Первые шпионские фото новых Maserati GranTurismo и GranCabrio — что изменится во внешности и почему это важно

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 08:12

Масерати готовит обновление GranTurismo и GranCabrio: первые детали рестайлинга

Масерати готовит обновление GranTurismo и GranCabrio: первые детали рестайлинга

На тестах замечены обновленные Maserati GranTurismo и GranCabrio в версиях Trofeo и Folgore. Итальянский бренд делает ставку на переработанную переднюю часть и улучшенную систему охлаждения. Почему производитель решился на такие перемены и как это повлияет на характер моделей - разбираемся в материале.

Обновление модельного ряда Maserati GranTurismo и GranCabrio вызвало широкий резонанс среди ценителей итальянской автомобильной культуры. Судя по первым шпионским фотографиям, производитель из Модены не ограничился поверхностными изменениями, а провел серьезную работу над технической начинкой автомобилей. Речь идет не о стандартном рестайлинге, а о планомерной адаптации легендарных моделей к современным рыночным требованиям и растущим ожиданиям взыскательной аудитории.

На снимках отчетливо видны новые передние бамперы с массивными воздухозаборниками. Такое решение продиктовано необходимостью кардинального улучшения систем охлаждения, что особенно актуально для топ-версий Trofeo и электрической модификации Folgore. Камуфляж на боковых частях кузова скрывает доработанные воздуховоды: инженеры уделили особое внимание оптимизации воздушных потоков для повышения эффективности охлаждения тормозных механизмов.

Конкурентная борьба в сегменте купе и кабриолетов в последние годы заметно обострилась. Ведущие производители ищут идеальный баланс между классической эстетикой и передовыми технологиями. Как сообщают источники, близкие к развитию бренда, Maserati делает ставку на сохранение узнаваемого силуэта, дополняя его техническими усовершенствованиями, которые позволят GranTurismo и GranCabrio сохранить актуальность на фоне новых соперников. Для электрической версии Folgore вопросы терморегуляции и аэродинамической эффективности приобретают первостепенное значение.

По мнению отраслевых экспертов, подобные доработки окажут положительное влияние на управляемость и динамические характеристики. Модернизированная система охлаждения способствует более длительному сохранению пиковых мощностных показателей, а усовершенствованные воздухозаборники минимизируют риск перегрева силовых агрегатов даже при интенсивной эксплуатации. Кроме того, эти изменения можно рассматривать как реакцию производителя на пожелания владельцев автомобилей предыдущих поколений, которые указывали на недостаточную эффективность штатных систем охлаждения.

Официальная информация о технических новшествах пока не раскрывается, однако уже сейчас очевидно: Maserati готовит основательное обновление для своих флагманских моделей. Ожидается, что премьера состоится не ранее 2027 года, оставляя поклонникам марки время для обсуждений и построения прогнозов. В любом случае появление обновленных GranTurismo и GranCabrio станет одним из ключевых событий в мире высококлассных автомобилей.

Упомянутые модели: Maserati GranTurismo
Упомянутые марки: Maserati
