reviks
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Maserati готовит к выпуску GranTurismo на новой платформе
{{material_117192}}Не так давно производитель премиальных авто продемонстрировал фейслифтинг для GranTurismo, но сразу после этого инженеры компании приступили к реализации нового поколения суперкара. Не меньше трех лет займет подготовка к выпуску, это время будет посвящено созданию новой платформы, предназначенной для нескольких моделей Maserati.По словам руководства компании, экстерьер новинки будет содержать черты стиля актуального поколения модели, также к нему добавятся некоторые детали концептуального Maserati Alfieri. Разработчики не спешат делиться особенностями технического оснащения автомобиля, но специалисты делают прогнозы, что GranTurismo будет оснащен исключительно турбированными двигателями с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также в планах компании выпустить гибридную версию модели, мощность которой будет не менее 600 л.с.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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