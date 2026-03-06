Первые шпионские фото новых Maserati GranTurismo и GranCabrio — что изменится во внешности и почему это важно

6 марта 2026, 08:12
Масерати готовит обновление GranTurismo и GranCabrio: первые детали рестайлинга
Масерати готовит обновление GranTurismo и GranCabrio: первые детали рестайлинга
На тестах замечены обновленные Maserati GranTurismo и GranCabrio в версиях Trofeo и Folgore. Итальянский бренд делает ставку на переработанную переднюю часть и улучшенную систему охлаждения. Почему производитель решился на такие перемены и как это повлияет на характер моделей - разбираемся в материале.
Обновление модельного ряда Maserati GranTurismo и GranCabrio вызвало широкий резонанс среди ценителей итальянской автомобильной культуры. Судя по первым шпионским фотографиям, производитель из Модены не ограничился поверхностными изменениями, а провел серьезную работу над технической начинкой автомобилей. Речь идет не о стандартном рестайлинге, а о планомерной адаптации легендарных моделей к современным рыночным требованиям и растущим ожиданиям взыскательной аудитории.
На снимках отчетливо видны новые передние бамперы с массивными воздухозаборниками. Такое решение продиктовано необходимостью кардинального улучшения систем охлаждения, что особенно актуально для топ-версий Trofeo и электрической модификации Folgore. Камуфляж на боковых частях кузова скрывает доработанные воздуховоды: инженеры уделили особое внимание оптимизации воздушных потоков для повышения эффективности охлаждения тормозных механизмов.
Конкурентная борьба в сегменте купе и кабриолетов в последние годы заметно обострилась. Ведущие производители ищут идеальный баланс между классической эстетикой и передовыми технологиями. Как сообщают источники, близкие к развитию бренда, Maserati делает ставку на сохранение узнаваемого силуэта, дополняя его техническими усовершенствованиями, которые позволят GranTurismo и GranCabrio сохранить актуальность на фоне новых соперников. Для электрической версии Folgore вопросы терморегуляции и аэродинамической эффективности приобретают первостепенное значение.
По мнению отраслевых экспертов, подобные доработки окажут положительное влияние на управляемость и динамические характеристики. Модернизированная система охлаждения способствует более длительному сохранению пиковых мощностных показателей, а усовершенствованные воздухозаборники минимизируют риск перегрева силовых агрегатов даже при интенсивной эксплуатации. Кроме того, эти изменения можно рассматривать как реакцию производителя на пожелания владельцев автомобилей предыдущих поколений, которые указывали на недостаточную эффективность штатных систем охлаждения.
Официальная информация о технических новшествах пока не раскрывается, однако уже сейчас очевидно: Maserati готовит основательное обновление для своих флагманских моделей. Ожидается, что премьера состоится не ранее 2027 года, оставляя поклонникам марки время для обсуждений и построения прогнозов. В любом случае появление обновленных GranTurismo и GranCabrio станет одним из ключевых событий в мире высококлассных автомобилей.
Похожие материалы Мазерати
-
10.07.2019, 10:30
Самые крутые автомобили мировых звёзд спорта
Когда ты звезда мирового спорта, вопрос денег для тебя не стоит остро. Поэтому можно позволить себе то, о чем простые смертные могут только мечтать. Например, роскошные быстрые автомобили.Читать далее
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 17:08
Aprilia выпускает необычный скутер SR GT: сочетание спорта и приключений
Aprilia расширяет границы привычного, представляя SR GT - скутер, который сочетает в себе черты спортивного мотоцикла и внедорожника. Эта новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь она может изменить представление о возможностях городских скутеров. Почему SR GT оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 13:37
Редкий кемпер для охоты на базе Land Rover Defender 110 выставлен на аукцион
На аукционе появился необычный автодом на базе легендарного Land Rover Defender 110. Машина получила не только жилой модуль, но и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий и активного отдыха, ведь цена пока остается весьма привлекательной.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Мазерати
-
10.07.2019, 10:30
Самые крутые автомобили мировых звёзд спорта
Когда ты звезда мирового спорта, вопрос денег для тебя не стоит остро. Поэтому можно позволить себе то, о чем простые смертные могут только мечтать. Например, роскошные быстрые автомобили.Читать далее
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 17:08
Aprilia выпускает необычный скутер SR GT: сочетание спорта и приключений
Aprilia расширяет границы привычного, представляя SR GT - скутер, который сочетает в себе черты спортивного мотоцикла и внедорожника. Эта новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь она может изменить представление о возможностях городских скутеров. Почему SR GT оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 13:37
Редкий кемпер для охоты на базе Land Rover Defender 110 выставлен на аукцион
На аукционе появился необычный автодом на базе легендарного Land Rover Defender 110. Машина получила не только жилой модуль, но и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий и активного отдыха, ведь цена пока остается весьма привлекательной.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее