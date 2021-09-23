Maserati готовит новый кроссовер: известна дата премьеры
Фото: Maserati
Кроссовер Grecale построен на одной платформе с седаном Alfa Romeo Giulia. Шасси предусматривает задний или полный привод, лучшую на сегодняшний день 8-диапазонную автоматическую коробку передач 8HP, а также установку четырех- и шестицилиндровых силовых агрегатов с турбонаддувом.
Maserati не раскрывает, какие варианты двигателей находятся в разработке, хотя, можно предположить, что кроссовер получит 2,0-литровый турбомотор и 2,9-литровый V6, известные по Giulia Quadifoglio и Stelvio Quadrifoglio, а также гибридную установку на базе 2,0-литрового агрегата, как в гибридах Ghibli и Levante Hybrid. В будущем может появиться полностью электрическая версия, которая будет конкурировать с Mercedes-Benz EQC и Jaguar I-Pace.
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